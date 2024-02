UCR advirtió el “peligro” del “partido cordobés”

Por Alejandro Moreno

El Comité Central de la UCR realizó un plenario abierto el sábado pasado en la Casa Radical, unos días después de confirmar las elecciones internas para el 5 de mayo, con el propósito de que el proceso de renovación de autoridades no sea traumático.

Las elecciones internas del 2021 se disputaron tanto en las urnas como en el edificio de la Justicia Federal, lo cual fue muy desgastante para el partido, que termina dañado frente a la opinión pública a pesar de ser el más democrático para resolver su plantel político en la provincia de Córdoba.

Esta vez, las internas se realizarán en un escenario que los radicales consideran mucho más peligroso, porque el gobernador Martín Llaryora insiste con su plan de creación de un “partido cordobés”, que es la incorporación, mediante cargos, de dirigentes de otras fuerzas políticas. La UCR está en la mira del gobernador, y ya consiguió que algunos dirigentes terminen acampando en el oficialismo, empezando por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

En ese sentido, el Comité dio a conocer un comunicado en el que advirtió sobre la intención del gobierno provincial de “mercantilizar” la política.

La reunión fue convocada por el Comité, y participaron el presidente Marcos Carasso; el vice Martín Lucas; la titular de la Juventud Radical, Constanza Córdoba Acosta; el presidente del Congreso Provincial, Facundo Cortés Olmedo; la secretaria de la OTR, Pereyra; los apoderados Verónica Garade y Horacio Santucho; el jefe de la bancada de legisladores provinciales, Matías Gvozdenovich; la presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero; la titular del bloque de concejales, Elisa Caffaratti; y el vice Sergio Piguillem. También concurrieron intendentes, como el presidente del Ente, Rubén Dagum, y el riotercerense Marcos Ferrer. Igualmente, ex presidentes del Comité Central, como Carlos Becerra, Anselmo Bruno y Miguel Nicolás, y el ex titular de la Convención Nacional, Jorge Sappia, además de muchos otros dirigentes.

En cambio, fue notoria la ausencia de referentes importantes de la UCR cordobesa, como Rodrigo de Loredo, Mario Negri y Ramón Mestre. De Loredo -que aspira a conducir el futuro Comité, probablemente con Ferrer de candidato- tuvo la falta justificada porque su agenda está completa por el debate pendiente en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los radicales debatieron sobre si debe continuar la alianza electoral del 2023, con el PRO, el Frente Cívico y la Coalición Cívica-ARI, entre otros partidos. El plenario no aspiraba a que de allí salieran conclusiones, pero el tema fue planteado con distintas posiciones.

Igualmente, hubo coincidencia en que la UCR debe elaborar un proyecto de provincia para ofrecer a los cordobeses, como oposición, durante los cuatro años de gestión de Llaryora.

En relación a la interna, el viernes vence el plazo para presentar fichas de afiliación para que sean incorporadas al padrón electoral, y también es la fecha límite para solicitar al Comité Central el reconocimiento de nuevos núcleos internos.

Ferrero

A su vez, la presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, opinó en sus redes sociales sobre las recientes declaraciones periodísticas del gobernador Martín Llaryora.

“El gobernador dijo que no quiso subir impuestos y por eso el ajuste lo hizo recaer en los activos. Miente. No solo aumentó todos los impuestos, sino que además ajustó a los activos, lo que inevitablemente terminó impactando en las jubilaciones. No tuvieron aumento nuestros jubilados porque se les licuó con el ajuste y la Caja está saneada a costa de la confiscación que le efectúan a los beneficios de los cordobeses. Eso no es una bandera, es un robo”, señaló.

También, sostuvo que Llaryora “plantea acuerdos colaborativos con los gremios, el ajuste debe ser solidario. ¿Por qué no ajusta al juego, en vez de docentes, médicos y jubilados? Ajuste implica eliminar gastos reservados, choferes, aviones y billones de pesos en publicidad. Prioridad en el gasto y también en el ajuste. Construyen un relato mintiendo”.