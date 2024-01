Estatales prenden velas y le piden sensibilidad a Llaryora

Por Yanina Soria

En un enero atípico para la política argentina por la intensa actividad gubernamental y legislativa y el fuerte contexto de ajuste que drena hacia las provincias, en las calles de Córdoba se sienten casi a diario las protestas de trabajadores de distintos sectores.

Ayer, fue el turno de los estatales que se habían declarado en pie de guerra contra la administración provincial de Martín Llaryora luego de que se aprobara por ley el aumento del aporte para financiar la Caja y el Apross, y ahora por la baja de contratados, monotributistas y becarios en distintas dependencias.

El Sindicato de Empelados Públicos (SEP) con el apoyo de otros gremios como Luz y Fuerza, Suoem, Judiciales, Sadop, Músicos, Legislativos, UEPC, marchó ayer hasta la explanada de Catedral cordobesa donde fueron recibidos por el sacerdote Munir Bracco, de la Pastoral Social.

Los sindicatos miembros de la CGT regional Córdoba ya habían manifestado su rechazo a los “despidos” en el sector público de Córdoba, en especial señalaron los que se produjeron en el sector salud donde la baja de los contratos ha sido sustancial. “Asimismo advertimos que nos encontramos en alerta ante esta situación ya que hemos detectado que hay compañeros que han perdido su trabajo luego de varios años de trabajo. No permitiríamos que sean los trabajadores los que paguen la crisis que ellos no generaron”, fue parte de la consigna repetida ayer en la marcha.

Por su lado, Bracco de la Pastoral Social, ofreció una oración pública frente a los estatales, donde instó a la dirigencia de los sectores políticos, sociales, sindicales, empresariales y religiosos a que "podamos ser capaces de levantar la mirada y orientan las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para el bien común".

"En las crisis nos salvamos juntos o nos hundimos todos", dijo el sacerdote que fue autorizado por el Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, para intervenir en el reclamo. Bracco pidió además no claudicar el diálogo por la paz y la justicia social: "No claudiquemos en el sueño y en la lucha para que cada argentino pueda tener pan, paz, tierra, techo y trabajo, porque no es posible morirse de hambre en esta tierra bendita del pan", destacó.

A su turno, Sergio Castro, titular del SEP, manifestó dijo que el gobernador Llaryora está aplicando "medidas de ajuste en consonancia con el Gobierno nacional".

“Apelamos a la sensibilidad del gobierno para que entienda que hay más de 4.000 mamás que están en situación crítica porque son sostén de familia”, tras exigir la reincorporación de los trabajadores cesanteados, “el respeto” a la tutela sindical y el rechazo al aumento de los porcentajes de aportes para las jubilaciones y la obra social estatal.

Además, reclamó que formalmente se elevaron notas a la Provincia para reunirse con las autoridades y anticipó que hoy revisarán en comisión el plan de acción con intenciones de forzar nuevas medidas para presionar.

Del lado de la Provincia, fue el secretario de Salud, Carlos Giornada, quien salió a responder. En diálogo con el canal 12 explicó que de 4.300 contratos en el sector de la salud solo 404 no fueron renovados automáticamente.

Se está "evaluando su desempeño debido al elevado porcentaje de ausentismo", y lo que se pretende es "eficientizar el trabajo del equipo de Salud", dijo funcionario.