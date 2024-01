Ley Ómnibus: la mirada de San Francisco puesta en García Aresca

Por Franco Cervera

Cada jugada tiene su valor dentro y fue del Congreso y responde a algo o alguien. Y mucho de esto se ha visto durante el enero bravísimo que estamos cerrando. Ese es el panorama de muchos dirigentes y no escapa la situación al ex intendente de San Francisco, y actual diputado nacional de Hacemos Consenso Federal, Ignacio García Aresca.

El funcionario sanfrancisqueño, soldado y amigo del gobernador de Córdoba Martín Llaryora, fue crucial la semana anterior para que el proyecto de la Ley Ómnibus llegué a ser debatido en la Cámara de Diputados. Es que su voto, a último momento, permitió que el gobierno de Milei obtenga dictamen favorable.

Esto se dio en el marco de tensas reuniones y construcciones de poder desde el interior hacia capital federal y viceversa. En el medio Martín Llaryora, ganando terreno e instalándose en Buenos Aires por unos días.

Mientras tanto, en San Francisco horas antes se daba una manifestación encabezada por organizaciones políticas, gremiales y sociales en contra del proyecto de ley liberal. Y muchos de ellos le reclamaron al ex intendente que no acompañe el proyecto, incluidos los dirigentes de la CGT local. Pero eso no fue lo que ocurrió.

Como es conocido, con el correr de las horas el proyecto de ley se fue modificando y dando lugar a las modificaciones de los gobernadores y distintos bloques llamados dialoguistas.

En este contexto, el que también habló fue el propio Aresca, quien argumentó haber votado a favor del tratamiento debido a que la intención es acompañar: “La gente lo votó para que sea Presidente (En referencia a Javier Milei), pero nosotros seguiremos defendiendo lo nuestro”, dijo a Cadena 3.

Esta es la línea que manejan desde el entorno del diputado. A Milei lo eligió más del 70% de los cordobeses, hay que garantizar la gobernabilidad. Pero a la vez se va a luchar para frenar los grandes atropellos al interior.

Por esto mismo, Aresca expresó que continuarán defendiendo los intereses de las provincias y que el peso de las decisiones no recae en los legisladores: “La responsabilidad del gobierno es y seguirá siendo del Presidente”, indicó.

¿Qué hará García Aresca en la Cámara?

Con el hervidero que significará la votación en la Cámara de Diputados, muchos estarán pendientes en San Francisco de cuál será el rol que juegue el ex mandatario local. Es que si bien el mismo Llaryora reconoce que el objetivo es darle gobernabilidad al Ejecutivo Nacional, la realidad es que todos los puntos del proyecto todavía no fueron acordados.

Es por esto, que el propio García Aresca sería uno de los que daría quorum para el tratamiento en la cámara baja, y al momento de la votación estudiarán cada caso que todavía no terminan de conformar. Entre ellos las facultades delegadas al Presidente Javier Milei, el punto más discutido por la oposición tras la quita del “capítulo fiscal”.

Otro de los puntos que pelearán a fondo será la determinación de privatizar algunas empresas como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, los medios públicos como Télam o la Televisión Pública, Arsat, entre otras.

En fin, en este panorama árido y caliente se encuentra la agenda del ex intendente de San Francisco Ignacio García Aresca, el hombre más cercano al gobernador dentro de la Cámara de Diputados. Y en línea a lo que repite una y otra vez Llaryora, desde el entorno “aresquista” indican que se actuará en función de “la agenda productiva para Córdoba” y a la vez garantizando la “gobernabilidad”.