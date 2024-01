Por Gabriel Marclé







¿Bressan al ANSES?

Tras varios días sin contacto, el periodista volvía a consultar con su informante sobre la situación en la oficina local de ANSES.

Periodista: ¡Señor! Disculpe la molestia, pero quería saber si hay alguna novedad de las designaciones en ANSES. Justo esta semana se empezó a hablar de despidos…

Informante: Justamente, despidos. Uno de los afectados fue Darío Peralta, que siguió con la dirección hasta donde pudo. Hoy le diría que ANSES está acéfala.

P: ¿En serio? No tenía lo del despido.

I: Sí. Aparentemente fue el único de la delegación Río Cuarto. Como no era planta, se dio por terminado su contrato. Es una decisión arriesgada, porque no tienen a nadie ahora. Aunque dicen que estaría encaminada la designación de un nuevo director.

P: ¿Quién sería? Se ha nombrado a tantos.

I: No sé si lo mencionó a este, pero suena fuerte que Marcelo Bressan va a ser el nuevo director de ANSES.

P: ¡Mire usted! En el comienzo del nuevo Gobierno, cuando lo nombraron a Osvaldo Giordano, Bressan estaba en la lista corta de schiarettistas con chances de hacerse cargo de la oficina. Ahora, se debería ir de la gestión municipal…

I: No creo que el lío de la Secretaría de Servicios Públicos sea más atractivo que la dirección de ANSES. Aunque, pensándolo mejor, no se ven tiempos fáciles para cualquier administrador. Me parece que lo de Bressan dependerá de lo que pretenda el Gobierno con las jubilaciones, del acuerdo de cajas provinciales y nacional, de lo que pueda pasar con el DNU, la Ley Ómnibus. Hay muchas cosas por definir parece, pero no tengo dudas de que la dirección de ANSES va a ser una de las primeras cosas en resolver.

P: ¿Tan especial es Río Cuarto? Digo, porque hay ciudades en las que ya designaron gente para esos cargos.

I: Río Cuarto es Córdoba y Córdoba está en un lugar complicado por estos días, entre el sí y el no con el Gobierno Nacional. Veremos.

Todos a trabajar

El periodista cruzaba al militante peronista en cercanías de las costas del río.

Periodista: ¿Qué hace por acá? ¿Disfrutando el día?

Informante: Sí, pero trabajando un poco también. Tenemos que poner la costanera en condiciones después de las tormentas que han pasado.

P: No dan respiro las lluvias. Recuerdo que hace poquito habían mostrado que la costanera estaba en plena forma…

I: Claro, pero eso fue antes de las tormentas de comienzo de año. También vino la crecida. Pero hay que recomponer la situación porque el río es lo que la ciudad tiene para ofrecer a mucha gente que viene. No se puede pasar un verano sin río. Nos ganan por lejos Alpa Corral, Achiras, Las Albahacas, pero nosotros tenemos lo nuestro. Si es que paran las tormentas un poco (risas). Así que nos vinimos a dar una mano.

P: ¿Es algo voluntario? Lo que están haciendo, digo.

I: Sí, pero estamos varios compañeros. Hay funcionarios también, cada uno ayudando en lo que puede, limpiando y haciendo que todo se vea lindo.

P: ¿Dijo funcionarios?

I: Como le digo, todos aportan su granito de arena. Escúcheme, hay que hacer buena letra (risas). Además, el intendente nos quiere así, laburando para la gente. Nos pueden criticar por muchas cosas, pero cuando hace falta tomamos cartas en el asunto y no mandamos a nadie a hacer lo que nos corresponde.