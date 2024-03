Por Julieta Fernández

Una incógnita aún por resolver es el lugar que ocupará la alianza La Libertad Avanza en los comicios municipales de este año. Se tratará del primer “test electoral” post ballotage y, aunque el resultado local no necesariamente deba extrapolarse a lo que ocurra en las elecciones nacionales de medio término, una buena performance de los libertarios podría sumarle puntos al presidente Javier Milei. Y por buena performance, dadas las circunstancias, podría entenderse un tercer o cuarto puesto en un contexto en el que el oficialismo se juega el “legado” de Llamosas y en el que cada vez pisa más fuerte la posibilidad de un PJ dividido con Guillermo De Rivas por un lado y Adriana Nazario por otro. En ese caso, cabe preguntarse si para el presidente Javier Milei considerará que “vale la pena” poner todas sus fichas en el Imperio o simplemente pasar por alto una elección de carácter local.

En su momento, el propio Alberto Fernández había participado vía Zoom del acto en el bunker llamosista y hasta Santiago Cafiero (entonces jefe de gabinete) y Eduardo “Wado” de Pedro (entonces ministro del Interior), arribaron a la Capital Alterna para compartir escenario con un Llamosas reelecto y otros referentes del peronismo de Córdoba. A las pruebas hay que remitirse: el buen resultado del peronismo unido en Río Cuarto no se trasladó a las elecciones de medio término del 2021 ni a las elecciones presidenciales del 2023.

Claro que ahora el escenario es muy diferente. No porque se plantee una elección 100% polarizada (la irrupción de terceras fuerzas ha tenido lugar en las últimas dos elecciones) sino porque el mileísmo local no ha instalado un nombre fuerte que se erija como el referente local de La Libertad Avanza. De hecho, el único candidato que se conoce hasta el momento y que comulga con varias ideas del presidente es Mario Lamberghini del Partido Libertario -que quedó fuera de LLA luego de las elecciones provinciales-.

Los nombres en el radar

Distintas consultoras (algunas de Buenos Aires) han estado sondeando nombres de extrapartidarios que podrían ocupar ese lugar. Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, una encuesta telefónica midió a Gabriel Abrile (ex candidato a intendente UCR) como posible representante de La Libertad Avanza. En este caso puntual, hay que recordar que una ordenanza imposibilitaría a Abrile de participar de la elección como candidato a intendente, ya que compitió en una interna abierta de la UCR en septiembre pasado.

Lo propio estarían haciendo otras encuestadoras con el nombre de Germán Di Bella, ex secretario de Desarrollo Económico de Río Cuarto y actual subsecretario de Agricultura de la Nación. El nombre de Di Bella, aunque pudiese sonar como un extrapartidario (hace pocos años se afilió al PJ Río Cuarto), no resultaría descabellado entendiendo que es el único funcionario de Río Cuarto con un lugar en el gabinete nacional. Dicho lugar no fue acordado con la gestión nacional a partir de algún acuerdo con el peronismo de Córdoba sino a título personal y con la referencia de Di Bella como referente del sector bioenergético.

Claro que también hay otros factores a tener en cuenta como la pertenencia de Di Bella a la gestión Llamosas. Pese a haber dejado su rol de secretario para ir a la órbita nacional, su equipo de trabajo sigue formando parte del gobierno municipal. Además, en caso de que hubiese un candidato puramente llamosista (como De Rivas), resultaría difícil imaginar a Di Bella compitiendo contra él.

Según pudo saber Alfil, desde el armado local de La Libertad Avanza (que responde al diputado Gabriel Bornoroni) habrían mantenido diálogo con allegados a Di Bella a comienzos de este año. Lo mismo han hecho con algunos sectores del PRO local (bullrichista), con quien mantienen una buena relación. No obstante, aseguran que aún no hay nada cerrado y que siguen trabajando para “poder tener un buen candidato”.