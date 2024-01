PJ y UCR anticipan contienda polarizada (sin terceras fuerzas)

Por Gabriel Marclé

Aunque casi toda la dirigencia local considere que “todavía no se ha visto nada” respecto a la campaña previa a las elecciones municipales, es sabido que los movimientos de cada espacio que reclama un lugar en las urnas comenzaron hace ya tiempo. Peronistas piensan en el sucesor de Juan Manuel Llamosas desde que el intendente decidió dar el salto al tablero provincial como candidato a legislador, mientras que radicales hicieron todo para adelantar los procesos y votaron a Gonzalo Parodi como su candidato en una interna que antecedió incluso a la resolución de las elecciones nacionales.

En medio de esos procesos, fueron apareciendo nombres de uno y otro sector que pedían pista en la previa electoral, aunque de a poco se fueron disipando y hasta perdieron el momentum necesario para entrar en el pote de las “terceras fuerzas”. Sobre estos últimos se dice poco y nada, nombres que en otros tiempos picaban la curiosidad del votante cansado de lo mismo y poco convencido del cambio de siempre. En este escenario, las terceras vías están casi congeladas, lejos de generar entusiasmo al nivel de lo conseguido por Javier Milei en lo nacional y han terminado insertas en una lógica acuerdista, absorbidos en muchos casos por la potencia de las alianzas más grandes. “Estamos por ver algo que hace tiempo no se ve”, confiesa un peronista de Llamosas, algo con lo que acordaba un radical de Parodi, consultado por lo mismo.

Radicales y peronistas piensan que se acerca una contienda polarizada, diferente a lo que se ha dado en al menos los últimos dieciséis años. Gran parte de esta percepción deviene del cada vez más central objetivo de ampliar, de generar alianzas incluso con viejos rivales. El PJ de Llamosas venía planteando que esperaban una elección de múltiples candidatos para que el reparto de votos en tantas canastas termine beneficiando a la propuesta oficialista. La UCR venía más por el lado de juntar a los cabos sueltos para fortalecer el embate opositor, posición que está más cerca de la realidad observada por estos días y que casi convence a todos de un mano a mano que no dejará lugar para que proliferen candidatos fuertes por fuera.

Uno de esos casos -quizá el más resonante- es el de Pablo Carrizo, quien venía de dos inmejorables performances como candidato en 2016 y 2020, aun no define su lugar en una carrera que está pronta a comenzar y que prevé su inicio para marzo -pensando en que se votará más cerca de junio. El ex concejal está lejos de tener la estamina de años atrás y está cruzado por cuestiones delicadas como la condena por violencia de género que pesó sobre él en 2022, lo que le valió la expulsión de su banca legislativa.

Carrizo perdió aliados y lo que podría considerarse “su espacio” -Conciencia Desarrollista- carece de avales y documentos necesarios para ir por la intendencia, con una poco fructífera junta de firmas que también se truncó. La sociedad con PAIS parece no haber funcionado y este partido incluso tiene candidato propio, Yvon Tesio, alguien que coincidió con el ex concejal hasta que pretendió sumar a Gabriel Abrile -otro de los que amagó, pero que finalmente no irá por fuera. El acercamiento habilitaba la posibilidad de generar una especie de interna “tercerforcista” que al final parece haber terminado con sillazos. Tesio tampoco ha crecido más allá de las bajas expectativas que se tenían cuando los números de las encuestas empezaron a llegar.

Si había un sector con chances de subir más alto utilizando el trampolín de Javier Milei y su llegada a la presidencia era La Libertad Avanza. Hay rumores que relatan sobre la posibilidad de que aparezca German Di Bella como candidato, pero hasta el momento es una versión que carece de fuerza. Uno de los que sí asomó fue el ex kircherista y desplazado funcionario de Llamosas, Eugenio Funes, quien lanza mensajes cada vez menos crípticos respecto a su eventual candidatura. “¿Con el apoyo de quién?”, comenta un nombre de LLA al cuestionar la potencia electoral de Funes y de otros dirigentes. Quizá esa sea la razón por la que los espacios libertarios evalúan la posibilidad de traccionar votos como parte de una alianza con los dos frentes más convocantes.

A poco de que se aclare el panorama e inicie la ronda de lanzamientos que sucederán al llamado a elecciones, la lectura de los sectores mayoritarios habilita la posibilidad de que la futura elección reparta votos entre dos y que el Concejo Deliberante del futuro tendrá una segunda minoría de única banca, algo que no ocurre desde 2016.