Urnas pisan los talones: sutiles guiños rumbo al llamado

Por Julieta Fernández

“Creemos que no hay lugar para vanidades, picardías de corto plazo, inventar un candidato o dividir de tal manera u otra”, señaló el diputado nacional Carlos Gutiérrez al programa radial La Propaladora. Esta expresión, en consonancia con lo planteado por varios de sus compañeros de la agrupación Lealtad Peronista, podría estar dirigido a las candidaturas que, en teoría, se siguen manteniendo en pie (como el ex secretario de Gobierno, Camilo Vieyra) y que aseguran que competirán por fuera del PJ. El schiarettismo local, al igual que otras líneas del PJ, rechaza la idea de una interna (que tampoco sería factible a esta altura) y apela a que haya un solo candidato del peronismo.

“Tenemos que tener en cuenta qué es lo que la sociedad riocuartense quiere a futuro y qué cosas nos reclama. Más allá de la capacidad de gestión o la buena gestión, Río Cuarto reclama un liderazgo para recuperar lo perdido en las últimas décadas”, señaló el diputado. La palabra ‘liderazgo’ evoca a aquella reunión en la sede del PJ que reunió a delasotistas, sindicatos y distintas agrupaciones peronistas que reclamaban al intendente Juan Manuel Llamosas un “mejor liderazgo” en la conducción del partido a nivel local.

“A pesar de que somos parte de una gestión exitosa (en alusión a Llamosas), creo que como es natural en la vida política o de una sociedad, los vecinos reclaman otras cosas”, dijo el legislador nacional y agregó que el peronismo debe hacer un esfuerzo “para que el o la candidata que mejor posicionada esté, sea quien definitivamente sintetice esta propuesta”. Similar a lo planteado en el plenario schiarettista, Gutiérrez no se ubicó en favor de Guillermo De Rivas o Adriana Nazario, pero lanzó sutiles guiños de que posiblemente apoye a la ex diputada (especialmente al haber deslizado que el contexto actual requiere algo más que “buena gestión”).

Un aliado importante de la gestión Llamosas (especialmente en su segundo mandato) fue la CGT Río Cuarto. El integrante del triunvirato de la central, Ricardo Tosto, hace meses que blanqueó su predilección por Adriana Nazario y aunque consideró que De Rivas “es un tipazo”, opinó que la ex diputada “sobresale en las encuestas” y le adjudicó “mucho carisma”. “Ella se formó junto a José Manuel De La Sota, la función pública la fue moldeando. Tiene experiencia y es carismática”. No obstante, reconoció en De Rivas que es “un muy buen candidato” y “el funcionario que mejor funciona en esta gestión”. Como central obrera, Tosto aseguró que buscan encolumnarse detrás de un candidato o candidata “de la unidad”.

Que suene la alarma

Varios espacios que no responden a los partidos tradicionales aguardan que suene la alarma para lanzar su campaña. La dilación en el anuncio de la fecha electoral y en la oficialización de un candidato/a aún condiciona a varias de las fuerzas minoritarias que aún no quieren “mostrar sus cartas”. Es el caso del partido PAIS que actualmente es tercera fuerza en el Concejo Deliberante pero que aún no anunció quien será su candidato (aunque confirmó que participarán de la elección).

Por otro lado, el candidato Mario Lamborghini que se referencian en Javier Milei (aunque el Partido Libertario no integra La Libertad Avanza) ya comenzó a difundir videos de campaña e incluso eslóganes que podrían generar rispideces con quienes forman parte del armado oficial de LLA (y que responden al diputado nacional Gabriel Bornoroni). En las últimas horas, el Lamberghini, difundió un video con sus propuestas y al final concluye su discurso con el eslogan “En libertad, Río Cuarto Avanza”. El eslogan está acompañado por una imagen alusiva al característico peinado del presidente Javier Milei, por lo que ya habría generado asperezas en los sectores que buscan llevar una propuesta que responda al oficialismo nacional de manera directa.