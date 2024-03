La Justicia local post Alberione: cómo funcionará y quién es el hombre clave

El femicidio de Natalia Vercesi y el de Marita Lanzetti, el caso del veterinario Hernán Vietti Colomé, el crimen del médico Daniel Casermeiro, el atentado al intendente Bernarte, son solo algunas de las causas que tuvieron resonancia en gran parte del país en los últimos años. Todas tienen una sola conexión, fueron investigadas y esclarecidas por la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Bernardo Alberione. El mismo funcionario judicial, que tenía en su cargo la fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico y fue amenazado el año pasado por una banda narco, decidió renunciar a su cargo luego de 40 años de carrera.

La pregunta es ¿cómo sigue funcionando la Justicia local tras su salida?: siendo que desde el Ejecutivo provincial todavía no resolvieron llamar a concurso de nuevos fiscales para ocupar las bancas de fiscal de Delitos Complejos y fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico, el fiscal general, Juan Manuel Delgado, determinó la distribución de subrogancias de la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación entre la fiscal Silvana Quaglia -hasta el 31 de marzo- y la fiscal Leonor Failla -a partir del 1 de abril-, es decir un mes cada una. Mientras que la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico pasó a estar a cargo del fiscal Oscar Giecco.

Estos son los datos duros y precisos que dieron a conocer desde la Fiscalía General, sin embargo, para traer al llano el funcionamiento, la realidad es la que marcó el propio Alberione en algunas entrevistas con medios locales tras anunciar su salida: “Me voy pero dejo un equipo de trabajo increíble”. Se retiró, pero con dos equipos que vienen funcionando hace años y que continúan siendo parte vital en cada fiscalía, más allá de la disposición de las fiscales Quaglia y Faila que es sumamente necesaria y esencial.

El hombre clave

En Delitos Complejos, Alberione siempre estuvo acompañado por su secretario, Oreste Gaido, hombre clave en las investigaciones más intensas que haya vivido los últimos años esta región. Es por ello que su continuidad en el cargo lleva tranquilidad al sistema para que el funcionamiento de esa área siga siendo exitoso. Patricia Moreno también sigue como prosecretaria, al igual que el resto del equipo de empleados judiciales que asistían al histórico fiscal.

Por otra parte, la fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico, la cual ahora quedó en manos del fiscal Oscar Gieco, también sigue contando con parte del equipo que se desempeñaba con el funcionario retirado recientemente. Betina Peretti continúa actuando como secretaria, mujer también importante en el desarrollo del área encargada de investigar el narcomenudeo del este cordobés. Mientras en esta fiscalía hubo un cambio, sumaron a Paula Lazarini como prosecretaria.

La realidad es que esta subrogación del fiscal tanto en Complejos como en Narcotráfico tal vez no dure mucho tiempo, sin embargo, todo depende de la voluntad política del Gobierno Provincial de que designe nuevos fiscales. Eso estará por verse.

El pedido de Alberione

Al tomar la decisión, Bernardo Alberione remarcó que no sintió apoyo esperado desde el Estado Provincial, debido a que reclamaba que le paguen los haberes por el ejercicio de dos cargos, como fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico y de Delitos Complejos. Además en agosto del año pasado había sido amenazado de muerte en la localidad de Frontera: “Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína, Frontera es nuestra”; “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona”; y “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”.

Así y todo hacía dos años que había dado aviso de sus intenciones de retirarse, sin embargo, no le dieron demasiada importancia. Y tras su salida, dejó un pedido especial para el gobernador: que designe fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico: “El gobernador Llaryora dictó la ley de seguridad apenas asumió, pero todavía debe designarse un fiscal en San Francisco. El asunto es grave. Si no lo hacen el andar de la ciudad en unos meses se va a complicar”.

“San Francisco es de las zonas más calientes de la provincia de Córdoba, también del país y no tenemos fiscal de drogas”, indica, y agrega: “Tiene presupuesto, pero no se puso en funcionamiento. En mi caso estuve en Drogas desde el primer día y es distinta la mecánica que utiliza el narcotráfico a la de un homicidio o un abuso sexual”, sostuvo.