Por Julieta Fernández

La incógnita departamental

La cronista dialogaba con el informante radical sobre la discusión en torno a las futuras autoridades de la UCR departamental.

Periodista: Disculpe las molestias post finde largo pero me gana la curiosidad. ¿Hay algún nombre dando vueltas para presidir el departamento? Ya que hay elecciones en unos meses.

Informante radical: No podría nombrarle alguno en específico. Lo cierto es que, para varios de nosotros, la prioridad sería que las elecciones partidarias no estuvieran tan pegadas a las municipales. Entiendo que se está tratando de gestionar eso. Ahora, si tenemos en cuenta como se han dado las cosas en los últimos años, probablemente el departamento debiera presidirlo alguien de Río Cuarto.

P: Cierto. Era una especie de acuerdo que se venía dando.

I R: Claro. Se venían turnando así: por un período iba algún intendente o dirigente regional y al siguiente, alguien de Río Cuarto. El último presidente fue (Luis) Beltramone cuando gobernaba La Cautiva. Después lo reemplazó temporalmente María del Carmen Cabral y finalmente siguió Sebastián Laborde, quien preside actualmente el comité departamental.

P: Y de darse esto de la “rotación” que se hace usualmente, ¿a quienes ve disputando ese lugar?

I R: Si el próximo presidente sale de Río Cuarto, puede que ese lugar se lo dispute la gente de Evolución, ya que el candidato a intendente (Gonzalo Parodi) es de ese núcleo. Puede que también la Red Federal o el alfonsinismo. Veremos cómo se dan las cosas porque también puede haber algunos intendentes interesados. Pero ojo, así como también se sumó una nueva camada en los últimos meses, también hay un par que se fueron con (Myrian) Prunotto. Va a ser una rosca linda seguramente pero lo ideal sería que, en principio, la fecha no se pisara con las municipales.

Natali ¿nazarista?

La periodista recibía un mensaje del informante peronista, quien seguía analizando algunas cuestiones en torno a la reunión del PJ en la sede de Avenida España que tuvo lugar la semana pasada. En ese encuentro, un grupo de dirigentes de distintas vertientes del PJ y del sindicalismo plantearon abrir la discusión sobre el próximo candidato o candidata a intendente.

Informante: Espero haya tenido un buen fin de semana de descanso.

Periodista: Así fue. Pero intuyo que han pasado varias cosas durante el finde largo.

I: Muchas cosas que se dicen por lo bajo. Ya estamos entrando en la mitad del mes y a poquito de empezar un mes clave como marzo para todo lo que es el proceso electoral. Se oyen hasta rumores de “bajas” de candidaturas pero eso se lo dejo para otro día de la semana. Lo que me quedó pendiente es hablar de la presencia de (Guillermo) Natali en la reunión del PJ.

P: Noté que sorprendió a varios pero a mí me dijeron que no dejó de ser una representación del oficialismo. De alguna manera, hay gente que quiere disipar la idea de que no hubo representación oficialista. O al menos me dio esa impresión…

I: Claro, pero sabemos que no hubo nadie del “llamosismo” propiamente dicho. Logicamente, uno no esperaba que Natali le apunte al intendente pero sí creo que hay cada vez más cositas que lo hacen ver como nazarista. Porque lo de Natali con Adriana en la fiesta de Marga Chavero (histórica militante del PJ) podía verse como un gesto de ambos hacia una figura muy respetada para los peronistas de la ciudad. Pero con esto se la jugó un poquito más.

P: A ver…

I: Seguramente ya vio el video de Instagram con las imágenes de la reunión. Natali lo compartió en sus historias de Instagram y mencionó a Adriana Nazario. No la cuenta personal sino la de “Nazario intendenta”. Creo que eso dice mucho, ¿no?