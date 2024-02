Por Julieta Fernández

“Esposo, padre de familia, contador público y empresario hotelero de la ciudad”, así se presentó Mario Lamberghini en el spot difundido en redes sociales que anuncia su candidatura a intendente de Río Cuarto por el Partido Libertario. En su mensaje, quien fue candidato a intendente en 2020 por el mismo espacio, presentó su diagnóstico de la ciudad y aseguró que “los impuestos son altos, la burocracia nos aplasta, no hay planes de desarrollo y los servicios municipales son caros y malos”. También hizo alusión al problema de la inseguridad y mencionó uno de los términos que más se asocia a la última campaña presidencial de Javier Milei: “la casta”.

“No podemos esperar que a los problemas los solucione la casta. Venimos a hacerlo nosotros porque es imposible hacer una ciudad distinta con los mismos de siempre”, planteó el empresario local al cierre del spot que anuncia su segunda candidatura a intendente.

Aunque con un discurso fuertemente referenciado en las ideas del presidente, desde La Libertad Avanza Río Cuarto aseguraron a Alfil que la candidatura a intendente de Lamberghini no tiene que ver con LLA. Esto ya podía advertirse desde el año pasado, cuando el espacio emitió un comunicado asegurando que el empresario hotelero no representaba a LLA. Cabe recordar que Lamberghini era recurrentemente consultado en los medios locales durante la campaña presidencial.

Esto responde a que el Partido Libertario dejó de formar parte de La Libertad Avanza luego de la elección a gobernador. “No sabemos con qué sello irá Lamberghini, ya que el Partido Libertario como tal perdió personería jurídica por mal desempeño en dos elecciones consecutivas”, comentaron desde LLA a Alfil y reafirmaron que, a nivel provincial, la alianza se está conformando a través del diputado nacional, Gabriel Bornoroni.

En ediciones anteriores, Alfil había expresado la posibilidad de que Lamberghini cerrara un acuerdo con alguna de las fuerzas mayoritarias de la ciudad (particularmente Juntos por el Cambio). En aquel entonces, desde La Libertad Avanza Río Cuarto emitieron un comunicado en el que aclaraban que nadie de su alianza tendría previsto acordar con alguno de los espacios tradicionales. “No nos encontramos trabajando en conjunto con ninguno de los partidos tradicionales de la ciudad ni con ninguno de los precandidatos que se divulgan actualmente. Tampoco hemos autorizado a nadie a hablar en nombre de nuestro espacio ni a integrar listas”, señalaron a fines de enero. Por lo pronto, desde el armado local de LLA no descartan participar de la contienda municipal (aunque aún no deslizan nombres de potenciales candidatos).

Cabe recordar que en los últimos días comenzó a circular una encuesta telefónica que mide a Gabriel Abrile como candidato por La Libertad Avanza, aunque desde el espacio de Abrile negaron tener relación con este sondeo.

Por otro lado, la tercera fuerza aún no ha confirmado quién será su candidato a intendente. En la misma encuesta telefónica que mide a Gabriel Abrile como candidato de LLA, también se mide al ex concejal Pablo Carrizo (de Conciencia Desarrollista que integró el bloque PAIS) y al referente local de PAIS y tribuno de cuentas, Yvon Tesio. A finales del año pasado, aún se hablaba de la posibilidad de que el candidato de la tercera fuerza se dirima a partir de una elección interna pero hasta el momento no se ha concretado. Además, el propio Tesio había indicado que lo más probable era que “mostraran sus cartas” una vez que el oficialismo haya oficializado a su candidato (lo que aún no ha ocurrido).