Enroque Corto

Ambiente también sale al interior

Tal como anunció este diario, el gobierno provincial quiere impulsar la agenda de Ambiente en el marco de una estrategia de "salir por arriba" del laberinto que significa la pelea con el muy votado en Córdoba Javier Milei.

Informante: La ministra de Ambiente, Victoria Flores, estuvo en Roque Saénz Peña con dirigentes e intendentes de la zona. Estuvieron Gino Chiapello, de Laboulaye; Laura Rodríguez Paredes, de General Levalle; Ismael Goñi, de Serrano; Carolina Ayraudo, de Melo; Guillermo Legorburu, de La Cesira; Sonia Bebilacqua, de Rosales; Elvio Benítez, de Villa Rossi; Omar Isoardi, de San Joaquín; Héctor Boiero, de Leguizamón; y Miguel Cerutti, de Rio Bamba. La legisladora departamental Victoria Busso y el secretario de Economía Circular, Nicolás Vottero fueron de la partida. La idea fue coordinar y articular acciones que permitan potenciar el desarrollo sostenible de la Comunidad Regional y de las localidades que la integran.

Alfil: Todo el gabinete, o casi todo, recorriendo el interior de una u otra forma.

Informante: Correctooo diría Milei. Hay que reforzar. Esta dura la cosa y el interior nos dio la espalda fuerte en las elecciones. Esto, le digo, apenas comienza.

Pullaro, el ídolo de la UCR de San Francisco

Un dirigente de la UCR capitalina que se enteró por las redes sociales de la gira que el presidente del bloque de legisladores, Matías Gvozdenovich, y la titular del interbloque Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, hicieron por San Francisco, le hizo notar un detalle al periodista.

Periodista: ¿A ver, a qué se refiere?

Radical: Una de las fotos que se publicaron fue tomada adentro del comité.

P.: Más de una, claro.

R.: Pero la que quiero hacerle notar, resulta que muestra que la sala está adornada por un afiche de Marco Puricelli, que fue el último candidato a intendente, y por otro de Maximiliano Pullaro, que fue candidato, ¡pero a gobernador de Santa Fe!

P.: Bueno, y ganó…

R.: Claro, pero fíjese hasta dónde está huérfano de referentes el radicalismo de San Francisco, que recurre a un santafesino…

P.: Ahora tienen muchas expectativas en el futuro de Puricelli.

R.: Sí, hizo una buena elección en 2023 pero no fue suficiente en un ambiente, digamos, hostil, porque la municipal fue pegada a la provincia, y la tracción de Martín Llaryora habrá sido fuerte.

El periodista Laje se sumó al reclamo juecista

Mientras sigue la polémica por el uso del avión oficial por parte del gobernador Martín Llaryora para viajar a Buenos Aires, uno que se sumó ayer al reclamo juecista fue el periodista de LN+, Antonio Laje. Algo que en redes fue celebrado por el presidente del Tribunal de Cuentas, el denunciante Beltrán Corvalán.

Informante Juecista: ¿Vio adónde llegamos?

Periodista: ¿Adónde?

IJ: Hasta (Antonio) Laje habló en el programa del uso del avión por parte de Llaryora. Le digo más, hasta casi que se mofó por la publicación de la legisladora Nadia Fernández y la publicación de ella en redes donde dijo “sería un despropósito viajar sin tripulantes”. Laje la rebajó y dijo que “eso es un dron, en todo caso sería viajar sin pasajeros”.

P: Bueno…

IJ: Perdón, me dio risa. Nos dan la razón hasta en Buenos Aires, así que no veo motivos para que no llegue a la Justicia la denuncia que vamos a hacer.

P: Lo noto embalado…

IJ: Veremos.