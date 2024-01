CC-ARI en crisis: Hernández Maqueda se corre de plan de Carrió

Por Yanina Soria

La criatura engendrada en la Cámara de Diputados que mixtura a los peronistas cordobeses, la Coalición Cívica ARI, los socialistas, el GEN, el presidente del PRO Córdoba, una parte de la ultra derecha, y Miguel Pichetto, generó un primer coletazo local.

Esa mezcla extraña de fuerzas políticas antagónicas en la que el pragmatismo político pudo más que las matrices ideológicas, genera algunas incomodidades/incoherencias en la provincia mediterránea.

Pues en Córdoba, Juntos por el Cambio se planta como la principal fuerza opositora al oficialismo y busca resistir -como puede- el modo pacman que activó desde antes del 10 de diciembre el gobernador Martín Llaryora.

Sin embargo, a nivel nacional, dos de sus socios son aliados legislativos precisamente de los cinco cordobesistas que responden al actual mandatario y a su antecesor Juan Schiaretti.

Al peronismo cordobés que desde hace rato viene anexando sin sonrojarse dirigentes de la oposición a su espacio, no le resulta extraño ese revuelto llamado Hacemos Coalición Federal de 23 diputados en total. En cambio para la sucursal local de Juntos, el espacio que comanda Pichetto provoca–por lo menos- algo de ruido.

Una consecuencia directa de ello es la decisión que tomó en las últimas horas el legislador provincial del partido de Elisa Carrió, Gregorio Hernández Maqueda. El hombre de la Coalición Cívica en Córdoba renunció a la tesorería nacional y a la Junta Ejecutiva Nacional del partido. Fue justamente en rechazo al acuerdo con el schiarettismo en el Congreso. “La debilidad de Lilita con Schiaretti siempre fue un problema”, reflexionan desde su entorno.

El legislador que es uno de los principales opositores y críticos acérrimos del peronismo oficialista, se resiste a convalidar una situación que, entiende, lo condiciona políticamente en esta provincia. Aún cuando la razón sea sólo pura estratégica política para ganar peso en Diputados y presencia de los “federales” en las comisiones.

“No quiero ser un burócrata legislativo, quiero ser un representante de nuevas ideas, creo en la alternancia y para ello trabajo en Córdoba. Lo del bloque me condiciona, me resta credibilidad y autoridad”, dijo en diálogo con Alfil tras aclarar que no se va del partido porque cree en “los principios teóricos de la Coalición”.

El parlamentario tiene en claro que en una Legislatura de extrema paridad como la que le toca vivir a Llaryora en Córdoba, el oficialismo no tardará en pretender una réplica local de aquel acuerdo nacional.

Otra mirada, en cambio, tienen desde la Coalición Cívica ARI a nivel nacional desde donde le bajaron el tono a la decisión de su legislador local.

Consultado por este medio, el presidente del partido y actual diputado de Hacemos Coalición Federal, Maximiliano Ferraro, dijo que la decisión de Hernández Maqueda es personal.

“Lo de Gregorio es una decisión de él que solamente nos informó como decisión tomada. Ni el partido, ni el bloque de diputados nacionales le pidió que cambie su posición con respecto al PJ cordobés y la agenda que vienen desarrollando como partido”, manifestó.

Por su lado el legislador cordobés señaló que todavía no habló con la fundadora del partido y cree que, sin dudas, el espacio atraviesa una crisis y que necesita abrir una discusión interna. La Coalición Cívico jugó de lleno con Horacio Rodríguez Llarreta en la interna con Patricia Bullrich y perdió. El 2025 asoma ya a la vuelta de la esquina para un Juntos por el Cambio que, nacionalmente, todavía se está acomodando.

En Córdoba, el partido que es conducido por Juan Teruel, el carlospacense aliado al gobierno de Esteban Avilés quien, a su vez, fue socio del peronismo cordobés, sufrió algunas fugas. En el departamento Santa María, el referente local Mariano Vera acordó su incorporación al cordobesismo. Si bien el salto se produjo antes del armado nacional del Hacemos Coalición Federal, ese podría ser el paraguas para futuros pases.