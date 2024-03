Enroque Corto

Llaryora preocupado por Santa Fe

El gobernador Martin Llaryora expresó su solidaridad con el pueblo de San Fe y con el gobernador Maximiliano Pullaro y expresó su apoyo a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco de la arremetida narco en la ciudad de Rosario.

Informante: Pullaro es uno de los gobernadores más cercanos a Llaryora, pero esto trasciende las relaciones. Hay mucha preocupación por la amenaza narco en Santa Fe y su impacto en otras provincias, incluida la nuestra.

Alfil: Claro, nadie puede dormirse en los laureles.

Informante: "Apoyo la decisión de la ministra Bullrich de enviar fuerzas de seguridad federales para no dar un paso atrás y combatir el narcotráfico", escribió Llaryora. Gesto para la Nación, también.

Alfil: De hecho, los intendentes del llamado G6 fueron a pedirle fuerzas de gendarmería a Bullrich.

Informante: Es así, la seguridad es uno de los reclamos más fuertes junto con la inflación.

Capitani con más horas de vuelo…

Cuentan que hay muchos preparativos en la Agencia Córdoba Turismo que encabeza el villamariense Darío Capitani por lo que serán los próximos días. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Turismo: ¿Está por ahí?

Periodista: Como siempre…

IT: Así me gusta. Escuche, lo molesto porque hay un par de cosas que están ocurriendo en Turismo.

P: Cuente.

IT: Y, esta semana llega Daniel Scioli como titular del área a nivel nacional y será la reunión del Consejo Federal de Turismo. Eso será el martes (por mañana), antes del encuentro de los intendentes de todo el país que será entre miércoles y jueves.

P: ¡Cierto!

IT: Así que estamos preparando todo. Sin olvidarse que la semana pasada (Darío) Capitani encabezó junto al ministro (Manuel) Calvo la presentación de lo que fue la recuperación para la provincia del vuelo directo Córdoba-Asunción. Con mucha gestión el hombre. Ah, y no se olvide del mundo PRO que Darío también sigue de cerca. Como para no perder el tiempo, vio. Le mando un abrazo.

Las 62-O suman un asiento en la gestión municipal

El informante gremial llamó al periodista para contarle del último evento de la organizaxión.

Informante Gremial: Estimado, tengo novedades para usted.

Periodista: Muy bien, lo escucho entonces.

I.G.: Gran evento de nuestra organización con figuras clave de la gestión municipal. El viernes nuestros secretarios generales se reunieron con el intendente Daniel Passerini, su vice Javier Pretto, y también con otros actores del gobierno provincial y el concejo deliberante, como el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto y el edil Nicolás Piloni.

P.: Muy bien, pero… ¿para qué?

I.G.: El eje fue manifestarle al gobierno provincial y municipal nuestro acompañamiento. Pero no fue solo eso, porque nuestro secretario general, Marcelo Díaz, anunció que se suma al esquema de gobierno de Passerini, asumiendo al frente de la dirección de Control y Gestión de Seguridad Ciudadana.

H. Maqueda no quiere ni ver a Cristina Kirchner

El dirigente lilista y el periodista comentaron la polémica entablada por el presidente Javier Milei y la ex, Cristina Kirchner, en las redes sociales, en los últimos días.

Periodista: Fue un paso en falso del presidente Javier Milei, sin dudas. Más allá de que haya sido un error de sus funcionarios, pega en el centro del discurso libertario.

Lilista: La casta y sus intereses…

P.: Exactamente. Y entonces reapareció Cristina Kirchner cuestionándolo, y haciéndose la distraída con sus jubilaciones de privilegio.

L.: Precisamente en relación a eso, nuestro legislador opinó.

P.: Gregorio Hernández Maqueda… ¿qué dijo?

L.: Así. Anote: “El día que ex presidentes condenados por el Poder Judicial pierdan protagonismo hasta casi pasar al olvido habremos progresado como república y en igualdad ante la ley”.

Los reclamos del PO

El Polo Obrero se suma al paro de mañana anunciado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en reclamo a los recortes que el Gobierno nacional aplicó a los salarios y jubilaciones.

Referente de Izquierda: Emanuel Berardo del Polo Obrero encabezará una conferencia hoy lunes para anunciar cómo serán las acciones en Córdoba. La profundización del plan de lucha es por la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular.

Periodista: Se suma también el reclamo por los comedores…

R.I.: Claro, hace meses que se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos, por orden de Sandra Petovello, en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país. Y como si fuera poco, pusieron fin a las obras de integración sociourbana que tanto necesitan las familias que viven hacinadas y sin servicios básicos en nuestros barrios. Ojo, también le reclamamos a los gobernadores.

P.: Ajá.

R.I.: Claro, los gobernadores se sentarán en la mesa de negociación de un pacto ajustador en mayo.