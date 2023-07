Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Transporte, con nuevo pedido de aumento

La periodista llegaba al informante del Concejo Deliberante con una inquietud respecto de un pedido de aumento del boleto de transporte urbano.

Periodista: ¿Ingresó un pedido de aumento del boleto? Me dicen que fue a fines de la semana pasada y usted no me avisó nada (risas).

Informante: Antes de que se enoje conmigo, no supe si ya ingresó aquí al Concejo. Entiendo que sigue en la secretaría de Transporte pero el paso siguiente es que venga para acá. Debe ser un dolor de cabeza más para Marcelo Bressán. Claramente no es la mejor forma de arrancar el segundo semestre.

Periodista: Por lo pronto, el timing del pedido deja un par de interpretaciones interesantes para hacer.

I: Todo lo que pasa post elecciones se presta para pensar que quizás se estaba dilatando. El tema es que el clima electoral seguirá estando muy presente y además, la Muni no había tomado muy bien los últimos reclamos de la empresa, ¿se acuerda?

P: Cuando reclamaron que Nación les debía el pago de subsidios…

I: Exacto. El Municipio siempre estuvo al día con sus compromisos pero aún así ligó las críticas de la SAT, que le pedía que interceda ante Nación y Provincia. Después las cosas se calmaron pero yo creo que todavía debe haber un poco de tensión. Y lo que pide ahora la empresa, más allá del contexto inflacionario, no deja de ser un escollo para el cierre de gestión.

P: Claro. Por lo que dicen, se pide que el ticket pase de $100 $140 y en octubre a $170. Vi que varias organizaciones estudiantiles ya se están pronunciando.

I: Qué lástima que últimamente son casi siempre estudiantes y algunos pocos gremios. La gran mayoría hace la vista gorda y seguro lo hará si esto llega a aprobarse.

Movimientos K antes de las presidenciales

El periodista dialogaba con un dirigente del peronismo respecto a la situación de las agrupaciones kirchneristas que empiezan a mostrarse activas rumbo a las PASO.

Periodista: El sábado pasado vi que hubo una convocatoria de Patria Grande en plaza Racedo. Están militando el proyecto presidencial de Juan Grabois. ¿Supo algo de eso?

Dirigente: ¡Claro! Fue con chori y todo la juntada. No fue una cosa de locos la convocatoria, pero suficiente como para lo que se está buscando en la ciudad. Muchas caras conocidas, otras que me hicieron algo de ruido.

P: ¿Como cuáles?

D: Bueno, vi que estaba Fernando Bossio y su gente. El director del PAMI local fue candidato a legislador departamental en la lista de Creo en Córdoba y, como sabrá, no le fue nada bien. Ahora, de ahí a militar el proyecto presidencial de Grabois, creería que es demasiado.

P: Patria Grande militó a Creo en Córdoba en las provinciales. No me parece raro.

D: Claro, pero ¿tengo que recordarle otra vez cómo salió eso? Está claro que son gente que se mueve más por convicciones que por resultados y que en las PASO van a salir a militar lo que creen para después terminar votando lo que deben. Pero no sé cuál sería el mensaje para Unión por la Patria si la única gente que se moviliza dentro del kirchnerismo local está más cerca de Grabois que de Sergio Massa.

P: No son los únicos. Creo…

D: Y no. El tema es que los que más mueven están trabajando en otra liga. Lo de Patria Grande es realmente una patriada, pero los que están con poder, los que manejan caja, estarán trabajando de otra manera. Por eso me sigue sorprendiendo lo de Bossio. Debe ser algo de las PASO, porque después se van a terminar acomodando. Ni le cuento en lo municipal, donde seguramente se van a acoplar con el PJ municipal en la lista de unidad. Lo de Grabois es darse un gustito antes de volver a la rutina de la supervivencia.



Los votos de Álvarez

El informante del radicalismo llegaba al periodista con un audio que se viralizó en los últimos días entre correligionarios de la ciudad.

Informante: Escuche esto que le voy a pasar. Es un audio de Mario Álvarez que se filtró. Hay gente dañina en el partido y ya lo empezó a viralizar.

Periodista: A ver.

I: Álvarez dice que en el 2019 sacó 603 votos en la interna radical, pero con la situación actual de crisis y la apatía de la gente, se conforma con sumar la mitad. Confiesa estar para sumar y acompañar, pero ¿cuánto aporta con esas expectativas?

P: ¿Está seguro de que el que habla es Álvarez? No se estará comiendo un fake.

I: Créame que es real. Nadie perdería tiempo inventando algo así. Pero es una confirmación de lo que se viene en la interna. Lo lamento mucho por este chico (Gonzalo) Luján que lo vendió a Álvarez como si fuera la incorporación del año para su equipo. Es lo que hay.

P: Quizá aporta más allá de los números.

I: (Risas) Qué simpático eso que dice. ¿Acaso importa algo más que los números? Yo creo que no. Pero bueno, evidentemente Luján están convencido de que este es el camino. Lo sumó a Álvarez inmediatamente después de que se confirmó el alejamiento de Eduardo Scoppa de su proyecto. ¡Tan amigos que se los veía! No quiero caer en lo de “cambiaste un Rolex por un Casio” porque el “bocha” (apodo de Scoppa) no llega a Rolex, pero usted me entiende…