Enroque Corto

Once y contando

El periodista conversaba con su informante municipal que, sin demasiadas novedades dentro del Palacio 6 de Julio, cruzó circunvalación para hablar de otro asunto.

Informante Gremial: Del Palacio Municipal no tengo novedades. Pero del Ente Metropolitano tengo muy buenas nuevas.

Periodista: A ver…

I.G.: Vea, el ente acaba de sumar un nuevo integrante. Con Monte Cristo, que se subió hoy (por ayer), ya somos 11.

P.: Repasemos.

I.G.: Anote: Córdoba Capital, Villa Allende, Malagueño, La Calera, Los Cedros, Mi Granja, Colonia Tirolesa, Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Saldán y Monte Cristo.

P.: ¿Hubo acto?

I.G.: Hubo una reunión para poner la firma y sacar la foto. Estuvo el intendente, Daniel Passerini, la Vicegobernadora y expresidenta del Ente, Myrian Prunotto y el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz. Además, estuvieron Pedro Soda, director de Asuntos Económicos y Financieros, y Álvaro Zamora Consigli, director de Asuntos Técnicos y Legales, ambos, autoridades del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana; la subsecretaría de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, Mónica Zalazar; y el secretario de Gobierno de Montecristo, Germán Gentili.

Benedetti, cada vez más alineado con Llaryora

Hubo novedades en el este provincial con los gestos en conjunto que sigue mostrando el gobernador Martín Llaryora con el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti. Por esto, el informante de San Justo llamó al periodista.

Informante San Justo: ¿Cómo anda? ¡Tanto tiempo!

Periodista: Es cierto, ¿qué cuenta?

ISJ: Arranque de año movido. Pero voy con una buena.

P: A ver…

ISJ: Muy alineado el intendente Benedetti con Llaryora. Por educación, se reactivó esa agenda en común y pudieron poner en marcha la escuela ProA, que fue el compromiso que tomó el intendente apenas asumió el nuevo Gobierno provincial.

P: Es cierto.

ISJ: Sí, se avanzó en la contratación de dos nuevas empresas y se logró hacer un acuerdo desde la Comunidad Regional. Estamos felices porque esta obra se pone en acción y los alumnos, que son los únicos protagonistas de todo esto, tendrán su edificio propio.

H. Maqueda pidió armar Salas para juicio político

Un asesor del interbloque Juntos por el Cambio le contó al periodista que la actividad de los legisladores de la oposición sigue siendo intensa.

Asesor: Mal que le pese a la vicegobernadora, Myrian Prunotto.

Periodista: Porque dijo que no trabajaban.

A.: Claro. Y le doy otra muestra de ello. Gregorio Hernández Maqueda, de la Coalición Cívica-ARI, presentó un proyecto de resolución para que la Cámara conforme las salas acusadora y juzgadora para los casos de juicio político. Hernández Maqueda recordó que la conformación de las salas es “obligatoria e independiente de la existencia de un pedido abierto del procedimiento”. Está previsto en la Constitución.

P.: El peronismo nunca quiso proceder de esa manera, porque históricamente han manifestado que mientras no haya un proceso abierto, no corresponde constituir las salas.

A.: Lo sé. Pero insisto que no es un capricho opositor, sino una exigencia de la Constitución Provincial. Si no me cree, lea el artículo 114.

Sigue la rosca departamental

El informante radical del departamento Marcos Juárez charló con el periodista.

Informante: Creo que pasó por alto un detalle en la conformación de las nuevas autoridades de la Comunidad Regional de nuestro departamento.

Periodista: ¿Cuál?

I.: Que son tres mujeres las que quedaron en la comisión: la peronista Julieta Aquino como presidenta; la intendenta PRO Sara Majorel como secretaria, y la radical de Isla Verde, Patricia Delsoglio como Tesorera. Es la primera vez que queda en manos de mujeres.

P.: Mire usted.

I.: El otro detalle es que, por primera vez, en un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo departamental la presidencia será rotativa. Este año será para Aquino y el próximo asumirá Majorel. Todo un dato.

P.: Todo paz y amor entonces (risas)

I.: Si se está refriendo irónicamente a cómo nos jugaron por detrás algunos intendentes boina blanca, quédese tranquilo que en breve el legislador presidente de la bancada de la UCR y referente departamental, Matías Gvozdenovich, ordenará los tantos. Lo importante es que por el bien de la región hubo acuerdo para rotar el cargo principal de la Comunidad.