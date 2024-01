Por Gabriel Marclé

Mientras algunos sectores todavía se preguntan sobre la forma que tomará el radicalismo en las próximas elecciones municipales y si Gonzalo Parodi -el candidato ganador de la interna- podrá unificar a las corrientes correligionarias, Alfil sostiene la versión que confirmaría la cada vez más cercana incorporación de Gabriel Abrile a la campaña de la primera línea opositora. Claro que, a la luz de los últimos acontecimientos, también se puede afirmar que ese proceso se encuentra en una pausa momentánea y que no todavía no avanzó más allá de las discusiones que -reveló este medio- tuvieron lugar a fines del año pasado.

Alfil consultó con ambos bandos para conocer novedades del “acoplamiento” y las respuestas fueron dispares. Desde el abrilismo afirmaron que las charlas continúan y no se han interrumpido, pero desde Evolución Radical revelaron que no se han vuelto a juntar desde aquel primer encuentro donde el equipo del médico acercó su lista de condiciones y propuestas para sumarse a la campaña de Parodi. La conclusión en base a estas dos versiones es que no hay indicios de acuerdo cerrado, aunque las “sensaciones” expresadas de uno y otro lado que anticipan un “final feliz” para la buscada integración de equipos en pos de la unidad radical.

Lejos de que esta diferencia de percepción con los abrilistas pueda generar cortocircuitos, desde el equipo de Parodi señalan que el proceso sigue su curso natural y que concluirá de la forma que todo el arco radical espera. Sin embargo, también explican que esta pausa es motivo de una lectura de la realidad actual, configurando un timing para los anuncios a futuro que vaya en consonancia con el humor social. Al igual que ocurre en el peronismo, los de Parodi afirman que la ciudadanía está con preocupaciones que exceden lo electoral local y que incluso pueden ser incordiados por la “rosca”.

Siguiendo de cerca la sucesión de acontecimientos que mayormente se dan en el plano nacional, Evolución Radical en Río Cuarto sigue manteniendo contactos con sectores más periféricos y foráneos al centenario partido, por lo que las conversaciones con Abrile -aunque forman parte de los objetivos- podrían no ser el único punto de interés de la campaña. Por lo que puede percibirse, el equipo de Gonzalo Parodi no se muestra desesperados por cerrar acuerdos con Abrile y mucho menos por hablar de reparto de cargos, aunque esa cuestión ya fue abordada.

“Se sobreentiende que van a estar incluidos en el equipo”, dicen desde Evolución, donde afirman que, aunque no se habla de porcentajes en el reparto de futuros cargos ni de escaños puntuales, la lógica compartida indicaría una rápida coordinación. En ese sentido, ningún bando confirma o da pistas sobre el lugar que Abrile y su equipo tendrán en un eventual Gobierno radical. Sin embargo, según pudo averiguar Alfil con diferentes voces, la cuestión ya está sobre la mesa y forma parte de un porcentaje importante de las charlas.

Pese a que hay varias incógnitas por resolver y que las charlas están pendientes a ser reanudadas, la sensación general es la de dos dirigentes que están “en la misma sintonía”. Lejos de culpar la pausa en cuestiones personales y diferencias internas, las explicaciones derivan en el escenario nacional, pero especialmente en la incertidumbre de los tiempos electorales de la ciudad. “No podemos jugar todas las cartas si el intendente todavía está dando vueltas con la fecha”, plantean los radicales. El plan indicaría que las cartas más altas se jugarán en los últimos 90 días previos a las urnas, por lo que la exhibición total del plan de integración de Abrile podría seguir postergándose hasta tanto no comience la campaña fuerte.