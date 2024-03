Por Felipe Osman

El viernes de la semana pasada, la creación de La Libertad Avanza como partido (y no ya como frente electoral), dio un paso importante. El Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba, con competencia electoral, decidió convocar a los interesados a la audiencia fijada por el artículo 62 de la Ley Orgánica de Partido Políticos para que, llegado el caso, presenten objeciones a la conformación del partido en cuestión. Dicha audiencia tendrá lugar mañana.

El asunto, lejos de agotarse en una cuestión jurídica, reviste gran interés. Veamos.

Desde su arribo al poder, Javier Milei está sumamente condicionado por la composición de las cámaras legislativas. En franca minoría tanto en Diputados como en el Senado, el presidente intenta disfrazar sus derrotas legislativas como triunfos dialécticos con la ayuda de las redes sociales, pero lo cierto es que su plan de gobierno tiene pocas chances de avanzar si no consigue, en lo inmediato, algunos acuerdos para avanzar con lo que quedó de su “Ley Bases”; y en el plazo medio -léase, 2025- un fortalecimiento en el Congreso.

Para atender al primer objetivo, plantó en el horizonte el “Pacto de Mayo”. Para atender al segundo, dos menesteres estrechamente vinculados: una hipotética alianza con el PRO y la creación de una estructura partidaria propia -no rentada- que le permita diseñar, para las legislativas, listas puras, sin ceder parte de las bancas para satisfacer acuerdos partidarios.

La idea cierra para todos… menos para los partidos que soportaron la candidatura presidencial de Milei, tejiendo la alianza electoral La Libertad Avanza, que ahora dejarán de ser necesarios.

Ellos son, precisamente, los que podría levantar la voz para objetar la constitución de un partido llamado La Libertad Avanza, porque tal es el nombre de la alianza que integraron en las últimas elecciones. De hecho, la audiencia de este miércoles tiene por objeto recibir las objeciones que pudieran plantear los partidos que integraron la alianza o que, de una forma u otra, compitieron electoralmente bajo el nombre de la LLA.

Al cierre de esta edición, y durante todo el día de ayer, se sucedieron reuniones para nivelar el asunto. Para evitar la presentación de objeciones a la creación del partido LLA, un proceso que a nivel local tutela Bornoroni y que, desde la nación, apadrinan los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

El primero en adelantar que objetará es el Partido Demócrata. Desde el centro del PD, adelantan “Nosotros nos vamos a oponer, porque se incurre en irregularidades de la entidad de una estafa moral. El PD nacional fue el sustento de la candidatura nacional de Javier Milei. La boleta electoral llevaba el escudo del PD y el logo de LLA”, casi anticipando los fundamentos de su presentación. Y siguen.

“Bornoroni fue con el sello del PD y nunca le rindió cuentas al partido. Hasta pensamos reclamarle la banca por vía judicial”, señalan -se presume- consientes de que un reclamo semejante no registra antecedente alguno.

Pero además del PD, el MID podría oponer resistencia a la creación de un partido homónimo a la alianza electoral que integró en el más reciente turno electoral. Cecilia Ibáñez, su presidenta, transita un momento sumamente adverso dentro de la alianza, y desde todos los costados de LLA aseguran que ya fue expulsada de las reuniones de bloque, acusada de filtrar información hacia el bloque opositor Hacemos Coalición Federal.

Hay más. Rubén Peteta, que compitió en las elecciones de 20212 bajo el nombre LLA –aunque son consentimiento de Milei- también podría objetar. Hasta ayer no había definido su postura.

En otro andarivel, el legislador libertario Agustín Spaccesi también podría oponerse, pero no lo hará.

Pero, por si el asunto no fuera hasta aquí bastante complejo, se suma una nueva adversidad. No hay, en la Justicia Federal, un expediente que busca la constitución de un partido llamado “La Libertad Avanza”. Hay tres. Y, de hecho, el que auspicia Bornoroni, bajo el patrocinio de Marcos Patiño Brizuela, ni siquiera es el primero. La primera solicitud que recibió la Justicia Electoral para otorgar personería partidaria bajo el nombre “La Libertad Avanza” lo habría realizado Abelardo Losano, empresario y ex concejal de la ciudad por el PRO.

Todo esto habilitaría una nueva objeción, ahora en cabeza de Losano. La pregunta es, ¿objetará? Suspenso. Su teléfono estuvo fuera de alcance todo el lunes.

De hecho, muchos entienden que la presencia de Martín Menem viene a nivelar las dificultades que presenta la conformación de LLA como partido en Córdoba. Primero, para desalentar las objeciones. Y segundo, para dejar en claro, a todo el que sepa interpretar, adonde se recuesta el favor presidencial.