Por Bettina Marengo



El gobernador Martín Llaryora hace equilibrio entre su apoyo al gobierno nacional y el respaldo a la ministra Patricia Bullrich, que estuvo ayer en Córdoba, y la tradición cordobesista de protección a la política de Memoria, Verdad y Justicia que su antecesor, Juan Schiaretti, inauguró durante su primer mandato en la Provincia.

En vísperas del aniversario del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a la más dura dictadura cívico militar que vivió la Argentina, Llaryora inauguró la semana de la Memoria con un evento en el Teatro Real, donde buscó marcar diferencias con el gobierno nacional de Javier Milei y de Victoria Villarruel, de posturas entre negacionistas y reivindicadoras del accionar ilegal de las Fuerzas Armadas durante la represión post golpe. Es parte de su estrategia de sobrevivencia y cobertura de electorado: gestos al presidente en lo económico y el manejo del Estado, mientras en la batalla cultural manda mensajes con otra identidad.

El jefe libertario, por caso, ironizó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso con los 30 mil desaparecidos que dejó el terrorismo de Estado en la Argentina, en la misma línea que su vice, con quien admitió tiene apenas “diferencias imperceptibles”. El 1 de marzo, en una crítica a Alberto Fernández, Milei dijo que “durante la pandemia, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, de verdad”, enfatizando la aclaración “de verdad”.

A nivel Panal, la línea de diferenciación con ese aspecto del proyecto Milei, el hombre que fue votado en la segunda vuelta electoral por el 75% de los cordobeses, la había marcado el propio Schiaretti para el Dia de la Mujer, cuando rompió su mutismo público para saludar en redes sociales a las mujeres y recordar a la recientemente fallecida Sonia Torres, histórica titular de Abuelas de Mayo de Córdoba.

En el acto en el Real, donde estuvo también el intendente Daniel Passerini, al que las organizaciones de DD.HH suelen sentir como “propio”, Llaryora resaltó la importancia de continuar “defendiendo la memoria, la verdad y la justicia". “Como estuve hace unos días también defendiendo la igualdad de género y la diversidad, tenemos que tener una postura clara al respecto; hoy hay que estar más firmes que nunca”, sostuvo, en un tramo del discurso. El gobernador agregó que poner en marcha la Semana de la Memoria es un deber institucional, pero al mismo tiempo rescató que participar en este acontecimiento responde a “una profunda convicción ética y política de lo más profundo de mi sentimiento como dirigente”.

“Reafirmo el compromiso del Gobierno de Córdoba en la continuidad de las políticas de derechos humanos y en el ejercicio de la memoria colectiva para que sigamos creciendo como pueblo sabiendo quiénes somos y de dónde venimos”, agregó.

En ese marco, será toda una prueba la marcha del 24 de marzo. Los organismos de Derechos Humanos ya lanzaron la convocatoria a la tradicional movilización por el Día de la Memoria, que en Córdoba suele ser multitudinaria y que este año cae domingo, que es por ley feriado nacional. Fuentes del sector indicaron al diario Alfil que solicitaron una reunión con el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, para hablar de la movilización que habitualmente ocupa toda la vía pública y no una sola mano de las calles por donde transita, como indica el Protocolo vigente para las manifestaciones en la vía pública. Al cierre de esta nota, no habría respuesta.

La marcha será como siempre desde la esquina de Colón y Cañada y llegará hasta el Patio Olmos, donde se leerá un documento cuyo eje central será “La patria no se vende, en la calle se defiende ¡30.000 presentes!”. Consultado el fiscal Ernesto de Aragón, quien tiene a su cargo la aplicación del protocolo local para el caso de marchas, dijo que en Córdoba no se aplica el Protocolo Bullrich, sino unas normas prácticas preventivas para que no se transgredan normas penales. “Como en toda manifestación se van a tomar los mismos recaudos de siempre para evitar incidentes y en la medida que no haya obstaculización o cuestión penal, solo se acompaña para que todo se pueda llevar a cabo ordenadamente”, manifestó.