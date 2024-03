Enroque Corto

Reunión con Punilla y Marcos Juárez

El secretario de Gobierno, Augusto Pastore, se reunió con intendentes de los departamentos Punilla y Marcos Juárez.

Informante: el propósito es consolidar una administración con un fuerte sentido federal, como lo pide nuestro Gobernador. Por eso, Pastore convocó a intendentes de distintos puntos geográficos de la provincia y de variado color político. Escuchó las demandas locales y, en conjunto, trazaron posibles soluciones.

Periodista: El tema de seguridad en el centro de la agenda de los municipios, ¿no?

I.: Sí, pero no es el único. Por eso participaron otros funcionarios como los secretarios Ángel “Lito” Bevilacqua (Prevención y Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad) y Orlando Arduh (Cooperación Institucional del Ministerio de Gobierno), y por el subsecretario Natalio Graglia (Municipios del Ministerio de Gobierno). Hay una demanda e interés también por los programas sociales del Gobierno.

P.: ¿Qué intendentes fueron?

I.: Por el departamento Punilla: Marcelo Mainardi (Tala Huasi); Germán Corazza (Huerta Grande); Paulo Tessio (Icho Cruz), y Walter Moreno (funcionario del Ejecutivo de Villa Giardino). Del departamento Marcos Juárez que asistieron en esta oportunidad, fueron: Valeria Chico (Guatimozín), José Odarda (Corral de Bustos), Lucas Perassi (General Baldissera), María Antonia Yacoby (Alejo Ledesma) y Marcelo Gudiño (secretario de Gobierno de Camilo Aldao).

Comunidad tercerense

Sergio Avalis, intendente PJ de Las Perdices, fue elegido presidente de la Comunidad Regional Tercero Arriba.

Informante: Como sabrá, en Tercero Arriba hay intendencias importantes en manos de Juntos por el Cambio: Río Tercero, Oliva, Hernando, Almafuerte, Pampayasta Sur, entre otras. La más importante, claro, es Río Tercero, cabecera, con Marcos Ferrer a la cabeza.

Alfil: Claro. Pero en la comunidad regional quedó un PJ...

Informante: Parte de un acuerdo con el Comupro que, como sabe, está atravesada por varias internas. Bueno, hubo un acuerdo con Hacemos Unidos por Córdoba y la presidencia quedó para Avalis...

Alfil: Ya veo. Y como vice, Mario Moreno, jefe comunal de General Fothering.

Vilches por el dengue en el Concejo

La concejala de la izquierda presentó un proyecto por la escalada de casos de dengue en Córdoba y el informante de izquierda llamó al periodista.

Informante de Izquierda: ¿Lo puedo molestar?

Periodista: Sabe que nunca es molestia.

II: Le agradezco, está todo bastante movido en el Concejo. Muchas llamadas… fue una semana intensa.

P: Imagino…

II: Y esto va a crecer. Le cuento algo, estamos viendo a algunos colegas distanciados de la realidad, por eso Laura (Vilches) presentó un proyecto para combatir el dengue. Estamos viendo las guardias saturadas, los casos que crecen. Bueno, Laura impulsa que se entreguen repelentes, que se triplique la fumigación y que el Municipio compre vacunas. Recuerde que no bajan de las 70 lucas.

P: Es cierto.

II: Así que veremos…

A Milei le gusta Fabre Cuentan que el concejal Javier Fabre no podía disimular su agrande, en estos días, por las “distincionesn” que el presidente Javier Milei ha tenido hacia él. Un radical se lo contó al periodista. Periodista: Pensé que estaba contento por la repercusión que ha tenido su proyecto para combatir los motochorros. Radical: Por supuesto que sí. Eso en el plano de su tarea como concejal de la ciudad de Córdoba. Pero desde las redes sociales le están llegando noticias que lo agrandan bastante, debo reconocerle. P.: ¿A ver? Cuente. R.: Resulta que el lunes Fabre publicó ese video que ha estado de moda, o como se dice ahora fue viral, en el que se ve a una mujer japonesa enseñándole a su hijo a no saltarse el molinete del subte. Nada menos… P.: Entiendo, mientras acá, en Buenos Aires, los kirchneristas y los izquierdistas planean la revolución del molinete. R.: Exacto. Y Fabre acompañó el video con esta reflexión: “¿Por qué algunos países avanzan, crecen y se desarrollan? Educación. Y comienza en la casa”. P.: Comparto esa idea, pero ¿y? R.: Bueno, su publicación tuvo muchos “me gusta” y uno de ellos fue, nada menos, que del presidente Javier Milei. P.: ¡Ah, bueno! R.: Y para que vea que no fue una golondrina pasajera, hoy (por ayer), escribió Fabre que los senadores que se opusieron al DNU de Milei votaron “en contra de la libertad económica y a favor del sistema de creencias kirchneristas”. P.: Ojo que Milei presta mucha atención al mundio tuitero. R.: Y Fabre lleva dos al hilo…

¿La Legislatura vs. el Panal?

El informante gremial llamó al periodista, por enésima vez en la semana, y le contó un detalle que no deja de tener su gracia.

Informante Gremial: Estimado, ya sé que no me quiere escuchar más, pero hay algo que no puedo dejar de contarle.

Periodista: Ja, ja. Cuente nomás entonces.

I.G.: ¿Se quedó viendo la sesión de la Legislatura hasta el final este miércoles?

P.: La verdad, no… pero sé que el intento de la oposición por modificar el reglamento interno para sesionar todos los miércoles naufragó.

I.G.: Es cierto, pero hubo revancha. Antes de eso, los legisladores de la oposición, de todos los bloque opositores, recibieron la visita de delegados de la delegación Capital de UEPC, que les llevaron una propuesta: que la Legislatura declarara su apoyo “a la lucha de los docentes cordobeses que reclaman un salario acorde a la canasta básica familiar y condiciones dignas para enseñar y aprender” y que instara al gobernador “a buscar una solución al conflicto que responda a las necesidades de los trabajadores garantizando el derecho a la educación”.

P.: Y me imagino que si me está llamando es porque salió aprobado…

I.G.: Exactamente. La fracción de la UEPC que integran la izquierda y los auto-convocados le ofreció a la oposición la chance de cobrar revancha, y al final de la sesión salió una declaración, en los términos que le conté más arriba, con la firma de la vicegobernadora.

P.: Una perlita.