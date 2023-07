El titular de Fuerza Renovadora y ex precandidato a intendente, Mario Álvarez, se sumaría al esquema de “Gonzalo Luján intendente” para la interna radical que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre. Al cierre de esta edición, se aguardaba el comienzo del acto de lanzamiento convocado por el núcleo Fuerza Renovadora en el Salón Margarita Eventos. La invitación no dio muchas pistas de que haya sorpresas en el lugar pero desde distintos círculos del radicalismo aseguraron que en los próximos días comenzarán a verse indicios de una alianza entre quienes fueron adversarios en la interna del 2019.

En 2019, Álvarez obtuvo cerca del 7% de los votos. En aquella elección, Gabriel Abrile resultó electo con el 56% para ser el candidato a intendente de Juntos por el Cambio. Luján quedó en segundo lugar con un 35%, porcentaje que permitió que dos de los integrantes de su lista (Yanina Moreno Zamanillo y Marcos Curletto) ingresen al Concejo Deliberante. En aquel entonces, Abrile contaba con el respaldo de la 30 de Octubre (ahora Evolución Radical), núcleo que le garantizó un caudal de votos bastante mayor al del resto de los precandidatos.

En 40 días vence el plazo para la presentación de listas de la interna radical que se llevará a cabo el 17 de septiembre. De confirmarse el “pase” de Álvarez al equipo de Luján, quedarían tres precandidatos en carrera, con un escenario similar al del 2019. Según pudo saber Alfil, las negociaciones entre los núcleos que llevan a los distintos candidatos siguen en pie y no se descarta que haya otros movimientos antes de los plazos estipulados para el reconocimiento de núcleos y alianzas entre núcleos (además del propio cierre de listas).



Desde comienzos de año, Luján trató de ampliar su espacio y sumar a nuevos y viejos aliados. La Red Federal (que lo acompañó en 2019 con Curletto a la cabeza) apostó nuevamente a su candidatura. Desde allí, sumaron a uno de los precandidatos que se había anotado para la elección interna de este año (Carlos Gasó) e irían por el segundo (Mario Álvarez), cuya adición al esquema de Luján aún no se había confirmado al cierre de esta edición.

Cabe recordar que Gonzalo Luján también se había mostrado con Eduardo Scoppa, ex concejal y ex candidato a intendente por fuera del radicalismo. Por el momento, se advierte cierta distancia entre ambos dirigentes y una de las razones responde a que el núcleo de Scoppa no tendría intenciones de involucrarse en la interna radical (Scoppa se identifica con el espacio pero hace varios años que está desafiliado). Sin embargo, también se habrían expuesto algunas diferencias a la hora de lograr un acuerdo entre ambos sectores.

El núcleo que lleva a Luján como precandidato ha tratado de “absorber” la mayor cantidad de sectores posibles con el objetivo de lograr un armado más competitivo de cara al 17S. Las negociaciones para sumar a otros sectores (y posiblemente a algunos de los precandidatos restantes) siguen abiertas pero no será sencillo. Por un lado, Gonzalo Parodi cuenta con la estructura más grande en términos de militancia y territorio dentro de la ciudad. En tanto, Gabriel Abrile estaría más reacio a cerrar algún acuerdo que implique bajar su precandidatura, ya que confía en la contienda del 2024 como una suerte de revancha de aquel 2020 en el que perdió con Llamosas por apenas cinco puntos.

Además de la rosca por la interna de septiembre, el radicalismo comienza a mover sus fichas para las elecciones primarias del 13 de agosto y podrían darse algunos saltos al otro lado del charco. Los recientes dichos de Gerardo Morales (especialmente el audio filtrado en el que asegura que buscaba un acuerdo con Schiaretti porque “sabía que Juez iba a perder”) ocasionaron que algunos dirigentes riocuartenses afines al larretismo replanteen su posición en las próximas PASO. Luján podría ser uno de ellos, ya que participó activamente de algunas actividades que mantuvo Horacio Rodríguez Larreta en la provincia pero no estuvo de acuerdo con sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio.