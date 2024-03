Por Bettina Marengo

Martin Llaryora volvió de la reunión en la Casa Rosada con sensaciones que van desde que el potro está casi domado a que todo muy lindo pero los fondos no están. Al gobernador le preocupa el impacto que puede tener en la masa de asalariados cordobeses del sector privado el retrotraimiento del impuesto a las Ganancias, y sigue pensando que el País es menos costoso políticamente para repartir vía coparticipación. Esta semana, el diálogo con la Nación continuará con los ministros y secretarios, y aunque no está en agenda nadie descarta un encuentro con el presidente Javier Milei.

Quien sigue de cerca las negociaciones de Llaryora con el jefe de estado y sus funcionarios, es el ex mandatario provincial Juan Schiaretti, quien el viernes, en el Día Internacional de la Mujer, mientras el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba el cambio de nombre del Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno por el de “Salón de los Próceres”, rompió su mutismo en redes sociales para sumarse al homenaje a Sonia Torres, expresidenta de Abuelas Córdoba recientemente fallecida, en el marco del 8M. “Mujeres como ella y otras tantas luchadoras de nuestra Patria, abrieron el camino hacia un mundo pleno de derechos. Mis mejores deseos a las mujeres, en el día que las reivindica y las fortalece para conseguir la plena igualdad”, posteó en Twitter. El doble gesto a las mujeres y a los derechos humanos resonó en redes ya que Schiaretti no había dicho una palabra en público en momentos clave de los últimos tiempos, como el duro cruce entre los gobernadores y el libertario por los fondos para las provincias luego del quite de la coparticipación al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Dicen los que lo frecuentan que Schiaretti volverá a jugar en público con el “pacto de mayo”, convocado por Milei para el 25 de mayo en Córdoba, día fijado por el libertario para reunir a gobernadores y dirigentes importantes (expresidentes, exgobernadores) en torno a un decálogo liberal que sería un supuesto nuevo punto de partida político, aunque varios de sus puntos ya están contenidos en la Constitución nacional de 1953. Imaginan, para esos días, presencia en medios “grandes” de la tele porteña, con el traje de dirigente nacional que se aseguró en el corto camino fue de las PASO a la primera vuelta electoral del año pasado.

Mientras tanto, el exmandatario se reúne con grupos reducidos del peronismo provincial en la fundación que retomó, con sede en barrio Cofico, y prepara un viaje a los EE.UU para dar charlas y hacer contactos. Y cinta caminadora a diario. Por estos días, quien se mueve en público es la senadora Alejandra Vigo, su esposa, que se sentó con la vicegobernadora Myrian Prunotto para asegurar la continuidad del proyecto Lideresas y luego se reunió con Daniel Passerini para reclamar por los subsidios al transporte que quitó Milei.

Pese a algunas versiones de diferencias, el exjefe del Panal se muestra de acuerdo con el manejo que está haciendo Llaryora de las relaciones con el presidente Milei, quien fue su apuesta para el balotaje del año pasado con el peronista del Frente Renovador Sergio Massa. “Está haciendo lo que tiene que hacer, defiende los intereses de Córdoba”, aseguran que responde cuando le preguntan por la estrategia del sanfrancisqueño.

Los más cercanos al exjefe del Panal dan pistas sobre su futuro político por la negativa: no le interesa la lista de Diputados nacionales del oficialismo provincial el año que viene. Está en otra cosa, deslizan. ¿La candidatura presidencial en 2027? Una decisión así lo enfrentaría a Llaryora, si es que el actual mandatario decide saltar al plano nacional en el próximo turno electoral y no intentar un segundo mandato en la Provincia. Todo dependerá de como le vaya a Milei y si tiene intenciones de repetir mandato, toda vez que el ultraderechista ha dicho en diferentes oportunidades que “no tiene un proyecto político”. Hay en el PJ capitalino que no responde a Vigo una movida incipiente y todavía poco ruidosa para preparar la institucionalización de Llaryora como el jefe del PJ provincial, cargo que oficialmente tiene Schiaretti hasta 2027, y para hacer visible el recambio generacional que acompaña al sanfrancisqueño. Se verá. Por estos días recibió al diputado Nicolás Massot, con quien conversó sobre las alternativas de un espacio ni mileista ni kirchnerista que congregue al centro con actores de todos lados, como el partido cordobés.

Los que aseguran que Schiaretti está “para otra cosa” y no para volver a la cámara baja que lo tuvo por última vez en el período 2013-2015, cuando renunció para asumir su segundo mandato en Córdoba, hablan de números insuperables en la opinión pública para el “Gringo”. Hace once años, accedió a encabezar la lista a pedido de José Manuel de la Sota, frente a una elección complicada localmente por la dispersión del voto, y con un kirchnerismo fuerte en Córdoba. Aunque muchos dicen que Llaryora podría pedirle el mismo gesto ahora, en su entorno mueven la cabeza negativamente. “A Schiaretti le conviene quedarse en su casa, sin opinar de nada, mientras ve como crece en la encuestas”, deslizan, y se entusiasman con una próxima campaña en redes sociales con eje “el presidente que nos perdimos”.