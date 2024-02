Por Gabriel Marclé

Ahora sí va en serio, tic-tac, tic-tac. Tras varios meses de espera por atrasos obligados y la necesidad de tomar distancia del escenario político que dejó el 2023, el Partido Justicialista se acerca a la zona de definición, el conteo final para conocer el nombre de su competidor en las elecciones municipales. Así es, el candidato oficialista es un misterio pronto a ser develado y, como lo viene sosteniendo Juan Manuel Llamosas desde hace tiempo, la definición surgirá de los datos que entreguen las encuestas. Los números toman más relevancia que nunca y se encuentran en los últimos días de mediciones, apuntando a iniciar el mes de marzo con una decisión tomada.

Los nombres en danza siguen trabajando para ganar esa interna que no es interna, consensuada -en gran parte- por las partes que se guían por la voz de comando del gobernador Martín Llaryora que, a fines del año pasado, dejó en claro que las encuestas tendrían la última palabra. El intendente Llamosas adoptó el rol de jefe de campaña como presidente del PJ, aunque de a poco se fue alejando del rol neutral apostando por su secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas. Pero del otro lado está Adriana Nazario, quien no baja los brazos y sostiene entre los suyos que será la ganadora de la competencia interna. ¿Quién se hará con la candidatura? “Se resolverá en lo que queda de febrero”, afirman en el PJ.

No quedan dudas de que De Rivas y Nazario se cortaron del resto en el tramo final de la carrera y que toda aparición que aparecía por fuera de ellos deberá acomodarse en un lugar de la alianza oficialista. Aún así, el resultado todavía es impredecible y los argumentos de cada bando son lo suficientemente fuertes como para agregarle incertidumbre a la cuestión. A medida que fue avanzando febrero, se empezaron a sacar conclusiones -dispares entre bandos- sobre la performance de los candidateables en las encuestas y cada uno afirma haber cumplido los objetivos que se plantearon al comienzo de la carrera.

Del lado llamosista, el que milita a De Rivas, el análisis del desempeño hasta el momento es “más que positivo”. A priori, mencionan que lograron mostrar al secretario de Gobierno como un candidato de alto conocimiento entre el electorado, algo que hasta enero parecía dificultoso. Cartelería, spots y una fuerte difusión del “aparato” aportaron a esa función, la cual se profundizó en el último mes. Es decir, De Rivas ya es un candidato competente y afirman que esto se refleja en las mediciones. Aún así, sus asesores no se animan -quizá por cábala- a hacer alarde de un eventual primer puesto en la comparativa.

Del lado de La Militante, el “cuidado” va más por el lado de la difusión y no tanto desde la expectativa de los resultados. Es decir, no hay spots ni carteles en las calles que la nombren como candidata y la campaña “no metió cuarta” si se la compara con De Rivas. Sin embargo, sus asesores defiende con uñas y dientes que las encuestas dan a favor de la ex diputada. Reconocen que De Rivas se volvió más competitivo, pero relatan que el “feeling” con los vecinos es diferente. “La gente se pelea por saludarla”, afirman al apelar a mucho más que los números de una encuesta. Para el delasotismo, Nazario tiene el voto de confianza del vecino.

Resta muy poco para confirmar la veracidad de los análisis que realizan desde ambos bandos y en la totalidad del PJ local anticipan que ya se está en el final de la carrera. La cuestión del nombre concentra toda la atención, pero la mayor parte de la rosca de estos días pasa por los lugares que ocuparán después que se blanquee un candidato. Es decir, todos abren el paraguas y buscan acomodarse en algún reparo si las cosas no salen según lo planeado.

Del lado nazarista, cuesta que reconozcan que la ex diputada no llegue a ser candidata, pero también consideran que en caso de no darse se reclamará un lugar acorde al apoyo que vienen sumando en lo que va de la campaña. Del lado de Llamosas, si De Rivas no llega a candidato habrá muchas cosas por reconsiderar. La disputa por lugares se puede poner tensa y demostrarían que lo construido no fue suficiente como para garantizar el éxito del plan aun teniendo contacto directo con el gobernador y con el dominio del Centro Cívico local. Se imponga quien se imponga, el golpe será duro. Pero, como sostienen los experimentados del partido, “hay que levantarse y trabajar juntos porque, divididos, no llegamos a julio”.