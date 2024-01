Dagum exige que Quinteros reciba a intendentes UCR

Por Alejandro Moreno

El presidente del Ente de Intendentes de la Unión Cívica Radical, Rubén Dagum, insistió ayer con reclamar que el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, acepte concederle una audiencia para analizar la situación.

Dagum señaló que la inseguridad ya no es un problema exclusivo de la ciudad de Córdoba, y tampoco de los grandes núcleos urbanos, sino que afecta a todos los municipios y comunas de la provincia.

Por ello, recordó que solicitó a Quinteros una entrevista para expresarle la inquietud de los intendentes y jefes comunales del interior que integran el Ente radical, pero protestó porque todavía no recibió una respuesta positiva.

“La inseguridad es uno de los problemas más serios que nos manifiestan los vecinos”, transmitió ayer Dagum a Alfil.

“Necesitamos información, y para eso gestionamos una reunión con Quinteros, pero no hay noticias del pedido efectuado hace ya dos semanas”, indicó.

Dagum aseguró que los intendentes radicales tienen “la mejor predisposición”, pero se quejó de la falta de reciprocidad desde el gobierno del peronista Martín Llaryora. Sí reconoció que fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

El ministro Quinteros -ex juecista y ex vecinalista- ha estado en el ojo de la tormenta desde que asumió en el cargo, hace poco más de un mes. La inseguridad es siempre noticia en Córdoba y Quinteros ha dado algunos pasos en falso con declaraciones graciosas que pueden resultar inapropiadas para un tema tan sensible.

Los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio dieron a conocer el martes un comunicado en el que expresan que la seguridad en Córdoba se encuentra en “jaque” por la delincuencia. Desde el interbloque Juntos por el Cambio expresaron su “profunda preocupación ante los distintos hechos de gravedad institucional que han puesto en jaque la seguridad en Córdoba, comenzando con las detenciones de altos jefes y la cúpula del Servicio Penitenciario (SPC), afectando no sólo a Córdoba, sino también Villa María, y revelando una matriz de corrupción, que operaba desde el Servicio Penitenciario, con la presunta complicidad del poder político”. “Con posterioridad –repasaron-, saltaron a la luz las fallas en los controles, vulnerándose los ingresos del penal de Bouwer, entrando camiones que burlaban todo tipo de requisas, logrando ingresar celulares, droga y alcohol a las cárceles de Córdoba”. El comunicado lleva las firmas de la presidente del interbloque, la radical Alejandra Ferrero, y de los titulares de las bancadas de la UCR, Matías Gvozdenovich; del Frente Cívico, Walter Nostrala; del PRO, Patricia Botta; de la Coalición Cívica-ARI, Gregorio Hernández Maqueda; y de Construyendo Córdoba, Dante Rossi.

Prunotto

El martes, la vicegobernadora Myriam Prunotto y el ministro Quinteros recibieron a intendentes y jefes comunales del Ente Regional de Desarrollo (Enred), que agrupa a cincuenta y cinco municipios de ocho departamentos, precisamente para analizar la aplicación de la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, sancionada a fines del año pasado.

De la reunión participaron, entre otros, el legislador oficialista Gustavo Tévez y el presidente de Enred, el intendente vecinalista de Las Varillas, Mauro Daniele, y el director ejecutivo del ente, el peronista José Carignano.

En esa oportunidad, Prunotto dijo que “estamos trabajando juntos en materia de seguridad con los municipios. Por eso, desde el gobierno provincial nos ponemos a disposición en todas las acciones que podamos llevar adelante”.

“El gobernador Martín Llaryora –afirmó la vicegobernadora- dispuso que el tratamiento de la ley, que se aprobó el 20 de diciembre de 2023, se realizara una vez que todos los sectores involucrados pudieran realizar sus aportes en la comisión que se formó para ese fin. El resultado de esos debates se plasmó en distintos puntos de la ley”.