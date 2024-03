Va de nuevo: Juntos saca cuentas; Hacemos prefiere no sesionar

Por Yanina Soria

La paridad de fuerzas que existe entre el oficialismo y la oposición en la legislatura de Córdoba promete calentar, al parecer de acá hasta fin de año, la previa de cada sesión estipulada e, incluso, de las que no se terminen celebrando también.

La decisión de Hacemos Unidos por Córdoba de sesionar sólo cuando haya “temas importantes” y en base “a consensos y acuerdos previos” entre todos los bloques, terminó de encender la mecha en un recinto tensionado políticamente desde el día uno.

Pues la nueva realidad parlamentaria a la que se enfrenta el peronismo, inédita para una fuerza acostumbrada a despachar sin grandes sobresaltos los temas legislativos que quisiera, los llevó a tener serias dificultades hasta para reunir lo más básico que es el quorum propio. Esa situación derivó en un cambio de pautas que la oposición denuncia fueron acordadas en la preparatoria de diciembre pasado cuando los legisladores resolvieron sesionar todos los días miércoles a las 14.30.

Si bien no quedó estipulado en ningún lado, la idea del oficialismo sería sesionar semana de por medio, con lo cual, como el miércoles pasado hubo reunión, mañana no tocaría. Desde Hacemos Unidos argumentan que para esta semana no hay temas urgentes para tratar.

Y en cambio, sostienen que sí está previsto un fuerte trabajo en las distintas comisiones. De hecho, para el día miércoles en el horario en que se suele sesionar, serán convocadas distintas comisiones para discutir distintos proyectos.

Otra es la realidad que desearía el arco opositor que hace apenas unos días terminó fracasando en su intento de sesionar pese a la decisión del peronismo. Pues un accidente que tuvo un legislador radical del interior que le impidió llegar al recinto en la ciudad de Córdoba, dejó trunca la jugada motorizada por el Interbloque Juntos por el Cambio que comanda la radical Alejandra Ferrero, y que fue acompañada por los cuatro bloques unipersonales que componen el nuevo mapa de fuerzas parlamentarias: Luciana Echevarría del MST Frente de Izquierda; el peronista Federico Alesandri; Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal; y el libertario Agustín Spaccesi.

Lo dicho: nunca los bloques unipersonales fueron tan necesarios para conseguir el quorum.

Lo cierto es que, si bien recién hoy el Interbloque se reunirá (primero lo hará cada bancada) para definir una estrategia, desde Juntos dejaron trascender que hay proyectos “importantes” para debatir en el recinto, entre ellos, algunos vinculados al tema seguridad y educación. Mientras aclaran que de ningún modo convalidarán la resolución “unilateral” manifiesta del PJ de espaciar las sesiones.

Todas las posibilidades que evalúa Juntos para mañana tienen un mismo propósito: exponer públicamente que si no hay sesión es porque el peronismo no quiere.

Si bien la carta de intentar el quorum con una nueva mayoría no es la que asoma con mayor fuerza esta vez, una de las alternativas que hoy discutirán será pedirle al senador Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo que asistan el miércoles a la Legislatura para darle mayor volumen y visibilidad a la decisión del PJ para sesionar. Otra posibilidad sería bajar al recinto y desde allí señalar a la bancada mayoritaria.

En fin, la estrategia está por verse. Lo que queda claro es que la oposición no dejará pasar la chance de medir fuerzas con el oficialismo en un recinto donde, el que consiga el quorum, puede abrir el debate.