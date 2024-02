Por Gabriel Silva

De manera simultánea con la que el gobernador Martín Llaryora le pide al presidente Javier Milei acuerdos parlamentarios, diálogo y consenso legislativo, el oficialismo provincial amaga con mutear el ritmo y la periodicidad semanal de las sesiones ordinarias en la Unicameral. Algo que Alfil comentó en el arranque de este período legislativo y que esta tarde, cuando los parlamentarios deban debatir en el recinto, puede llegar a confirmarse.

No obstante, en Hacemos repasan el archivo inmediato de diciembre, cuando quienes no dieron quórum fueron los integrantes de Juntos por el Cambio. “Nadie se volvió loco en aquel momento”, dicen en el bloque oficialista.

Desde el inicio de este 2024 parlamentario, el miércoles 7 de febrero no hubo sesión porque no se habían conformado las comisiones y se estableció en labor parlamentaria que esto así ocurra. A la semana, la paridad legislativa obligó al desempate a cargo de la vicegobernadora Myrian Prunotto por los subsidios al transporte y ahora, el oficialismo notificó a los legisladores de la oposición que no habrá sesión hoy.

Algo que ayer desató la tensión en el vínculo entre el oficialismo con la totalidad del arco opositor. Tanto con los integrantes de interbloque Juntos por el Cambio (JpC), como así también con los que ocupan bancas unipersonales y pueden garantizar el quórum esta tarde para que haya sesión. Aunque el oficialismo sostiene que faltan trámites administrativos que tienen que ver con el manejo de la Legislatura.

Entre los unipersonales están el peronista Federico Alesandri (Creo en Córdoba), Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica), Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), el libertario Agustín Spaccesi y la legisladora Luciana Echevarría del MST. Y según reconocieron en los pasillos de la Unicameral ayer a Alfil, todos –con distintos argumentos- garantizaron presencia hoy.

El origen del conflicto

El lunes los legisladores recibieron un correo electrónico en el que se los notificaba que no habría sesión este miércoles. Que la segunda sesión ordinaria 2024 será la semana próxima y aquí comenzaron los cruces entre el oficialismo y la oposición. Tanto por los argumentos de uno y otro lado, como así también con el poroteo para que, en un mapa legislativo de paridad, el rol de los monobloques no se incline para uno u otro lado.

Todos en la oposición repasaron lo acordado en la sesión ordinaria del 7 de diciembre pasado cuando se estipuló que los miércoles a las 14.30 se iba a sesionar y acá apareció uno de los primeros contrapuntos: para el oficialismo no se especificó que fuera todas las semanas; y la oposición entiende que sí.

Sin embargo, hay otros argumentos que se hablaron puertas adentro en el oficialismo y apuntan a la actividad legislativa en otros ámbitos. Anoche, desde Hacemos reconocieron a este diario que “en Diputados, en el Congreso, se sesionó siete veces en todo el año” y agregaron la comparativa con la Legislatura porteña donde se debatió nueve veces en el 2024. “¿Dónde está escrito que acá se tenga que debatir todas las semanas? En las comisiones también se puede trabajar y el debate se da cuando hay quórum”, reconoció anoche una fuente del oficialismo.

Maniobra y argumento que en el arco opositor desestiman y entienden que hay otros factores que van desde la semana previa a lo que debería ser el inicio del ciclo lectivo, el conflicto del transporte, la inseguridad y los vuelos del gobernador Llaryora a Buenos Aires en el avión sanitario. Cóctel que podría dejarle un buen escenario a la oposición para cruzar al oficialismo.

“Ellos no debatieron y fue la única vez que esta Legislatura no sesionó por falta de quórum”, dijo un legislador peronista y agregó, en torno a la periodicidad, el gasto en combustible que tienen algunos exintendentes en Juntos. ¿Por qué no les preguntan si les conviene o no venir todas las semanas?”, dijo.

Las chances del quórum

A los 33 legisladores de Juntos por el Cambio se sumarían los legisladores de los bloques unipersonales como se dijo y llegar al número mágico de 36 parlamentarios sentados. Al rol de Hernández Maqueda y Agrelo, que se demostraron jugando en tándem todo el tiempo dentro de Juntos, la expectativa se pone en Alesandri y Spaccesi.

El peronista manifestó su fuerte enojo en redes sociales ayer temprano al publicar “como peronista quiero debatir siempre. En la Legislatura, en una calle o en una plaza”, dijo el excandidato a gobernador al compartir un mensaje de la jefa del interbloque de Juntos, la radical Alejandra Ferrero.

Ayer hubo un diálogo extenso desde la porción mayoritaria de la oposición con Alesandri. Hablaron muchos legisladores y cuentan que el enojo principal radica en un proyecto que el propio parlamentario tenía en relación a la posibilidad de la privatización de los hoteles de Embalse que impulsa su sucesor, el intendente de Hacemos, Mario Rivarola.

“Alesandri garantizó presencia para mañana (por hoy), se sentará y dará el quórum, pero ante el menor amague de Juntos de avanzar con alguna cuestión que ponga en riesgo e implique recortes, se levanta y se va. Ya se los dijo”, reconoció una fuente ayer acerca de la advertencia.

Otros admiten que volvieron las presiones del oficialismo a Alesandri para que no acompañe, aunque sostuvieron que “está muy enojado”. “No les pueden avisar por mail, encima lo apuran, no toman dimensión del lugar en el que están y no están ‘peronizando’ una m…”, cuentan cerca del hombre de Calamuchita.

En tanto, sobre Spaccesi, también habló con los dos lados de la grieta cordobesa. Después de la pirotecnia con Hernández Maqueda, hay radicales que le pidieron al libertario olvidar rápido eso y creen que el contexto nacional lo arriará hacia al interbloque. Al menos ahora.

“Llaryora le pega todos los días a Milei, no creo que en Buenos Aires miren con agrado que él se acomode en esta discusión con el PJ”, razonaron desde el radicalismo.

Los libertarios no avalan esa teoría. Dicen que Spaccesi no se guía por eso y que bajará al recinto porque fue lo mismo que les exigió a Juntos cuando no dieron quórum en diciembre. “Él sabe que se labura en el recinto, cuando los de Juntos no bajaron los cruzó. Ahora pasa lo mismo, pero con los otros”, afirman los libertarios.

En el peronismo esto no los preocupa. Definen a ambos como aliados, no socios y afirman que “a veces nos acompañan y en otras no”.

Con este panorama, la convocatoria a la prensa que la oposición hizo para la siesta de hoy genera expectativa pochoclera en medio de una tensión continua en la Unicameral y donde el oficialismo busca responsables por la falta de muñeca.