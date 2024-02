UNC: Contundente pedido a Llaryora.

por: Francisco Lopez Giorcelli



No es noticia nueva el incremento de tarifas en casi todos los servicios de transporte en el país y en particular en Córdoba ya que fuera de la Provincia de Buenos Aires la repartición de los subsidios al transporte es bastante desigual de igual forma golpea al bolsillo cuando se anuncia el incremento de los combustibles que terminan fogoneando aumentos que golpean al bolsillo de lleno.



En concreto, si aumenta la nafta probablemente aumente el valor de un boleto de colectivo que encima cuenta con poco apoyo nacional lo que lleva a pagar el doble de lo que se suele pagar en la Provincia de Buenos Aires por ejemplo. Si este diagnóstico de costos se hace sobre el bolsillo de quienes pueden ir a la Universidad esto es un gran gasto que mes a mes se vuelve difícil de costear.



En este marco se han realizado dos pedidos que de concretarse podría dar una gran mano a quienes día a día van a la Universidad a estudiar y que, a fin de cuentas, son los profesionales del futuro que se forman para llevar adelante las riendas del país. Garantizar su continuidad es imperioso sobre todo en contexto de crisis económica y social.



Por un lado, a partir de un pedido de la agrupación estudiantil, se pidió la extensión del BEG para quienes realizan los cursos de ingreso que año a año arrancan en promedio un mes y medio antes de la vuelta a clases de toda la comunidad universitaria. En promedio un ingresante gasta $4760 semanales (tomando dos colectivos diarios) que serían alrededor de unos casi $20000 solo en colectivo urbano a esto hay que sumar la comida y los apuntes lo que eleva considerablemente el costo en un solo mes de cursillo.



En este sentido Candela Gonzalez, referenta del Movimiento Sur en la facultad de Psicología, comentó que “el Boleto Educativo Gratuito es un derecho ya adquirido y como todos los años está establecido para el comienzo del ciclo lectivo que comienza en marzo en las mayorias de las facultades de la UNC, lo cúal deja a muchos estudiantes que necesitan venir a la facu durante Febrero fuera de este derecho.”



De esta forma se acercaron a la Secretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba para poder realizar el debido reclamo que año a año se viene realizando, la respuesta no debería tardar, aunque el contexto de crisis no acompaña, toma fuerza la frase de Llaryora en la apertura de sesiones ordinarias: “a pesar de la crisis Córdoba no va a parar”. Por lo que ampliar el BEG iría en ese sentido “productivo” que el Gobernador profesa en su discurso.



Este pedido de ampliación de la cobertura del BEG también fue realizado por la Presidencia de la Federación Universitaria de Córdoba que hace un diagnóstico en el mismo sentido permitiendo darle más fuerza al pedido. Aylen Orellana, Presidenta de la FUC y militante de Franja Morada también se hizo presente en la Secretaría de Transporte para acercar el mismo pedido a los funcionarios pertinentes.



Mientras se espera respuestas por parte de la Provincia, el Gobierno Nacional de Javier Milei anuncia la quita de más subsidios al transporte a través de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte en el “interior” del país por lo que los costos que fueron diagnosticados por las agrupaciones probablemente queden atrasados en poco tiempo ya que no sería raro un nuevo aumento en las tarifas.



Al pedido de extender el BEG a quienes cursan el ingreso desde febrero, el Movimiento Sur fue más a fondo y pidió la extensión a los usuarios del transporte interurbano. En un comunicado difundido en las últimas horas, desde Sur dicen que “somos muchos/as los/as estudiantes que residimos en el interior de la Prov. de Córdoba y tenemos que viajar todos los días a la capital para cursar de manera presencial. Y esto, con la crisis económica que atraviesa nuestro país resulta cada día más costoso.”



Al momento de hacer costos en torno a lo que le sale a cada estudiante viajar desde otras localidades estiman que se gasta desde $39.480 a $102.640 por mes en pasajes Interurbanos, sumando $13.600 en pasajes desde la terminal o el centro hasta Ciudad Universitaria. Esto solo para llegar a la Universidad y volver a sus respectivos hogares.



Finalmente desde la agrupación dijeron que “es por esto que nos organizamos y le solicitamos a la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Provincia la creación de un BOLETO EDUCATIVO GRATUITO INTERURBANO (B.E.G.I) para poder seguir cursando.”, de esta forma se puede entender que avanzar en derechos es defender los ya conquistados. Mientras tanto las y los estudiantes esperan respuestas por parte del Gobierno de la Provincia.



En un contexto donde se golpea discursivamente a los lugares públicos del Estado, es una gran señal que agrupaciones y representantes estudiantiles puedan poner en valor los derechos conquistados mediante su ampliación. ¿Puede servir este conflicto para preparar lo que se viene en torno al presupuesto universitario? no necesariamente, pero ya se empiezan a ver los primeros movimientos de las agrupaciones.



Con respecto al presupuesto universitario seguramente sea un eje central en la vuelta de las sesiones del Honorable Consejo Superior el cual se puede anticipar que tendrá un arduo trabajo en los primeros meses del año por lo menos ya que debe tratar temas como la Asamblea Universitaria, el proyecto de Actualización Educativa, la Residencia Universitaria y, lo más fuerte de todo, el propio presupuesto universitario que su recorte afecta fuertemente a salarios y becas universitarias.