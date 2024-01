UCR Capital busca la unidad frente al fantasma Prunotto

Por Alejandro Moreno

El radicalismo cordobés, con la fecha de elecciones internas ya fijada en el calendario (domingo 5 de mayo), comenzó ayer mismo la tarea de “abuenarse” (palabreja del particular vocabulario de la UCR) para que el proceso democrático no tenga episodios tensos. Más aún porque temen al nuevo enemigo: el entrismo peronista.

Con esa misión anotada en su cuaderno de tareas, el presidente del Comité Central, Marcos Carasso, convocó ayer a referentes de los distintos grupos internos a una reunión en su oficina de la Casa Radical, bajo la atenta mirada de Amadeo Sabattini, desde un cuadro que distingue la sala.

Entre otros estuvieron el presidente del Comité Capital, Diego Mestre, los deloredistas Elisa Caffaratti y Esteban Bría, el nicolacista Miguel Nicolás, el negrista Walter Núñez, los alfonsinistas Martín Lucas y Sergio Piguillem (de grupos internos distintos), y Lucas Balian por el grupo Consenso de Javier Bee Sellares, entre otros.

Los dirigentes consultados por Alfil coincidieron en señalar que la reunión fue cordial, más allá de uno u otro ceño fruncido por este o aquel comentario.

La UCR, según se planteó en la reunión del lunes del Comité Central, cuando salió la resolución con el calendario electoral, debe llegar a las próximas internas con mayor prolijidad que en el 2021. Hay una amenaza que no les permite entretenerse: Prunotto.

En el análisis que se hizo sobre la situación del radicalismo capitalino no surgieron demasiadas aflicciones por la cantidad o calidad de dirigentes que la vicegobernadora pueda reunir para competir, pero varios reconocieron la preocupación porque el peronismo pueda apostar fuerte tratando de causar estragos en la UCR.

¿Podrá Prunotto jugar con un candidato para agitar el mapa radical, aunque no tenga chances de ganar? ¿Será el primer paso hacia una candidatura a intendente en el 2027, teniendo en cuenta que Daniel Passerini no puede repetir? ¿Es verdad que ya hizo el cambio de domicilio de Estación Juárez Celman a la ciudad de Córdoba? Esas preguntas fueron lanzadas y quedaron suspendidas como fantasmas sobre la mesa de reuniones de la oficina de Carasso.

De todos modos, hubo expresiones optimistas en relación a la UCR capitalina. Si bien Rodrigo de Loredo perdió la elección municipal del año pasado, y por un margen sorprendente para el triunfalismo previo, el partido aliado a sus socios de Juntos por el Cambio recuperó la competitividad que no tuvo en 2019. Y aunque paradójicamente a muchos radicales no les guste reconocerlo, en 2011 y 2015, la UCR ganó.

En la reunión capitalina de ayer no hubo representantes de Córdoba con Todos, el núcleo que dirige Juan Gait y que todo indica que será el punto de apoyo de la vicegobernadora Myrian Prunotto, y tampoco de la Línea Córdoba, lo cual motivó la furia de su capitán, Javier Fabre.

Hubo una repercusión caliente con el cruce tuitero entre Fabre y Carasso, porque el angelocista acusó al presidente del partido de ignorar a la Línea Córdoba. “Convocan a todos los sectores menos a la Línea Córdoba. Será porque fuimos quienes advertimos el papelón del año pasado, será porque nos negamos a aprobar balances polémicos. El presidente debería tener un acto de dignidad y renunciar en vez de mendigar cargos en la Defensoría (del Pueblo)”, escribió Fabre. Luego, agregó una foto que, en realidad, fue de la reunión del lunes del Comité Central, y no la de ayer. “¿Quieren jugar así? No hay problema. Me divierte mucho más esto que la rosca pelotuda de centro de jubilados”, disparó. Carasso le contestó: “Tranqui Javi. Era una reunión del Comité Central, y vos no sos integrante. Ah, y me imagino que estarás armando la lista para encabezar. Che, hay gente muy respetable en esa foto para que descalifiques. En serio, si estás enojado con el mundo no es nuestro problema”.

Gait también batalló en las redes sociales, aunque por la convocatoria al plenario abierto del próximo sábado, organizado por el Comité Central en la Casa Radical. “Tres años sin convocar a nadie y a dos meses de dejar la conducción llaman a un circo. De mi parte no los voy a convalidar, no los reconozco como autoridades de mi partido. Nos vemos en Giardino el 14, y el 5 de mayo en las urnas”, manifestó. La referencia a Giardino es porque el miércoles 14 de febrero habrá un plenario organizado por los Radicales Auténticos, los prunottistas, y el núcleo Córdoba con Todos confirmó que concurrirá. Además, claro, anticipó que armarán una lista para disputar la conducción partidaria.

El cronograma

Los afiliados a la UCR votarán el domingo 5 de mayo para elegir 21 delegados a la Convención Nacional; 4 delegados al Comité Nacional; alrededor de un centenar de congresales provinciales; presidente, dos vices y 15 secretarios titulares del Comité Central; cinco miembros del Tribunal de Conducta; tres del Tribunal de Cuentas; y autoridades departamentales, de circuito y de subcircuitos.

El viernes 9 de febrero vence el plazo para presentar fichas de afiliación y para el reconocimiento de nuevos núcleos internos. El viernes 15 de marzo deben inscribirse las alianzas, y el martes 26, las listas de candidatos.