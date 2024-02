Juecistas critican a Avilés por zigzagueo político

El Frente Cívico de Villa Carlos Paz arremetió ayer contra el intendente Esteban Avilés por cuestionar, a su vez, al gobierno provincial por la contaminación del Lago San Roque. Los juecistas Walter Gispert, legislador, y Gustavo Molina, tribuno de Cuentas local, recordaron que Avilés fue funcionario del peronismo provincial durante varios años, en los cuales no llamó la atención por la crisis del Lago.

“La situación actual del Lago es de vieja data, el peronismo gobierna la Provincia hace veinticuatro años, Avilés controla el Municipio hace doce y la situación del San Roque solo empeoró en este tiempo. Desde el Frente Cívico sostenemos que quienes administran los bienes públicos deben priorizar a los ciudadanos dejando de lado los egos personales. Esta pelea Avilés-Llaryora tiene un solo perjudicado, el Pueblo de Villa Carlos Paz”, señalaron.

Gispert y Molina recordaron que “Avilés en el 2016 decidió sumarse al proyecto del gobierno peronista de Juan Schiaretti, rompiendo el contrato político-social que lo llevó al gobierno municipal en el 2011”. Luego, añadieron que ese acuerdo “se consolidó en el 2019 con la candidatura a legislador provincial en las listas de Unión por Córdoba, y posteriormente fue presidente de la Agencia Córdoba Turismo, con nivel de Ministerio, durante los cuatro años del gobierno peronista”.

“Esta alianza –continuaron- monopolizó el poder político de Carlos Paz entre 2019- 2023, y Avilés en el gobierno provincial no se expresó públicamente sobre el problema de contaminación del Lago y mucho menos responsabilizó a la Provincia”.

Los juecistas indicaron que en las elecciones del 25 de junio del 2023, Avilés, candidato a intendente, y Llaryora candidato a gobernador fueron socios electorales, y el carlospacense fue determinante en la selección de la candidata a legisladora provincial de Punilla. Los dos ganaron, pero en la elección de gobernador en la ciudad el triunfo fue de Luis Juez, así como en los tramos legislativos y del Tribunal de Cuentas.

“Seguramente no debe haber sido del agrado de Llaryora cuya lista de legisladores provinciales y para el Tribunal de Cuentas fueron derrotados provincialmente y la diferencia electoral en Punilla y en Carlos Paz a favor de Juntos por el Cambio fueron determinantes para estos resultados”, opinaron.

Finalmente, concluyeron que “Llaryora, en su afán de conformar un partido único, utiliza el presupuesto provincial para tentar dirigentes de la oposición con cargos públicos, para conformar el Partido (del Presupuesto) Cordobés Carlos Paz no es la excepción, y Avilés parece no aceptar esta decisión del ahora ex aliado, y resolvió confrontarlo”