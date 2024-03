Enroque Corto

La oposición levanta temperatura en el Concejo

El periodista conversaba con su informante del Concejo, que ante la pregunta de cómo venía el arranque de sesiones le contesto lo siguiente.

Informante del Concejo: En una palabra: picante. ¿No vio los últimos tuits de Elisa Caffaratti?

Periodista: Me los perdí, ¿qué dijo?

I.C.: Qué no dijo… la presidenta del bloque UCR salió a fustigar con dureza al oficialismo, denunciando falta de transparencia en las contrataciones directas de una serie de eventos. Entre a su muro y vea por usted mismo…

P.: Lo estoy viendo… ¿Es la línea que baja De Loredo, no?

I.C.: Y… De Loredo no puede dejar que Juez le robe toda la cancha como el más opositor del condado… y con la onda que llega desde la Casa Rosada, todo se va a poner más áspero cada día… Pero el asunto no quedó ahí, el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, no se quedó mirando. Agarró el guanto y largó la contraofensiva ahí nomás, sin salir de Twitter.

P.: ¿Cómo es eso?

I.C.: Se la hago corta: le tiró el archivo encima trayendo a colación una serie de denuncias que De Loredo supo tener durante su paso por Arsat, y que también habrían tocado a su suegro, Oscar Aguad.

P.: Bueno, cómo si no alcanzara con la Legislatura, parece que este año el Concejo también va a estar caliente.

I.C.: Y mire que ni siquiera arrancaron las sesiones ordinarias…

Cronograma raro

A diferencia de lo acostumbrado, este mes el cronograma de pagos para los trabajadores estatales activos se demoró unos dias. Segun una fuente informada del oficialismo, pasó lo siguiente:

Informante: Lo que se dice en el Panal es que se esperó hasta último momento de febrero para ver si llegaba el aporte de la Caja de Jubilaciones de parte del gobierno nacional, lo que no sucedió. Y luego hubo que ajustar el diferimiento, que se extendió a más jubilados por resolución del Ejecutivo.

Alfil: ¿Y con qué pagaron si no llegaron fondos?

Informante: Con plata.

Alfil: Qué gracioso. ¿Hubo un tema con los Mabs de educación, verdad?

Informante: Pueden haber habido algunas demoras por la baja de los pases a comisión de muchos docentes. Pero ya está listo. En tiempo y forma.

Mestre llamó a “reconstruir” la unidad del radicalismo

El ex intendente Ramón Mestre publicó ayer en la mañana de ayer un comunicado al que tituló “La oportunidad de reconstruir la unidad del partido”. Un dirigente de su grupo, Confluencia, se lo comentó al periodista.

Mestrista: El comunicado no es solo de Mestre, es de todos los que integramos el núcleo Confluencia.

Periodista: Del cual él es el máximo referente.

M.: Claro.

P.: ¿Así que sostiene que es el momento de reconstruir la UCR?

M.: El planteo de Mestre parte de que los radicales debemos entender que los “enfrentamientos estériles” han erosionado las posibilidades de triunfo del partido en las elecciones de los últimos años. Por eso, sostiene que es el momento de alcanzar una sólida unidad, para que la UCR encabece un frente electoral que le permita derrotar al peronismo.

P.: Unidad se dice fácil, pero…

M.: Por eso, el documento señala que la unidad debe respetar cinco puntos fundamentales.

P.: Vamos. El primero…

M.: Anote. “El radicalismo, por su historia y tradición, debe ser el constructor de un frente electoral que sostenga un candidato a gobernador de sus filas”.

P.: Dos.

M.: “Los candidatos de la UCR deben surgir a través de un proceso democrático que garantice la participación de los afiliados”.

P.: Tres.

M.: “Trabajar para el fortalecimiento de la UCR como garantía de un nuevo rumbo para la provincia de Córdoba, que supere los 25 años de peronismo”.

P.: Cuatro.

M.: “El radicalismo debe, a partir de un debate transversal de todas las expresiones, reencontrar y recuperar su rol, su base de representación y su sentido estratégico”.

P.: Cinco.

M.: “Debemos tomar posición frente a un proceso de transformación política, social, cultural y económica que, de la mano de un exponencial desarrollo tecnológico, trajo profundos cambios de valores y las correlativas dificultades de la política para dar respuestas a la profundización de la desigualdad, de la marginalidad y de deterioro del tejido social”.

Para Spaccesi, el Pacto de Mayo es como la Moncloa

El informante pasó por la Legislatura y de manera muy rápida le quiso compartir algunos de los tantos rumores en los pasillos de la Unicameral al periodista.

Informante Legislativo: Recién salgo de la Legislatura, no le digo que se pague el café porque me lo debe hace rato y los temas son varios.

Periodista: Bueno…

IL: Escuche, mucha información. Descarte sesión mañana (por hoy), no hay nada y vamos a seguir así: una sí, una no. Igual, hay algunos datitos interesantes.

P: A ver…

IL: Spaccesi está muy entusiasmado con el tema del Pacto de Mayo. Está comentando entre los suyos que es muy importante que sea Córdoba, quiere declararlo de interés provincial y dijo que se eligió a una provincia que fue cuna de grandes cambios.

P: ¡Epa! Entusiasmado el hombre…

IL: Espere, hay más. En el proyecto que él impulsa en la Unicameral para reconocer el anuncio del Presidente Javier Milei llegó a compararlo con el Pacto de la Moncloa en España. Aquel acuerdo político suscripto después del franquismo y por todo el arco político ibérico. Así que, sí… está embalado. Lo dejo.