Bullrichistas aún no están en alianza UCR (¿fuga amarilla?)

Por Julieta Fernández

En términos formales, el ala bullrichista del PRO (que cuenta con dirigentes de la ciudad y el departamento) aún no fue convocada para cerrar una alianza con la UCR que llevará a Gonzalo Parodi como candidato a intendente. Más allá de que el dirigente de Evolución había sumado el apoyo de algunos nombres del PRO (especialmente antes de la interna de septiembre), el partido como tal aún no ha cerrado un acuerdo y las diferencias a partir de la coyuntura nacional podrían dificultar esa instancia.

El vicepresidente del PRO departamental, Darío Romero, fue consultado al respecto por Alfil. “El PRO de Río Cuarto es bullrichista y Bullrich está con Milei, mientras que Parodi es un candidato que se referencia en Lousteau, Pullaro y otros dirigentes opositores. Por eso resulta difícil poder ensamblar ambos espacios”, manifestó el dirigente bullrichista.

Desde esta línea del PRO aseguran que no habría diferencias de otra índole e incluso resaltan tener un buen vínculo con el grupo político que acompaña al candidato. No obstante, la coyuntura actual (particularmente a partir del debate de la Ley Ómnibus) lleva a pensar que la alianza UCR-PRO que tejió la primera minoría durante ocho años en la ciudad, quizás no se replique como tal este año. Si bien Parodi logró sumar varios extrapartidarios (como Respeto, Riocuartenses por la Ciudad y NOS), podría tener cierta “fuga” de al menos una parte del partido amarillo, si es que finalmente optan por acompañar una propuesta libertaria.

Hasta el momento, la propuesta electoral de La Libertad Avanza sigue siendo una incógnita. También resulta extraño pensar que el PRO de Bullrich apueste a jugar de lleno para un candidato que quizás no esté lo suficientemente bien posicionado, teniendo en cuenta que queda poco más de tres meses para las urnas (a menos que LLA lleve a un candidato conocido y que no necesariamente provenga del espacio).

“La relación no está quebrada sino más bien distante porque aún no ha habido un ofrecimiento claro de donde encajaría el PRO en ese esquema”, señaló un integrante del esquema bullrichista a Alfil. Esto no quiere decir que el partido amarillo esté a la espera del llamado del candidato radical pero el hecho de que aún no sepan como podrían llegar a integrar la alianza hace que estén considerando otras opciones.

Cabe resaltar que la representante de esta línea en el bloque de concejales es la edil Mónica Lannutti, quien cursa sus últimos meses como concejala y no puede repetir mandato. Por el momento, insisten en que las diferencias son coyunturales y que están vinculadas al lugar que ocupa su referente nacional, Patricia Bullrich. La ministra se ha mostrado leal al presidente, incluso cuando gobernadores de su espacio (como Ignacio Torres) apuntaron sus cañones a Javier Milei por los fondos de la coparticipación

A priori, la posibilidad de una “fuga amarilla” no representaría una pérdida fuerte de territorialidad, teniendo en cuenta que la UCR -y en particular el núcleo Evolución- es el que mayor estructura tiene a nivel local (así lo demostró en la interna de septiembre pasado). No obstante, de darse estos movimientos, seguramente incidirán en la posibilidad de que Parodi logre acuerdos con otros sectores que todavía no terminaron de estrecharle la mano.