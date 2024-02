Por Alejandro Moreno

La legisladora provincial Brenda Austin, alineada en el deloredismo, lanzó una pregunta incómoda al ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, a quien se cuenta como candidato a presidente del Comité Central de la UCR por una presunta y todavía indefinida coalición bendecida por la vicegobernadora Myrian Pruntto.

En el último programa de Alfil TV, Austin opinó sobre la estrategia del “partido cordobés” que impulsa el gobernador Martín Llaryora, y que trata de la infiltración del peronismo en la Unión Cívica Radical.

Una pieza clave es Prunotto, quien resiste la expulsión dispuesta por el Tribunal de Conducta y apoya que se forme una alianza de núcleos radicales para enfrentar al candidato de Rodrigo de Loredo, que sería el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. En esa coalición juega el grupo Córdoba con Todos, que impulsa a Jure para presidir el Comité Central. A Jure la seduciría la idea de ir por la silla del tercer piso de la Casa Radical, pero no quiere quedar pegado a un plan del peronismo, por lo que pretendería que la alianza opositora al deloredismo sea más amplia y sin un protagonismo demasiado luminoso de Prunotto. Sobre esas inquietudes del riocuartense, pegó Austin.

La legisladora advirtió que hay quienes “tienen intereses de afuera de dañar al partido” para dividirlo. “Me refiero concretamente –dijo- al gobernador de la provincia, a esa idea del partido cordobés, que ha mandado algunos alfiles a tratar de romper y de meterse en la interna del radicalismo”.

“Quienes piensen que lo pueden hacer, se equivocan. Me parece que nuestro partido va a tener un anticuerpo fuerte y creo que es clave que Jure clarifique desde qué lugar va a pretender representar al partido. Si quiere hacerlo en defensa del radicalismo o como una herramienta de otros intereses”, disparó Austin.

Para la ex diputada nacional, los dirigentes que hoy suenan como principales aspirantes a la sucesión de Marcos Carasso, Ferrer y Jure, “son dos grandes referentes del partido”, aunque dejó en evidencia que juega con el riotercerense. “Jure fue intendente de Río Cuarto, y hasta poquito tiempo atrás, presidente del bloque en la Legislatura. Y Marcos Ferrer no es solo un dirigente joven, sino además tiene mucha experiencia y trayectoria. Yo tengo mucha expectativa puesta ahí”, definió.

Austin consideró que “tenemos que tener una voz fuerte, y obviamente la representación de los intendentes y jefes comunales, son una voz potente en el interior de la provincia”.

Sin embargo, abogó porque no haya finalmente elecciones internas –que están convocadas para el 5 de mayo- y que se llegue antes a un acuerdo. “Aspiro a que nos podamos poner de acuerdo. Me parece que no es un momento del país para poner encima de la mesa las internas, las peleas”.

La UCR, sostuvo, es “un partido que tiene que renovarse, que tiene que tener mucha claridad sobre cuál es su rol: representar a los cordobeses que hoy sienten que el gobierno de la provincia los está dejando de lado”.

Las giras

Mientras tanto, algunos dirigentes de la UCR comenzaron las recorridas por el interior provincial, aunque coincidan en pronunciar discursos sobre la conveniencia de la unidad.

La presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, y el titular de la bancada de la UCR, Matías Gvozdenovich (que juegan con De Loredo), viajaron a San Francisco, donde fueron recibidos por el ex candidato a intendente y reciente incorporación, Marcos Puricelli.

Ferrero declaró a Radio Estación: “Hay que ser coherentes con lo que la gente está pidiendo. Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros y poner el foco en lo mal que la está pasando la gente atravesando esta crisis. Hay una fragmentación muy grande que queríamos empezar a cicatrizar, pero que parece que otra vez se ha acentuado. Hay que ser generosos, dar las herramientas de gobernabilidad, salir de este pozo, como argentinos tenemos muchos recursos para poder salir adelante. Requiere de gestos, pero también de que acabemos con la hipocresía. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

Por otro lado, el legislador Dante Rossi, escindido de Identidad Radical pero con tropa propia, visitó Cruz del Eje y Villa Dolores. En Cruz del Eje se reunió con el intendente Renato Raschetti, y en Villa Dolores con el ex candidato a intendente, Martín Celli.

Rossi indicó que “se debe trabajar para lograr la unidad, pero sin exclusiones de ningún tipo”. “La gente nos ve como un partido que vive del internismo”, advirtió. Por ello, sugirió la reforma de la Carta Orgánica de la UCR para que “se termine con los núcleos internos, que muchas veces no permiten tener una sola voz frente a distintas cuestiones que debe resolver la UCR en su conjunto”. Además, calificó al presidente Javier Milei como “un populista de derecha que vive fabricando enemigos”.