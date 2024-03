JpC busca forzar al PJ a sesionar (réplica: dietas)

Por Yanina Soria

En un nuevo round legislativo, el oficialismo logró finalmente ayer imponer su criterio de no sesionar todos los miércoles para hacerlo sólo cuando el temario de proyectos “lo amerite”, según argumentan. Todo indica que eso ocurrirá semana de por medio.

Por su lado, el Interbloque de Juntos por el Cambio modificó su estrategia para intentar empujar al PJ a concertar reuniones legislativas todos los miércoles.

Sucede que desde que Hacemos Unidos por Córdoba resolvió, según la oposición de manera unilateral e intempestiva, espaciar los encuentros, las relaciones con el principal espacio opositor se tensionaron aún más.

En un Parlamento sin mayorías absolutas, donde el peronismo está obligado a negociar permanentemente para reunir primero el quorum, y luego los votos necesarios para sacar los proyectos que demande el Ejecutivo, cada sesión se juega como una final.

Pues, en ese contexto, para ambas bancadas resulta difícil asegurarse de antemano el resultado en una votación ya que a ninguna de los dos espacios políticos le alcanza con lo propio. Allí tallan con fuerza los cuatro bloques unipersonales que, según cómo decidan jugar, pueden inclinar la balanza para uno u otro lado. Las alianzas circunstanciales estarán a la orden del día en esta Legislatura.

Bien vale recordar que el Interbloque ya había intentado, sin éxito, reunir el quorum hace 15 días para obligar al PJ a sesionar cuando éste ya había decidido que no habría reunión parlamentaria.

Frente a ese primer tropiezo político, Juntos por el Cambio resolvió esta vez cambiar de estrategia y responsabilizar públicamente mediante un comunicado al justicialismo por no convocar a la reunión de ayer.

“Ha quedado en evidencia el intento del oficialismo de no sesionar, para que este Parlamento no continúe siendo la caja de resonancia donde se expone a un Gobierno con prioridades invertidas y gran hipocresía, un gobierno que se ha olvidado de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. No sesionar, o sesionar según la conveniencia, no es el compromiso asumido por todos aquellos legisladores empeñados en una responsabilidad moral de traer la voz de los silenciados, marginados, excluidos”, arranca diciendo el comunicado que firman los parlamentarios de la UCR, la Coalición Cívica, del bloque Construyendo Córdoba, del PRO y el Frente Cívico.

Sin embargo, la jugada no es sólo declamativa, el Interbloque intentará modificar el Reglamento Interno, concretamente el artículo 23, ratificando que las sesiones serán todos los miércoles a las 14.30 horas como -insisten- se acordó en la preparatoria de diciembre pasado. Ese proyecto, seguramente será tratado sobre tablas la semana próxima. El gran interrogante que se abre ahora es si Juntos logrará el apoyo necesario de otros legisladores para aprobar su iniciativa. Por ahora, eso es un interrogante.

En tanto, desde la bancada de Hacemos insisten en responder que la idea es sesionar sólo cuándo sea necesario y que no accederán “a los caprichos” de los opositores. Tanto en el primer miércoles que no hubo sesión como en el día de ayer, el PJ fijó para ese horario distintas comisiones, contraargumentando que el trabajo legislativo no se agota en las sesiones ordinarias.

Y en ese tironeo por ver quién gana la partida cada semana, el oficialismo replicó deslizando la posibilidad de aplicar descuentos a quienes no asistan a las comisiones, tal como lo indica el reglamento. Ayer funcionario tres: Seguridad, Transporte y Educación, donde, según dijeron desde Hacemos, varios de los proyectos y pedidos de informes presentados por el resto de las bancadas.

Los opositores asistieron a cada reunión por lo que, al parecer, la advertencia sobre la dieta, quedaría sólo en eso.