Por Gabriel Marclé

Colectivos en alerta (otra vez)

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre los rumores que aparecieron en torno a la empresa de transporte local, Sociedad Anónima de Transporte, y la posibilidad de un nuevo corte de servicio.

Periodista: Hay ruido a tormenta…pero en la empresa de colectivos.

Informante: Otra vez, sí. Era lo esperado. Vamos a ver lo que pasa este jueves, pero se dice que hay órdenes de cortar frecuencias, de sacar menos colectivos a la calle. Está bien que en verano hay menos gente, pero si ya estaban funcionando al 70% no me quiero imaginar a cuanto lo harán ahora. Seguro van a amagar para que el Gobierno haga algo.

P: ¿Es el tema económico?

I: Obviamente. No hay otra razón. Es verdad que les volvió a aumentar el combustible y que los costos subieron muchísimo, pero también creo que a (Julio) Titarelli (presidente de la empresa) se le están viniendo encima y de golpe todos los años de mala administración. Empresa deficitaria. Lo menciono justo ahora que están hablando de privatizar empresas estatales. Bueno, muchos privados también tienen problemas y desmanejos.

P: ¿Y cómo accionará el Gobierno? Digo, ahora que puede subir el boleto sin pasar por el Concejo.

I: No sé, la verdad. Seguramente se va a venir otro aumento en el corto plazo, más cerca de febrero puede ser. Pero el tema es que no se puede activar todo antes de tiempo. El intendente (Juan Manuel Llamosas) debe estar esperando a ver cómo se manejan en otros municipios. No creo que quiera dar la noticia de un boleto a $500 pesos. Es exposición de la mala. ¿Se imagina la cara de Llamosas en los diarios de todo el país por tener el boleto más caro?

P: No creo que quieran llegar a eso, pero alguna medida deberá tomar. Si no, la SAT hará lo suyo.

I: Ya está complicada la cosa, pero será más fácil explicarlo con lo que ocurre a nivel nacional. De todas maneras, no creo que esto sea positivo para la imagen de la gestión. Con esto de las elecciones, se van a tener que poner creativos para convencer a la gente de que viene algo mejor.

Cuestión de fechas

Insistente por el tema de la fecha estipulada para la elección municipal, el periodista acudía al dirigente peronista por novedades.

Periodista: No sé cuántas veces más le preguntaré, pero ¿alguna novedad sobre el llamado a elecciones?

Dirigente: ¿Estamos en enero y usted espera que le confirme cuándo vamos a votar? Pfff. Falta para eso. De todas maneras, voy a parafrasear al intendente: se votará entre abril y junio.

P: Impresionante la ventana disponible, pero ya se sabía eso.

D: Bueno, pero es una cuestión todavía inamovible. Son los 90 días que ordenan por Carta Orgánica. ¡No me lo apure al intendente!

P: Al contrario. No lo veo apurado ni nada parecido. De hecho, si se votara en abril, ¿entonces no debería estar llamando a elecciones en estos días?

D: Emm…bueno…sí. Pero no creo que eso pase.

P: ¿Y usted qué opina?

D: Esto es opinión, no información…pero creo que votaremos en junio, como en 2016. Puede que haya cosas más importantes para definir antes de poner día. La verdad es que nadie cree positivo abrir las gateras y que el jockey nuestro todavía no esté subido al caballo.

P: ¿Primero candidato y después fecha?

D: Sería lo ideal. Creo yo.