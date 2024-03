Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Ex intendentes ¿se alistan?

La periodista se encontraba con el informante en cercanías al Palacio Municipal, luego del acto en el que se firmó el contrato para la realización de la doble calzada de la circunvalación.

Informante: Está pesado el día, ¿no?

Periodista: Horrible la humedad. En parte por este clima no pudo venir el gobernador, es lo que decían.

I: Hablando del acto, ¿vio que había un par de ex intendentes?

P: No sé si vi a todos. Recuerdo a Ricardo Reynoso (Chaján).

I: También estuvo Néstor Pasero de Las Peñas Sud y Rubén Moine de San Basilio. Aunque Moine además preside Desarrollo del Sur. Ahora, ¿se puso a pensar lo mismo que yo? Lo que hablamos hace unos meses sobre la rosca por lugares en el Cívico.

P: Yo hace un tiempo traté de sondear un poco y me dijeron que algunos veían potable que Reynoso llegue quizás a alguna delegación. Ojo, por ahí solo era una expresión de deseo de algunos sectores.

I: Estaba por decirle lo mismo pero creo que son varios ex intendentes los que pueden estar a la espera de ver cómo se acomodan las cosas en el Cívico. Más allá del cambio de autoridades que hubo, puede que haya algunos movimientos más en las delegaciones. Por ahí después de las elecciones municipales…

P: Todo esto en el terreno de la especulación, ¿no?

I: Claro. Pero estas cosas no salen de un repollo. Le diría que desde el año pasado, cuando ya se sabía que la re-re no iba a salir, comenzó a hablarse de aquellos intendentes de la zona y lo que podía venir después para sus carreras políticas. El tema es que el Centro Cívico es un lugar codiciado por varios dirigentes. “Muchos comensales y pocos asientos” podría definir bastante bien la situación.

P: ¿Todo esto para decir que los ex intendentes pueden quizás estaban haciendo “buena letra”? (risas).

I: Quizás. Aunque quizás los invitaron también en calidad de otros roles. Reynoso ha presidido la Comunidad Regional Río Cuarto, Moine está en Desarrollo del Sur e incluso Pasero preside el PJ departamental. Aún asi, algo me dice que se pueden estar alistando para lo que venga.

PAMI en crisis (peor en Río Cuarto)

El periodista dialogaba con un preocupado dirigente del peronismo riocuartense sobre la situación del PAMI y su delegación local.

Dirigente Peronista: ¿Le digo la verdad? Cuando llegó el mail del PAMI contando sobre la crisis actual y la reducción de gastos, sentí miedo por primera vez en los cien días de la gestión.

Periodista: No leí el comunicado. ¿O es el que salió en todos lados?

D.P: Calculo que sí. A usted no llegó porque no es afiliado. Le falta mucho para eso. Aunque veremos si sigue existiendo el PAMI cuando le toque (risas). Encima, acá todavía no sabemos si seguiremos teniendo sede.

P: ¿Sigue el tema del alquiler?

D.P: Sí. Y peor que nunca. Están al borde del desalojo. Desde hace un año y medio que no renovaron contrato, entonces el dueño del espacio los denunció. Los números no les daban a los administradores de la delegación local y tiraron una propuesta que no le gustó nada a los dueños. De ahí en más, todos parecieron hacerse los tontos en el PAMI, como si hubieran estado muy seguros de que iban a quedarse ahí toda la vida y que el nuevo Gobierno peronista los iba a salvar. Todos sabemos que eso no pasó.

P: Claro. Todo lo contrario, de hecho.

D.P: Si antes se les complicaba con el alquiler, ahora directamente no tienen de donde agarrar una soga. Las cortaron todas. Si ni les tiembla el pulso para reducir el personal, mire si van a pensar en salvar una situación a la que pueden sacarle rédito. Van a apelar a culpar a la mala administración de los kirchneristas de turno.

P: Mientras tanto, no hay sede firme.

D.P: Ni director. Está todo sumamente informal. Se reparten responsabilidades, pero nadie es oficial. Poco serio todo. Estamos hablando de una de las delegaciones más grandes del país, que atiende a cinco departamentos. Una locura. También me sorprende que no intervenga nadie del Gobierno municipal. Si la ciudad pierde la delegación del PAMI, los afecta a todos. “Imperio” nos quedaría todavía más grande. Todos se deberían poner las pilas porque esto así no sigue más.

Sin novedades en el frente abrilista

En medio de una charla informal con el dirigente radical, el periodista aprovechaba para intentar sacar alguna información sobre el paradero político de Gabriel Abrile.

Dirigente Radical: Hace rato que no lo veo ni lo leo, che. ¿Qué ha sido de su vida? ¿Vacaciones o adoptó el ostracismo como estilo de vida?

Periodista: Me quedaban algunos días de descanso. De hecho, venía pensando en todo lo que teníamos para charlar.

D.R: ¿Tanto? No mienta, si ya se que siempre termina preguntándome lo mismo.

P: ¿Y qué sería eso?

D.R: Que si tenemos alguna noticia de (Gabriel) Abrile, si va a salir a hacer campaña por Gonzalo Parodi o se la va a bancar solo. Lo mismo de siempre.

P: (Risas) ¿Entonces? Ya debe tener la respuesta masticada.

D.R: ¡No! Sigue siendo lo mismo. No se sabe mucho porque el Gabi (Abrile) no da señales concretas. ¿Cuándo fue la última vez que dio una nota? Responda eso y se dará cuenta de que no hay novedades en el frente abrilista.

P: Mire que le di tiempo para que se defina.

D.R: Lo lamento, pero esto es así. Todos preguntan y no se les puede responder. Me parece que nos vamos a sorprender en estos días. Para bien o para mal…

P: ¿Tanto hay que esperar? Mire que en un mes se empiezan a anotar las alianzas.

D.R: Así son los tiempos de la política. ¿Qué quiere que le diga? De todas maneras, le aseguro que, si yo estuviera en el lugar del doctor, me preocuparía.







El rol de los sindicatos

El informante dialogaba con la cronista sobre el lugar que ocuparán los sindicatos en la próxima contienda electoral.

Informante: ¿Se imagina que dentro de la CGT haya apoyos divididos en la elección municipal? No me parece descabellado en este contexto.

Periodista: Hace poco se vio a (José Luis) Oberto de AGEC con la oposición por el tema del horario corrido pero creo que sigue habiendo lealtad a la gestión Llamosas en cierto punto. Hace poco (Guillermo) De Rivas estuvo en el acto de asunción de autoridades del gremio.

I: A mí me da la impresión de que el sindicalismo local se ha estado reconfigurando en el último tiempo y puede que también haya alguna repercusión en el lugar que ocupen en la próxima gestión. Fue sensato de Juan Manuel (Llamosas) el haber afianzado su vínculo con este sector y quien lo suceda debiera apuntar a lo mismo. Por otro lado, no hay que olvidar que (Ricardo) Tosto de Obras Sanitarias está abiertamente acompañando a Adriana Nazario.