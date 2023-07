Enroque corto en Río Cuarto: Fuentes volvió al Concejo

La periodista se encontraba con el informante del Concejo Deliberante, a quien le consultó por el regreso del presidente Darío Fuentes al Legislativo local.



Periodista: Volvió Fuentes. Bah, intuyo que ya había vuelto a comienzos de esta semana pero hoy (por ayer) volvió a sesionar.

Informante: Se convirtió en calabaza (risas). Pero imagino que es lo que le pasaría a cualquiera de nosotros si pasa de ocupar el rol de intendente y después vuelve al Concejo. No es que nuestro ámbito no tenga sus cosas buenas pero Darío jugó en otras ligas los últimos días.

P: Es que le tocó estar como intendente interino durante el cierre de campaña de Llaryora en la ciudad. No debe ser poca cosa.

I: Obvio que no. Hace poco más de una semana estaba con el gober llegando al acto patrio y después en el escenario del Coloso Banda Norte en el que Llaryora cerró la campaña. Dicho sea de paso, siempre se dijo que Fuentes tendría sus aspiraciones de ser candidato a intendente. Aunque ya no se lo nombra tanto en la carrera por la sucesión, ¿vio?

P: En realidad no es sólo a él. Hay un par de integrantes del gobierno municipal que tampoco volvieron a asomar en el radar para el año que viene. No quita que no tengan guardado algo por ahí pero todo parece indicar que no hay más de dos o tres posibles nombres para el PJ.

I: Así es. Pero ojo, ya que hablamos de cierta nostalgia que puede haber sentido el presidente del Concejo después de un par de semanas como intendente, no se olvide que puede volver a ocupar ese lugar cuando Llamosas se vaya a la gestión provincial. Ese sí que va a ser un desafío. Y a ciencia cierta, tampoco sabemos si lo va a ser.

P: ¿No es lo obvio?

I: Recuerde que el Concejo Deliberante debe elegirlo. Yo creo que sí será pero hay algún que otro dirigente que está dejando la puerta abierta y preguntando “¿y si es otro?”. Pero bueno, se verá en diciembre.

Lamentos en JpC por R. S. Peña

El dirigente de Juntos por el Cambio en la región llegaba al periodista con información sobre lo sucedido en las elecciones del domingo.

Dirigente: Quería hablar con usted ni bien terminó el conteo provisorio, pero esperé unos días para no salir en caliente. Ahora ya está, es momento de hacer catarsis.

Periodista: Acá me tiene. Lo escucho.

D: Después del pedazo de elección que hicimos en el sur y de los intendentes que metimos en bancas departamentales, ¿a usted le parece normal que hayamos perdido la de Roque Sáenz Peña? Si me preguntaba antes de las urnas, yo daba por perdida la de Juárez Celman y no ésta. Lo que pasó fue motivo de lamento en capital, pero para nosotros también en el sur. No pudimos lograr algo que hubiera sido histórico.

P: Lo tenían al intendente de Laboulaye (Elías Abdala) en esa candidatura, pero tampoco estaba fácil. Compitió contra la hija del ministro Sergio Busso y actual legisladora (Victoria Busso).

D: Claro que no era fácil, pero era posible. Y, le digo más, se hubiera logrado si no fuera por la mezquindad de Abdala, que se peleó con todo el mundo y no dejó ni ganas de militarlo en las urnas. Otra vez, los intereses personales y la cabeza dura de algunos tiran a la basura todo lo trabajado en grupo. Pareciera que somos profesionales en perder elecciones, que cuando más unidos tenemos que estar, más tontos nos ponemos.

P: ¿Pero hubo algún hecho en concreto que lo haga contarme esto?

D: No son hechos particulares, sino un ruido general en la forma de hacer política. Abdala es un tipo muy especial y acá se notó otra vez. ¿Se imagina si ganábamos ahí? Todo el sur pintado con nuestros colores, no les dejábamos una chance a los peronistas y les íbamos a votar todo en contra. La oportunidad perdida más grande en años. Ya de por sí era difícil mantenerse militándolo a (Luis) Juez. Imagínese con los propios mandándose la parte.

P: ¿Era difícil militarlo?

D: Es como les debe haber pasado a los peronchos cuando tuvieron que militar a (Myrian) Prunotto. “Juez no era el candidato”, he escuchado decir a algunos intendentes. Aun así, todos trabajaron por lo mismo. En Roque Sáenz Peña se notó que no jugaron igual.