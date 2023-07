Por Felipe Osman

Según lo contó el propio Passerini, los fiscales de mesa no habían completado las ocho horas de sueño post elección provincial cuando el intendente lo llamó para convocarlo, dos horas más tarde, al primer acto de gestión/campaña municipal. Así de interesado está Llaryora en retener el Palacio 6 de Julio.

Zambullido, desde el pasado lunes, en la carrera por coronar su gestión con la unción de un sucesor, el ahora gobernador electo cobra centralidad en la campaña y apunta sus cañones a los pilares maestros de las gestiones que le precedieron: la relación que, a su turno, juecismo y radicalismo mantuvieron con el Suoem.

Si el caso fuera reseñar el idilio que (el Suoem de) Rubén Daniele y (el gobierno de) Luis Juez vivieron entre 2003 y 2007, la tarea sería harto sencilla. Bastaría repasar -como ya lo hizo Passerini en la Bolsa de Comercio- los miles de empleados que el senador designó en la planta municipal durante su gestión, y hasta se podría adornar la presentación de notas de color, como la “profesionalización” que Juez hizo de su equipo de fútbol amateur (“Los Matadores”) con cargos en el Palacio 6 de Julio.

Pero el adversario directo no es Juez, sino De Loredo. Y no es que deba desconocerse la predilección que el radical demostró por Juez, a quien respaldó en su fallida carrera provincial, refrendando, al menos tácitamente, su gestión municipal. Aún así, esto no equivale a decir que el senador y el diputado “son lo mismo”. Como tampoco podría aplicarse el mismo silogismo con Ramón Mestre.

De Loredo compitió, junto a Mestre, en 2019. Fue su candidato a intendente. Y de allí también cabe concluir que refrenda la gestión municipal de su correligionario. Porque hacer lo contrario implicaría admitir que, a fin de cuentas, las alianzas no se sustentan en un núcleo compartido de conductas, ideas y valores, sino que son guiadas por la más cruda conveniencia personal, algo que -por cierto que suela ser- jamás será admitido por candidato alguno.

Desde luego, y como ya dijimos, esto tampoco justifica incurrir en la equiparación Mestre-De Loredo. De Loredo no es Mestre, aunque en algún momento haya refrendado su gestión.

Sin embargo hay, en el archivo, un episodio inequívoco que esboza (o debiera esbozar) la posición del radical en relación al Suoem. El 8 de mayo de 2020, durante los primeros compases de la pandemia, el Concejo Deliberante llevó a votación una reforma del ordenamiento vigente para reducir la jornada de los empleados municipales de 7 a 6 horas, reduciendo así mismo los costos salariales que el municipio debía soportar, en un contexto de emergencia sanitaria.

De Loredo, al igual que casi todos los concejales opositores (sólo la izquierda votó taxativamente en contra), decidió excusarse y retirarse del recinto sin apoyar la reforma. Su explicación fue, palabras más, palabras menos, que no coincidía con la forma en que se avanzaba con el recorte de la jornada. Pero desestimar por cuestiones formales una reforma indispensable para atacar un problema estructural de la ciudad, como lo fue la extraordinaria dedicación presupuestaria al pago de sueldos durante las gestiones juecistas y radicales, es escapar por la tangente, dar la espalda a los intereses de los vecinos, y respaldar, por omisión, al Suoem.

Es poco probable que los cordobeses recuerden los pormenores de una sesión ocurrida hace ya más de tres años. Aun así, el peronismo hará lo posible por evocar esa memoria. Y lo hará destacando, además, sus méritos, entre los cuales -asegura- está el de haber reducido a menos del 50 por ciento la dedicación presupuestaria al pago de sueldos, que supo superar con comodidad la barrera del 70 por ciento en gestiones anteriores.

En esa tensión se define la campaña municipal: el oficialismo intentará granjearse el respaldo de los vecinos en base a un amplio margen de aceptación de gestión que trocó, una semana atrás, por el 44,5 por ciento de los votos en capital.

La oposición está en un juego de roles repartidos. Con De Loredo encabezando una campaña sistemática, centrada en propuestas, y un Juez que -hasta ahora- ha preferido machacar al oficialismo lanzando, en ocasiones, acusaciones serias, pero sin sustento.

El tercer engranaje entrará en funcionamiento esta semana, cuando encumbrados dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio lleguen a la ciudad para desviar el eje de debate y nacionalizar una campaña que, por obra del PJ, se superpone el cronograma electoral presidencial.