UNC: total adhesión al paro docente y no docente.

Por Francisco Lopez Giorcelli.



Se realizó el paro nacional de docentes universitarios y preuniversitarios, la medida se replicó en todo el país por lo que la Universidad Nacional de Córdoba no fue ajena a la jornada. Desde el gremio ADIUC advierten que sólo en los últimos tres meses perdieron un 40% de la capacidad salarial que se suma a la caída que se dio durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernandez.



La medida fue impulsada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales al cual ADIUC adhirió a partir de una Asamblea General de afiliados/as que se realizó el 5 de marzo. En esa misma asamblea también se definió no comenzar las clases en la semana del 18 al 22 de marzo pero sí concurrir a las aulas para impulsar una semana de protesta y debate con la comunidad universitaria.



Desde el gremio fundamentan que “desde diciembre de 2023 (los docentes) hemos perdido aproximadamente el 50% de nuestro salario, un deterioro inédito por su magnitud y velocidad. El gobierno desconoce la paritaria universitaria sin ofrecer mínimas garantías para sostener un espacio donde canalizar las demandas del sector.” Esto se ve materializado en las decisiones unilaterales que toma la ministra Sandra Pettovello quien resolvió un aumento del 70% en las partidas para gastos comunes el cual no incluye el salario.



Además sostienen que esto tiene una correlación directa con el enfrentamiento del Gobierno Nacional para con las organizaciones sindicales y, en el trasfondo, contra los derechos laborales que se fueron conquistando históricamente como el Fonid el cual fue eliminado y sinficio una pérdida del 10% del salario real para docentes preuniversitarios quienes además adhirieron a la jornada del dia jueves.



No es un dato nuevo que el gobierno de Javier Milei tiene como estrategia abrir más frentes de “lucha” de los que puede abarcar, pero lo llamativo es que no intenta cerrar ni resolver ninguno de esos conflictos que alientan y eso en algún momento puede ser un límite para un gobierno que parece negar o forzar una realidad que no se condice con lo que pasa fuera de la red social X, la favorita del presidente.



El salario es un punto fuerte del reclamo pero no el único ya que suman el fuerte recorte presupuestario que sufren las universidades a partir del congelamiento presupuestario. En este sentido y en un intento más que fallido de intentar frenar la medida docente la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello decidió autorizar un aumento del 70% en el presupuesto para gastos comunes algo que se esperaba que sucediera desde un principio pero que no termina de solucionar ningún conflicto.



Es que en este aumento Pettovello decide dejar fuera el salario docente por lo que los ánimos se caldearon mucho más ya que los gremios universitarios advierten que desde la cartera nacional no están garantizando ningún espacio de debate en torno a las paritarias.



A la medida impulsada se sumaron los colegios preuniversitarios de todo el país por lo que en el colegio Monserrat y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano también se sumaron a la jornada y la adhesión estuvo por encima del 95% en el Belgrano mientras que en el Montserrat el porcentaje se ubicó por encima del 80%. El reclamo de las mismas incluye también el Fonid como eje central para la recomposición salarial ya que el mismo fue eliminado por decisión del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.



Para Leticia Medina quien es Secretaria Adjunta de ADIUC “está bien que se actualice el presupuesto universitario ya que era una demanda que teníamos ya que el funcionamiento de la Universidad era inviable” pero resaltó que este funcionamiento normal de las universidades con salario congelados es difícil de sostener ya que con una inflación de los últimos meses fue del 60% aproximadamente y el aumento salarial que recibieron rondó el 22% para el mismo periodo.



En todo este contexto es importante tener en cuenta que el ministro de Economía Luis Caputo estableció un techo para las partidas del 14% para marzo y del 9% para abrir, una decisión que contradice el sentido de “libre negociación entre pares” que se trata de instalar desde el gobierno libertario por lo que es probable una suba de la conflictividad social y eso se traduzca en más medidas de estas características en las Universidades.



El reclamo salarial se lleva a cabo al mismo tiempo en que el conjunto de la ciudadanía se entera que la canasta básica ya supera los $600.000 para una familia de cuatro integrantes. Claro, este dato que difunden los canales oficiales del gobierno no contempla servicios, salud, educación y alquileres por lo que el número final de gastos familiares puede ser mucho mayor mientras los sueldos siguen muy por debajo de ese monto.



Entonces no debería sorprender que las medidas continúen y así lo entiende también el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, quien en los últimos días declaró públicamente que entiende que si no hay una solución salarial esperan más medidas como las del jueves y la semana que viene. Además el rector dijo que la situación presupuestaria es “compleja y crítica” y volvió a resaltar los reclamos impulsados desde el CIN.



De esta manera se calientan los ánimos entre los gremios y el gobierno, el cual viene de festejar el numero de inflación de febrero que rondó el 13% pero que ya prevén una fuerte subida para marzo ya que es un mes que es inflacionario de por sí por las actualizaciones de los precios en servicios y en educación.