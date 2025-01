Enroque corto

Prunotto con agenda festivalera

La vicegobernadora de la provincia de Córdoba, Myrian Prunotto, tomó la agenda de festivales y este sábado estuvo en el Festival Nacional de la Papa que se realiza desde hace 34 años en Villa Dolores.

Informante: Prunotto agradeció la invitación y recordó el sentido que tiene para la Provincia la agenda festivalera, en el marco del turismo y de las economías locales. Fue recibida por el intendente anfitrión, Maximiliano Rivarola, y estuvo acompañada por la legisladora departamental suplente, Noelia Brizuela; el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos; el secretario de Coordinación de la Universidad Provincial de Córdoba, Juan Valfre, y el director general de Cultura de la Legislatura de Córdoba, Federico Menis.

Alfil: Mucho funcionario.

I: Hay que cuidar los territorios. Lo mejor fue la presencia de muchos intendentes y jefes comunales: De Conlara, Celia Domínguez; Chancani, Alejandra Domínguez; Ambul, Sandro Atala; Panaholma, Dario Guzman; Arroyo de Los Patos, Mirta Ponce; San Lorenzo, Luis Depetris; Las Rabonas, Walter Ferreyra; Los Hornillos, Carolina Caballero; Luyaba, Maximiliano Pereyra; Villa de Pocho, Diana Oviedo; La Población, Eduardo Romero; Villa Sarmiento, Sergio Cufre; Las Tapias, Luisa Díaz; San Javier y Yacanto, Segundo Martín García; San José, Américo Gómez; La Paz, Ramón Funes; Villa Cura Brochero, Carlos Oviedo; Mina Clavero, Luis Quiroga; Nono, Matías Ramírez; Villa de Las Rosas; Javier Oviedo; Villa de Merlo, Javier Álvarez Pinto, y Santa Rosa de Conlara, Miguel Postiguillo.

El Panal observó el derrotero de Lilia

Con mucha atención sigue el llaryorismo el derrotero en Córdoba de la diputada nacional Lilia Lemoine, pura de Javier Milei.

Informante: Lemoine paseó por las Altas Cumbres, se hizo foto en bikini, estuvo en Villa Allende para repudiar el proyecto del intendente macrista Pablo Cornet de cerrar las calles de la ciudad en horario nocturno, todo lo cual despertó el interés de la gente de Panal.

Alfil: ¿Qué les llamó la atención?

I: Todo el tiempo cercó a Victoria Villarruel. La llamó “sanguijuela” sin mencionarla. Durísimo. Luego dijo que Cornet, un macrista consumado, es chavista. Recuerde que Cornet recibió a Vicky. Ahí Lilia pegó doble, a la vice y al macrismo. El mensaje que queda es que Milei trazó la raya: quien está con la vice está en la vereda del frente a él.

A: De modo que nada para Victoria desde el cordobesismo.

I: Al menos de momento, nada. Habrá que ver si Alejandra Vigo, senadora mujer del PJ Córdoba que le llevó a Villarruel el proyecto de equidad de género para la Justicia, hace algún gesto para con la presidenta del cuerpo. Ponga atención.

Juez, recargado

El senador nacional brindó una extensa entrevista al diario La Nación donde dejó importantes definiciones políticas.

Informante: La primera es que dijo que dejará la presidencia del PRO en el Senado.

Periodista: Bueno tiene lógica, ¿no? Nunca fluyó el vínculo con el ex presidente Mauricio Macri.

I.: Textual, el senador dijo: “Mi particular forma de ser a Mauricio muchas veces le ha caído antipática. Yo no soy un tipo que anda con vueltas, soy extremadamente sincero, pero la personalidad de Mauricio muchas veces te obliga a no ser extremadamente sincero si quieres tener una buena relación. Es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre. Y yo no soy así, yo no especulo”. Pero hay más

P.: Cuente.

I.: En otro tramo de la entrevista dijo que lo siente al presidente Javier Milei como un amigo. Y que le gustaría ser su candidato a gobernador en el ´27.

P.: ¡Chan!

I.: Lluvia de chanes. ¿Se imagina como debe estar el gobernador Llaryora a esta hora leyendo eso? Ese escenario, el de Juez candidato a gobernador apoyado por Milei, es el que realmente preocupa en el Panal. Falta mucho, pero...