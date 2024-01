Anisacate: tumbaron estatua de Néstor y el kirchnerismo reaccionó

Por Yanina Soria

Alrededor de las 5 de la mañana del día jueves, una cuadrilla de la municipalidad de Anisacate removió con una topadora la estatua del ex presidente Néstor Kirchner del espacio público donde había sido instalada por la gestión anterior del peronista Ramón Zalazar.

La nueva jefa comunal de la localidad del departamento Santa María, Natalia Contini, (Juntos por el Cambio) lo había prometido durante la campaña cuando dijo que quería “bajar la estatua del ex presidente, un símbolo innegable de corrupción en Argentina: él y su familia”. “Los símbolos de la corrupción deben estar donde está la corrupción, no en los pueblos honestos ni con los laburantes", expresó en un spot que grabó en apoyo a la por entonces candidata a presidenta Patricia Bullrich. Luego de las generales y frente al balotaje, como otros tantos alcaldes cordobeses de Juntos, Contini apoyó públicamente al libertario Javier Milei.

Lo cierto es que, tras ganarle al delfín de Zalazar, Matías Cuello, por 20 votos y ponerle fin a décadas de gestión peronista, Contini accionó rápidamente en distintos sentidos que generaron polémica.

A los cinco días de estrenar cargo, anunció que dejaba sin efecto el decreto de pase a planta de los empleados que habían sido nombrados por su antecesor; liego denunció mediáticamente al intendente saliente por tener un jacuzzi en su despacho; y los dos ediles del ex oficialismo se le reprocharon haber trabajo su asunción en el actual Concejo Deliberante.

La remoción de la figura de Kirchner ubicada a la vera de la ruta 5, también rankea entre las primeras acciones que ejecutó el nuevo gobierno de Anisacate. La decisión fue sustituirla por una escultura del médico René Favaloro “por representar los verdaderos valores anisacatenses”, dijeron desde el oficialismo.

Además, explicaron que la estatua de Kirchner será devuelta a la familia del artistas Saúl Miller para ser reparada (estaba rota) y reubicada en el parque donde se emplazan las obras del artista local.

Las imágenes que se viralizaron de la topadora derribando la figura del ex mandatario azuzaron la grieta en redes sociales y en el propio pueblo, entre quienes saludaron la iniciativa y quienes la criticaron. El contexto nacional de ajuste que impulsa el gobierno libertario y la gran sensibilidad social maximizaron la polémica.

De hecho, dirigentes del kirchnerismo local se concentraron anoche en la zona donde se quitó la escultura “entre gallos y medianoche” criticaron, mientras que la diputada camporista y referente del kirchnerismo cordobés, Gabriela Estévez, también se manifestó al respecto.

“El anti-peronismo se saca la máscara republicana y devela su rostro autoritario emulando a la Revolución Fusiladora y su decreto-ley 4161 de 1956 por el cual se prohibió los ‘elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista’”, dijo la ex candidata a vicegobernadora.

“La intendenta de Anisacate justifica el reemplazo de la estatua de Néstor Kirchner por la de René Favaloro alegando que éste ´dejó el corazón, la vida, por la corrupción´. Paradójicamente, el interventor del PAMI cuya situación denunciaba Favaloro era Larreta. Se equivocan los que quieren confrontar la memoria de Kirchner y Favaloro”, agregó Estévez.

Luego citó un textual del ex presidente del 12 de julio de 2004 en la Casa Rosada: “Los argentinos a través del Estado tenemos que pedirle perdón al doctor Favaloro. Él dijo lo que nos pasa por el esquema neoliberal , lo que nos pasa por haber tenido comprensiones y moratorias inexplicables a determinados grupos económicos en la Argentina y no se pudo tender una mano a quien estaba realizando una tarea de tal envergadura y tal magnitud. Estas cosas en la Argentina no deben pasar más.”