Guiños del CECIS a Milei

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre los dichos del presidente del CECIS, Atilio Lunardi, quien respaldó gran parte de los puntos expuestos por el presidente, Javier Milei, en la apertura de sesiones. En diálogo con LV16, Lunardi consideró que “está bien que el Estado se corra de un montón de cosas”.

Informante: No es novedad que el CECIS bancó a Milei. Bah, al menos antes de ballotage, uno ya veía algunas opiniones de (Atilio) Lunardi…

Periodista: Varias instituciones en ese momento estaban en la misma. La Rural también.

I: Ahora, viendo cómo viene la mano para las pymes y comercios con toda la situación económica, algunos esperaríamos alguna crítica que vaya más allá de “las formas del presidente”. En fin, dijo que es importante que el Estado se corra de algunas cosas y valoró el pacto para que se generen políticas de Estado a futuro. Decir que el Estado se corra y hablar de políticas de Estado casi dos segundos después es medio fuerte para mí, pero bueno…

P: Creo que el tema del Pacto de Mayo hizo que muchos se midan con la crítica. Me da esa impresión.

I: Ahora, fuera de lo que yo o cualquiera de nosotros pueda opinar sobre los dichos de Lunardi, me parece que los candidatos a intendente van a tener que tomar nota de cuál está siendo la postura de varias instituciones clave en la ciudad.

P: ¿Usted cree que ya no lo están haciendo?

I: Tiene razón. Por algo la mayoría no salió a decir nada sobre el discurso de Milei en la apertura de sesiones. Y me parece que no se puede hacer la vista gorda porque, más allá de la mesura que quieran tener hasta ver que pasa con lo de pacto, hay una realidad que ya está golpeando fuertemente a los municipios. Hace muy poco el boleto aumentó casi el doble en la ciudad, por decir un solo ejemplo.

P: Lo resumiré en una simple frase: Estamos en Río Cuarto.

I: Está claro. El cuidado que tuvo el otro día el intendente para salir a respaldar al gobernador, también lo van a tener los candidatos en general.

Nueva incorporación al gabinete

El informante peronista llegaba a la periodista para dialogar sobre el nuevo subsecretario de Deportes, Franco Chiaretta. El Municipio resaltó que, además de haber sido vocal en la Fundación Deportes Río Cuarto, Chiaretta se desempeñó como jugador de fútbol en clubes como Estudiantes de Río Cuarto y Juventud Unida.

Informante: El viernes asumió Franco Chiaretta como subse de Deportes. Seguramente le ha llegado la info con las fotos.

Periodista: Así es. Y muchos pensábamos que no íbamos a ver más cambios de gabinete hasta la nueva gestión (risas).

I: Igual le diría que fue más una formalidad. Chiaretta ya estaba trabajando en el equipo y fue vocal de Deportes Río Cuarto durante muchos años. De todos modos, creo que si fuese una área con menos ponderación en la gestión, quizás tiraban hasta mitad de año con una coordinación.

P: Usted lo dijo. Deportes no ha sido algo menor en este gabinete.

I: Y menos durante la campaña. Recuerde que varias consultoras y centros de estudio coincidieron en lo mismo en los últimos años. La gestión en materia deportiva es una de las que mejor imagen tiene para los riocuartenses. En este caso, hablamos de alguien que ocupa el lugar que tenía Martín Herrera y que por supuesto tuvo el respaldo de Agustín Calleri.