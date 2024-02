Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El bondi de oro

La charla entre el periodista y un dirigente del peronismo resultaba en una reflexión sobre la actualidad del transporte público en Río Cuarto.

Informante: Y subió nomás el boleto…

Periodista: Es verdad. Desde el sábado, el colectivo cuesta 700 pesos. Le soy sincero, pensé que iba a estar por debajo.

I: Yo también. Tampoco me esperaba que lo aplicaran ahora, justo en el comienzo de clases. Hay muchos chicos que todavía no tienen el trámite listo. Muchos universitarios, por ejemplo. Estamos en una situación sumamente grave. La más grave que recuerde.

P: Ya empezaron a hacer los cálculos. Como mínimo, 50 mil pesos al mes para viajar en colectivo los que no tengan ningún beneficio. Filas largas para sacar la SUBE, me dicen.

I: Hace rato que viene así. Lo que más me molesta es pensar en los años perdidos, en cómo nunca pudieron ponerle el cascabel al gato. Me refiero a que nunca controlaron a la empresa (SAT) durante todos los años que tuvimos el boleto más caro del interior. Lo digo criticando a mi partido también, que gobernó ocho años seguidos y no pudo dar soluciones concretas. Por más sistema nuevo que haya, si la gente padece el tener que viajar, algo mal hicimos.

P: ¿Usted cree que deberíamos tener un boleto más bajo?

I: Totalmente. Es lo que corresponde para una ciudad de nuestras dimensiones. Desde hace tiempo, pero especialmente hoy, parece que los usuarios se subieran a un bondi de oro sólido. Es un lujo transportarse al trabajo, ¿puede creer? Tenemos cuatro meses para hacer algo por nosotros mismos o esperar que el Gobierno nacional encamine la cuestión. A lo segundo, lo veo difícil.

La campaña en el GRC

El periodista dialogaba con su informante sobre los gestos políticos que surgieron de un fin de semana con cierres de actividades turísticas entre los que se hizo un lugar la campaña por las municipales.

Informante: Qué domingo lluvioso que nos tocó. Nada que ver con el sábado. Estuve en Las Higueras por el cierre del Festival de la Milanesa y la Cerveza.

Periodista: Milanesa y cerveza, mis dos verdaderas pasiones (risas). ¿Comió rico?

I: ¡Y cómo! Pero no le vengo a dar detalles de mi vida gastronómica, sino que hubo algunos detallitos políticos que le pueden gustar.

P: Largue entonces…

I: Primero, el acto central del evento lo tuvo al intendente Gianfranco Lucchessi más que comprometido con las figuras que se llegaron desde Río Cuarto para acompañarlo. A ver, cómo le digo…fue una máquina de tirarle centros a Guillermo De Rivas. Al candidato lo subieron al escenario y le reconocieron la presencia. No estuvo Llamosas, pero estuvo el que hoy por hoy es copiloto. Todo campaña.

P: Esperaba algo más “picante”, le confieso.

I: ¡Espere! No terminé todavía. En una charlita al costado del escenario se escuchó que hubo reclamos al intendente de Holmberg porque supuestamente no quiso subir al escenario para no quedar como que estaba haciéndole campaña a De Rivas. Es sabido que Rossetto es de La Militante. De hecho, él tenía planificado hacer lo mismo que Lucchesi con De Rivas, pero con Nazario y en su localidad. ¡Muy metidos los intendentes del Gran Río Cuarto con la campaña en el Imperio!

P: ¿Cómo que “tenía planificado”? ¿No se concretó?

I: Y no. Justamente por la lluvia. Iba a ser el cierre de las Tardecitas Musicales en Holmberg, con la presencia estelar de Adriana. Parece que iba a mostrarse más lanzada que nunca, con algún titulito fuerte. Parece que algunos alientan que vaya por fuera y podía llegar a decir algo al respecto. Pero no pasó…una lástima.

Dova y el conteo de pozos

El informante le compartía a la cronista un video publicado en las redes sociales de Gustavo Dova, dirigente peronista que aspira a ser candidato a intendente.

Informante: Tengo una jo-yi-ta para pasarle. Así se lo digo.

Periodista: ¿Joyita en qué sentido?

I: Se va a divertir, eso seguro. ¿Vio que cada vez están más de moda los ping pong de preguntas y respuestas y todo eso para conocer a los candidatos? Bueno, se sumó Gustavo Dova a la movida. Pero creo que me divertí más con su video que con el de otros dirigentes.

P: Empecé a ver el video y solo diré que los arianos tienen carácter fuerte (risas).

I: No le niego que me gustaría saber el signo zodiacal de todos los candidatos/precandidatos.

P: Si consigue un par de datos más, ya les puede sacar la carta astral (risas).

I: No me da para tanto (risas) pero me entretiene sacar conjeturas sobre las características de cada signo. Para entretenerme un poco nomás. Igual, siga viendo el video porque creo que lo interesante son las críticas “encubiertas” por el estado de las calles. Dova está manejando mientras responde las preguntas del “ping pong” y se encuentra con unos cuantos pozos. De hecho, el editor del video se encargó de mencionarlos y le dan una dinámica divertida a la entrevista. Fíjese que en un momento incluso habla de algo muy personal como el hecho de haber cumplido su sueño de ser padre y luego… pozo número 4 (risas).

P: Fue gracioso, no lo negaré. Y de paso tiró el palito.

I: Le diría que hasta retrotrae un poco a la campaña del 2016, con las mismas críticas que Llamosas le hizo a Jure en su momento. Pero insisto, más o menos divertidas, estas entrevistas para instalar a un candidato no son algo que uno espera a poco más de tres meses de una elección… de la que todavía no hay fecha.

UNRC: Asoman listas para decanato

El informante universitario le comentaba a la cronista sobre los primeros movimientos en torno a la elección de decanato y consejeros estudiantiles que tendrá lugar en abril.

Informante: Le dije que no faltaba mucho para tener novedades. Ya se presentó la fórmula Santos-Barroso para el decanato de Humanas. Encabezan la lista “Humanas con vos”. Se debe acordar de ese espacio porque participaron también en las últimas elecciones de consejeros.

Periodista: Entiendo que es un espacio disidente del actual rector.

I: Bien que dijo “rector” y no “rectorado”. De hecho, el propio Cristian Santos es el actual vicerrector pero se sabe de las diferencias que ha tenido con (Fabio) Dandrea durante buena parte de la gestión. Lo mismo con la profesora Barroso, quien fue secretaria académica de la facultad. Ambos tienen experiencia de gestión en la universidad y se presentan como una propuesta alternativa a la conducción actual.

P: ¿Sabe algo de las otras facultades? No creo que vuelva a darse lo mismo que en 2021, cuando hubo lista única en todas.

I: Lo dudo. Por lo pronto, me contaron que en Economía habría un grupo opositor al decano Guillermo Mana que estaría barajando la posibilidad de presentarse. Seguro nos enteraremos en los próximos días. La presentación de listas es a mediados de marzo.