UNC: crece la tensión contra Caputo y Milei

Por Francisco López Giorcelli







El preludio del conflicto que se viene se da en el momento en que el Poder Ejecutivo oficializó la extensión del presupuesto 2023 de las arcas nacionales. Esto significa que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba debería funcionar con la misma plata que se le asignó en diciembre de 2022 cuando fue aprobado dicho presupuesto.

En el momento del anuncio era difícil dimensionar lo que esto significa pero fue advertido por referentes sindicales y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que establecieron un límite hasta abril para el normal funcionamiento de las instituciones universitarias en caso de no actualizar un presupuesto que la inflación se “come” semana a semana.

Luego se puede establecer un segundo punto de conflicto que no llegó a escalar a otros niveles ya que la gestión de John Boretto y su Secretario General Daniel Lago pudo garantizar los salarios el 31 de enero. Puntualmente el conflicto se dio porque el Ministro de Economía Luis Caputo no autorizo que se giren las partidas correspondientes al Banco Nación mediante dónde trabajadores universitarios cobran sus haberes.

En este punto hay que enfatizar el próximo 29 de febrero que es cuando deberían cobrar los y las trabajadoras de la Universidad. Se puede prever que hay conflicto en puerta si el Ejecutivo Nacional sigue en la misma posición de no adelantar las partidas al BNA para que se depositen los salarios en la fecha acordada.

Ahora bien, en la última semana el gobierno nacional decidió ir a fondo para poner en verde su excell para poder festejar un superávit fiscal y financiero. Claro que esto se logró gracias al “esfuerzo”, como dice Caputo, de la gente, esto quiere decir que el ajuste se hizo sobre el salario de jubilados y trabajadores en general y sobre la asistencia social en particular. En consecuencia desde diciembre la pobreza trepó al 57% y la indigencia al 15% según estimaciones de la UCA.

En está estrategia del gobierno de tirar la cuerda hasta más no poder claramente hubieron arremetidas contra las Universidades Públicas. Por un lado se reunieron los sindicatos de docentes y no docentes con representantes de la Secretaria de Educacion de la Nacion.

En el marco de una estrategia del oficialismo para desligarse del salario docente y tirarle la pelota a las provincias, asumen que el salario de docentes y no docentes universitarios si es de su incumbencia por lo que el pasado viernes tuvieron que atender las demandas llevadas por los gremios correspondientes.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, y participaron los representantes de los sindicatos docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut y UDA, más la federación de trabajadores no docentes Fatun. También hubo representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

La propuesta del Subsecretario Álvarez fue de un incremento del 16% para febrero absorbiendo el 10% de aumento ya establecido en la última paritaria docente por lo que la propuesta real fue un aumento del 6% cuando la inflación acumulada en diciembre-enero-febrero rondaría el 70% y el poder adquisitivo de docentes y no docentes ya ronda una pérdida de su capacidad del 50% en ese mismo periodo.

Para tener una idea, según el Observatorio del salario y presupuesto universitario difundido por ADIUC, en el bimestre diciembre-enero el salario docente pierde 30% de su poder adquisitivo. En enero el aumento del salario fue 0% y de un 160% interanual mientras que la inflación fue del 20,6% y una variación interanual del 254% lo que demuestra como la inflación se lleva puesto el salario docente universitario.

Para recuperar el poder adquisitivo de los salarios de 2015, que es cuando se registra el poder adquisitivo más alto en las últimas décadas, el aumento debería ser del 122%. Mientras que por la inflación de febrero se estima que el salario caerá un 55%. Números más que alarmantes para la comunidad docente que, según el gremio ADIUC, se mantienen en alerta y en permanente contacto con el rector de la UNC Jhon Boretto, la vicerrectora Mariela Marchisio y el secretario general Daniel Lago.

Desde el gremio confirman que mantienen contacto permanente con el oficialismo universitario en donde “el Rector transmitió que existe un escenario de incertidumbre sobre las decisiones que adoptará el gobierno de Milei para la actualización del presupuesto reconducido para este 2024. Asimismo, informó que el gobierno nacional transfirió los montos de cuotas extraordinarias para gastos corrientes, que habían quedado desactualizados por la inflación, correspondientes al periodo 2023.” confirman desde ADIUC.

Además desde el gremio aclaran que el Rector comunicó “que se siguen adeudando parte de los fondos específicos para el funcionamiento de hospitales universitarios correspondientes al 2023 y expresó su preocupación por el incremento de los gastos corrientes en seguridad y en energía eléctrica, entre otros rubros del presupuesto. En ese sentido destacó que la UNC está avanzando en gestiones con el área de seguridad de la Provincia y la Municipalidad para solicitar colaboración y la implementación de planes más eficientes.”

El panorama docente y no docente es cada vez más complejo y el conflicto parece estar cada vez más cerca, sobretodo si el gobierno nacional no baja una buena propuesta salarial que componga aunque sea lo perdido en los últimos meses. Pero no es todo ya que Caputo decidió ponerle fin al FONID que es el fondo de incentivo docente el cual explica entre un 10% y un 15% del salario docente.

Pero para los estudiantes la situación no es muy distinta, sobretodo para quienes perciben las becas Progresar que son un incentivo para quienes estudian y cobran un monto de $20.000 que les permite solventar gastos de movilidad e insumos para sus respectivas carreras. Pero la noticia no tiene que ver con el aumento del monto ni mucho menos, por el contrario la preocupación de estudiantes va por otro carril.

El problema es que con la eliminación de fondos fiduciarios se ve afectado el cobro de dichas becas. Si, corre peligro el cobro de las becas en 2024 las cuales fomentaban el acceso a miles de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. La universidad cuenta con 16 mil de los 30 mil beneficiarios que cobran el Progresar en la Provincia de Córdoba.

Panorama más que complejo para la comunidad universitaria que tendrá varios frentes de conflicto en el comienzo del año y que representa una preocupación para la gestión de Boretto, no por querer evitar el conflicto porque sí, sino porque se entiende desde el oficialismo que la arremetida contras las Universidades Públicas afectan el normal funcionamiento en este caso de la UNC.