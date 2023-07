Enroque Corto: Passerini pone la campaña en marcha

Passerini pone la campaña en marcha

Cuentan que el equipo del viceintendente Daniel Passerini está entusiasmado, con ganas de salir ya a la cancha para poner en marcha la campaña. Por eso, desde el PJ Capital se apuraron en hablar con el periodista en el final de la tarde.

Informante PJ Capital: Me imagino que lo veo el viernes…

Periodista: Perdón, ¿dónde? ¿De qué me perdí?

IPJ: Vamos, hombre. Reaccione. El viernes se lanza la campaña de Daniel, el compañero arranca con (Javier) Pretto de un lado, y obviamente, Martín (Llaryora) del otro.



P: Bueno, cuánto entusiasmo. ¿Dónde y a qué hora?

IPJ: ¿Dónde va a ser? ¡En el Quórum!

P: Tiene razón, pregunté una obviedad…

IPJ: Casi que es cábala. Ahí, el viernes a las 19hs. Lo veo, abrazo. Pórtese bien.





Intendentes radicales eufóricos

Los que están muy eufóricos después de los comicios provinciales del domingo pasado son los intendentes del radicalismo. Por eso, el informante que es un flamante papá, llamó al periodista con el respeto de siempre.

Radical del Interior: Estimado…

Periodista: ¿Cómo anda? Cuánto formalismo siempre.

RI: Bueno, sabe que soy así. Le quería contar que los intendentes del radicalismo están eufóricos, desbordantes de alegría.

P: Epa, cuánto entusiasmo.

RI: Es que no es para menos. Anote. Muchos ganaron en sus departamentos y les fue muy bien como a Oscar Saliba en General Roca, Ariel Grich en Río Cuarto, Fernando Luna en Cruz del Eje, Víctor Molina en Totoral, Carlos Carignano en Marcos Juárez, Sebastián Peralta en Tulumba, Carlos Briner en Unión, Mauricio Jaimes en Calamuchita… y la lista sigue. Porque además están los que entraron por la sábana como Gustavo Botasso, Matías Gvozdenovich y José Bría.

P: Lo noto contento…

RI: No es para menos, lindo minibloque de intendentes radicales se arma. Abrazo.

Los de la Comupro, no se quedan atrás

El domingo a la noche, en el búnker de Hacemos Unidos había un grupo expectante por el resultado y por lo que había pasado en sus distritos. Se trata, de los intendentes de la Comupro que se sumaron al oficialismo provincial para respaldar la candidatura de Martín Llaryora.

Dirigente Interior: Vio lo que le dije, ¿no?

Periodista: Qué de todo…

DI: Que, si había un escenario ajustado, unos porotos se los iban a tener que reconocer a la Comupro. Y algo de eso puede haber ocurrido el domingo pasado.

P: Si usted lo dice…

DI: Claro, hombre. Por eso en el Quórum estuvieron Oscar Fasolis (James Craik), Orlando Brussa (Ballesteros), Víctor Archilla (Las Playas), Carolina Jara (Ballesteros Sud), Maciel Baldussi (Costa Sacate) y Leticia Alloco (Silvio Pellico). Todos muy a gusto y muy cómodos por haber apostado por la candidatura de Llaryora.

El PJ de Punilla, conforme

Luego de conocerse los resultados electorales provisorios en Punilla, el comando departamental de Hacemos Unidos por Córdoba hizo un balance “positivo” de lo cosechado.

Periodista: Pero el peronismo perdió en Punilla.

Informante: Sí, pero por una diferencia que podría haber sido mayor de no ser por el laburo en el territorio fuerte de muchos dirigentes del espacio bajo la coordinación de la senadora Alejandra Vigo y el legislador Leonardo Limia.

P.: Entiendo, es la lógica de ganar perdiendo…

I.: Es basarnos en datos concretos que fueron alentadores para Hacemos Unidos. Por caso, destacamos los triunfos de candidatos de Hacemos Unidos por Córdoba en Cuesta Blanca con la reelección de Ana Gaitán; en San Antonio de Arredondo, con el batacazo de Ariel Moyano; en Villa Santa Cruz del Lago donde Omar De Giovanni logró su reelección; en Casa Grande donde Miguel Moreno resultó electo y en San Esteban con el triunfazo de Juan Guevara. Mientras que la lista encabezada por martín Llaryora se impuso en ciudades claves como Cosquín, Tanti, Estancia Vieja, Mayu Sumaj, Icho Cruz, San Roque, Cabalango y Charbonier.

P.: Ajá.

I.: Eso fue porque hubo movilización, militancia y el trabajo territorial de nuevos e históricos dirigentes apuntalando cada rincón del departamento. Ahora bien, hacia adelante el desafío es redoblar esfuerzos, profundizar el trabajo territorial y consolidar el reordenamiento partidario.

Enojo en JpC por municipales en tareas de campaña

Los aliancistas protestaron airadamente ayer después de la difusión de una foto en la que aparecen dos hombres pegando un cartel de la campaña municipal de Daniel Passerini, en la esquina de bulevar Los Granaderos y Vives. Por el chaleco que lleva uno de ellos, serían empleados municipales. Un dirigente de la UCR le explicó su indignación al periodista.

Radical: La cuestión es muy simple.

Periodista: Me imagino por dónde viene…

R.: Claro que sí. Los empleados municipales no pueden estar ocupados a las tareas de campaña. A ellos les pagamos el sueldo los contribuyentes, y no el peronismo.

P.: Lógico.

R.: Es el peronismo confundiendo una vez más partido y gobierno. A propósito, el jefe de la campaña de Rodrigo de Loredo, Juan Negri, acusó que “están usando a los trabajadores precarizados de la Municipalidad de Córdoba para que le hagan campaña”. “Se aprovechan de las necesidades de quienes dicen defender”, agregó.

Réplica PJ

El periodista llamó a su informante peronista, al que chicaneó un poco para ver qué le decía de lo que antes había dicho Juez…

Periodista: Amigo, lo llamo a usted porque sé que todos los otros peronistas andan con la pólvora mojada, y no se animan a contestarle a Juez lo que les dijo, denunciando que el PJ había repartido droga días antes de la votación.

Informante Peronista: Lo conozco demasiado como para no darme cuenta de que me está tratando hacer hablar de más, y no lo va a conseguir. Juez es un charlatán que denuncia cosas que jamás prueba. Eso es todo lo que va a obtener de mí… ahora, eso de que los compañeros están con la pólvora mojada, se lo discuto…

P.: A ver… ¿quién salió al cruce?

I.P.: ¿No vio el tuit de Diego Casado? El concejal fue bien fuerte y abajo, como le gusta a él. Pero firme, ofreciendo los números de expediente si hace falta. Recordó cuando un sobrino de Luis Juez fue detenido en posesión de estupefacientes y hasta habló de un allanamiento en el domicilio de un candidato a concejal de Juntos por el Cambio. Picante picante.

P.: ¿Fue el único?

I.P.: No. Fue el único con ese estilo. Pero también Juan Domingo Viola agarró el tema y le exigió a Juez que se retracte de sus palabras si no va a hacer denuncias fundadas.

P.: Bueno, por lo menos algo de condimento para el arranque de la campaña municipal…

Creo en Leones

El voto del espacio Creo en Córdoba estuvo por debajo de las expectativas de los dirigentes que integraron la fórmula, Federico Alesandri y Gabriela Estevez, lo que obviamente motivó un cruce de facturas más o menos solapadas. En algunas localidades, sin embargo, el resultado fue récord.

Informante: ¿Se fijó cuál fue la localidad donde mejor le fue a Creo en Cordoba? Yo se lo digo: en Leones.



Alfil: El espacio sacó 2,16 puntos nacionales, alcanzó para una banca en la Legislatura.

Informante: En Leones, donde el intendente es Fabián Francioni, recientemente reelegido, la lista sacó 22,22%, casi lo mismo que Hacemos Unidos por Córdoba, que quedó en 23,9 puntos. Claro, es Marcos Juárez: ganó Juntos por el Cambio, con 43,3%. Le digo que no va a ver esos números de Leones en casi ningún otro lugar.



Alfil: ¿Se fueron a Llaryora? ¿No hubo trabajo de parte del espacio? ¿Los dejaron solos a Alesandri y a Estevez?

Informante: ¿Todo eso quiere que le responda? ¿Y usted cuando trabaja?