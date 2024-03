PRO: antes de la reunión de Agost con Macri, Sukaría busca foto en Buenos Aires

Por Gabriel Silva

Cuando faltan horas para la reunión en Rosario del expresidente Mauricio Macri con los titulares provinciales del PRO en busca de que le allanen el camino que lo regrese a la titularidad de la fuerza, en Córdoba la interna amarilla se volvió a agitar. Porque un sector reaviva el fantasma de la intervención para que desplacen al presidente local, Oscar Agost Carreño; otros cuestionan al sucesor de Javier Pretto por generar ese escenario y Soher El Sukaría, rival interna del diputado, buscará una foto con Macri hoy en Buenos Aires.

Mientras se puntea un cierre de listas para la interna nacional que vence el 19 de este mes y donde probablemente el fundador del PRO no tenga rivales. Cuando en paralelo se vive un reordenamiento de la tropa cordobesa que quedó diseminada entre el macrismo, los que se fueron con el gobernador Martín Llaryora, el bullrichismo, el G25 en el departamento Colón y el espacio que trata de contener el diputado nacional y exarmador en Córdoba, Nicolás Massot.

De esas vertientes hay sectores que agitan la intervención, otros que prefieren no utilizar la palabra y responsabilizan a Agost por el rumor; y los que, no la dicen, pero igual sostienen que “así no se puede seguir”. En referencia al mandato que ostenta el diputado de Hacemos Coalición Federal y que vence en abril del año próximo.

“Es imposible que se sostenga”, reconoció una voz con fuerza dentro del espacio. Sin embargo, tanto en el entorno de Agost como aquellos que no tienen una sintonía fina con el parlamentario nacional, reconocen que antes de que cualquier chance de intervención crezca, el hombre ya repasó contactos en la Justicia federal.

“Cuando tiene que jugar con ese joystick, él y ese grupo lo saben hacer muy bien. Y a eso lo saben todos”, reconoció a Alfil una fuente del PRO y agregó que Agost no le va a dar excusas a Macri para la intervención y que, además, “Mauricio desconoce la orgánica”.

Sukaría está desde ayer en Buenos Aires y los que la conocen admiten que ella sabe que primero se definirá lo nacional y después lo provincial. “Ella dice que no se puede seguir así. Le perdió la confianza a Oscar con el que habló la noche antes de que se cambiara de bloque y se pasara de la bancada del PRO a la de (Emilio) Monzó. Él no tenía que pedir permiso, pero por lo menos avisar para que no nos enteremos por los medios”, dijo un macrista.

Un acuerdo del interior con Macri

Está la chance de un statu quo que le permita a Macri volver a presidir el PRO nacional y a Agost sostenerse en la provincia. Y reconocen que, en los últimos diálogos entre ambos, cuando el expresidente lo apura con un “cordobés vos te fuiste de bloque”, el titular del partido en Córdoba devuelve con el lugar que le cedió el fundador del PRO a Patricia Bullrich y el empoderamiento a Luis Juez como jefe del bloque amarillo en el Senado. Esto en el marco una incómoda armonía y reconociendo, según sostienen, que de ambas partes hay un compromiso.

No obstante, hace algunos días hubo una reunión en un restorán de comida italiana entre los que quieren que se avance por la intervención para desestabilizar a Agost. Encuentro del que participaron facciones de la capital, del G25 y algunos PRO que son funcionarios de Llaryora. Por este último caso, hubo críticas de los defensores de Agost: “resulta que amenazan con que Macri no piensa entregarle el PRO en Córdoba al peronismo y están tejiendo con un ministro del gabinete de Llaryora”, disparó una voz hace unos días.

La peronización PRO o el armado libertario

La crisis de identidad que atraviesa el PRO obligó a un reseteo que aún no arroja resultados concretos. Porque Macri envía mensajes al presidente Javier Milei; pero el libertario mantiene encuentros con Cristian Ritondo o Bullrich y procrastina la cumbre con el “presidente”, como lo llama el propio Milei a líder amarillo.

Y en Córdoba, el ADN también se pone en jaque por el rol del PJ. Un conocedor de la terapia amarilla reconoció ayer a este diario que el partido “está en plena sesión de bótox y colágeno para ver qué se le vende al peronismo”. “El PJ no compra dos veces lo mismo, por eso hay que ‘lavarle la cara’ al auto. Aparte, el año que viene la reconfiguración los puede arrastrar también a ellos”, dijo una fuente que apostó a un refresh en la marca PJ.

En tanto, en el Congreso aún no camina el acuerdo entre los bloques y se sabe que eso implicaría desprendimientos en el PRO. Tanto con los que podrían caer del lado violeta de la historia como la diputada Laura Rodríguez Machado o los que podrían asomarse a Hacemos y apuntan a Héctor Baldassi. Chance que no sobrevuela la cabeza del ex árbitro por ahora.

La tensión del sábado

Algo de esta fricción se vivió el fin de semana en un encuentro de la juventud amarilla, con dardos durante la jornada de debate y otros que se extendieron a las redes. Entre los primeros, ayer dos fuentes reconocieron que Sukaría apuntó a la también concejala, Jéssica Rovetto Yapur, y la responsabilizó por la derrota en las elecciones municipales 2023.

En tanto, el mundo virtual puso la mira de varios contra Sebastián García Díaz y la senadora Carmen Álvarez Rivero, quienes se muestran cerca de Bullrich y quieren jugar la interna cordobesa. Asimismo, desde el entorno de Rodríguez Machado, la principal referente de la ministra en Córdoba, admitieron que el objetivo de la diputada son las sillas nacionales con la representación de los delegados en la renovación de autoridades. Lo que puede tomar forma si hay acuerdo por la asamblea del partido entre Macri y Bullrich.