Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







González sale a las pistas

El periodista dialogaba con un informante en las filas libertarias por la actividad que encabezarán Gabriel Bornoroni y “Bertie” Benegas Lynch en Río Cuarto, junto a dirigentes locales de La Libertad Avanza.

Periodista: ¿Va a La Urumpta para recibir a Bornoroni y a Bertie?

Informante: Estoy “out” de esos lugares (risas). Seguro me enteraré de algunas perlitas. Después le comento.

P: Parece que va a ser el momento de brillar para Laura Soldano.

I: No solo para ella. Parece que saldrá a jugar fuerte su esposo (Gastón González). Fiel a su instinto de piloto, sale a las pistas.

P: ¿Candidato?

I: No lo sé, pero le vamos a empezar a conocer la voz.

P: Es cierto que no ha hablado mucho.

I: No ha hablado nada. Ni siquiera cuando quería ser candidato a intendente. Ahora en redes está circulando un video que calculo es adelanto de algo más grande. Se lo escucha hablar de las nuevas oportunidades de inversiones en el país y cómo es más atractivo emprender en el país desde que Javier Milei es presidente.

P: ¿Plataforma?

I: Redes sociales. Instagram. Creo que lo va a usar para exponer su forma de pensar, aunque creo que no lo hace como dirigente o militante de La Libertad Avanza, sino como empresario. Es de lo que sabe.

P: De la política se encarga su esposa, ¿no?

I: Es outsider, pero me parece que tiene menos miedo a meterse en el barro. Por más que a veces le pifie. Pero, como le digo, parece que Bornoroni tiene ganas de que González también se suba a la campaña y empiece a construirse como referente en el sur. Que el votante lo conozca.







Se aprueba Ficha Limpia

El informante del Legislativo municipal se contactaba con el periodista para confirmarle un dato respecto a la sesión ordinaria de este jueves.

Informante: Tengo algo que le va a interesar. ¡Sale Ficha Limpia!

Periodista: ¿Se aprueba? Entonces sale todo según lo planeado, ¿no?

I: Ya sé que no le estoy dando una primicia, pero le confirmo lo que ya se sabía. Se aprueba tranquilamente, pero seguro habrá algún que otro cruce. No por Ficha, sino por otras cuestiones, como la seguridad.

P: ¿Se viene una sesión larga?

I: Parece que sí. Pero lo bueno es que el oficialismo va a tener un logro más para mostrar y seguro se lo van a agradecer desde Córdoba. Tienen otra medalla para colgarse en la discusión nacional, empezando a evangelizar a las ciudades más grandes con la ley que ya fue promulgada a nivel provincial.

P: ¿Les van a dar los votos?

I: Sale por unanimidad. Eso seguro.

Paro universitario

En días de medidas de fuerza en el ámbito universitario, el periodista consultaba con el dirigente del sector sobre la situación en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Periodista: ¿Hay paro en la Universidad?

Dirigente: Sí. Docentes y nodocentes. Será el 17 y 18 de marzo, lunes y martes de la semana que viene. Era lógico porque así será en todas las universidades del país. El salario de los trabajadores universitarios está muy golpeado, con docentes que están casi un 100 por ciento por debajo de lo que deberían ganar.

P: ¿Habrá alguna movilización?

D: Seguramente. Se está trabajando en el cronograma de actividades, pero de alguna forma hay que reavivar el reclamo y no bajar los brazos. Lo vemos al presidente (Javier Milei) prestando su imagen para promocionar una carrera de economía en una universidad privada. Todo bien con elegir dónde estudiar, pero eso demuestra lo que están buscando hacer con nuestro país al desfinanciar la educación pública.

Carrizo, otra vez acusado por violencia

La periodista dialogaba con la informante sobre la información publicada por Puntal en relación a un nuevo hecho en el que está involucrado el ex concejal Pablo Carrizo. El dirigente de Conciencia Desarrollista y ex candidato a intendente protagonizó un conflicto en la vía pública, afuera de un jardín de infantes.

Informante: ¿Vio esto de Carrizo? Voy a hacerme la sorprendida, ¿quiere?

Periodista: ¿Qué pasó esta vez? Tampoco me sorprende.

I: Un conflicto en la salida del jardín de infantes de su hija. Hay hasta fotos de él en el lugar. Se lo acusa de haber agredido verbalmente y amenazado al padrastro de su hija. Es sensible hablar de estos temas cuando hay menores involucrados pero el hecho ya cobró trascendencia y hubo incluso intervención de personal de la guardia local, que estaba recorriendo la zona.

P: ¿Se lo había denunciado por algún accionar similar en el último tiempo?

I: Yo no tengo muy presente cada uno de los hechos. Después de la denuncia de su ex pareja en 2019, por lo cual se lo condenó y él mismo admitió haber cometido violencia de género, hubo otros hechos más que se dieron a conocer: el choque a un cadete y un audio intimidatorio que le envió después, las agresiones a un joven que se hospedaba en el refugio que sostenían desde su espacio político. Lo han señalado en varias situaciones de violencia. En este caso, el ex concejal dijo que solo fue a retirar a su hija del jardín pero no fue una visita acordada con la madre de la niña. Entiendo que Carrizo tendría una restricción judicial y no puede acercarse a su ex pareja. Todo eso habría desembocado en esta situación.

Capacitación para el PJ

La cronista dialogaba con el militante peronista sobre una actividad que tendrá lugar este jueves en la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento.

Periodista: ¿Qué onda esta actividad? Vi a varios dirigentes difundiendo (envía flyer).

Militante PJ: Así es. Con todo este paradigma de la escuela de formación peronista, algo que celebramos mucho, esta charla viene a dar herramientas para los tiempos que corren. Va a estar encabezada por el politólogo Federico Zapata.

P: Un gran estudioso del peronismo cordobés en particular.

M PJ: Totalmente. En este caso, se va a abordar la política en “la era de la disrupción digital”.

P: Ojo, están con una agenda parecida a la de los libertarios. Ellos vienen haciendo capacitaciones con el tema de la batalla cultural y el rol de las redes sociales.

M PJ: Mire usted. Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿acaso no compartimos electorado en Córdoba? Ambos estamos tratando de llegar al mismo votante y esto lo confirma. Eso sí, hay que ser justos con nosotros mismos. Somos un espacio que gestiona la provincia hace más de 25 años. Sabemos que no todo pasa por las redes. La realidad te termina dando un cachetazo, tarde o temprano.