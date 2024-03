CSJ: Vigo juega carta de equidad y Juez desfriza expediente Lijo

Por Bettina Marengo

El presidente Javier Milei dió por jubilado a fin de año al supremo cordobés Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre, y hay sensación de cierre de época en el peronismo provincial, que pierde un jugador en el máximo tribunal de justicia nacional, al que había encumbrado allá en 2002 como parte de un acuerdo entre el entonces gobernador José Manuel de la Sota y el entonces presidente Eduardo Duhalde. “Es un teléfono abierto en la Corte, un cafecito de vez en cuando en su despacho”, se nostalgió por anticipado un peronista que viene trajinando desde hace años los pasillos judiciales y que quizás pensaba en los juicios que la Provincia tiene abiertos en la Corte contra la administración nacional por los fondos para la Caja de Jubilaciones. Algunos dicen que no hubo sorpresa en Córdoba por la decisión del presidente porque el “Pato”, como le dicen a Maqueda, no habría solicitado al Ejecutivo la extensión del cargo un año antes. Pero otras fuentes aseguran que este requisito no es indispensable y que la iniciativa de Milei solo muestra la impericia y el acelere del jefe de Estado, que ahora tendrá hasta diciembre a Maqueda en la Corte, con toda la posibilidad de firmar fallos no favorables contra la Nación.

Pese a la pérdida, el cordobesismo no hizo objeciones públicas por la jubilacion apresurada del comproviniano ni por el candidato a reemplazarlo, el académico anti aborto legal Manuel García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Las hizo por la elección del juez federal de Comodoro Py, Ariel Lijo, para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco, quien permaneció en la Corte largamente tras sus 75 años y se fue en 2021.

La senadora Alejandra Vigo, una de las que tendrá que avalar o no en la cámara alta los pliegos de los candidatos, apuntó al desequilibrio de género que quedaría en el alto tribunal si Lijo y no no jueza mujer se suma a cuerpo donde están Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y, por ahora, Maqueda, y dijo que “en pleno sigo XXI, con los avances y conquista que logramos las mujeres, solo podemos ver con desagrado la falta de perspectiva de género en la propuesta anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Según la senadora, se trata de un “retroceso significativo”. Vigo, que viene de abstenerse en la sesión por el DNU 70 en el Senado, recordó que el 2020 acompañó un proyecto “que propone la igualdad de género en el Poder Judicial” y anunció, en lo que podría ser un adelantamiento de posición sobre Lijo, que “seguiré trabajando por la equidad, y la igualdad de nuestros derechos”. Como se sabe, los pliegos de los candidatos a la Corte necesitan el voto de los dos tercios del Senado para ser aprobados. En todo caso, el cordobesismo siempre tiene a mano el nombre de Domingo Sesin para ofrecer a las altas magistraturas y ayer algunas fuentes volvieron a mencionar al integrante del TSJ como el “jurista de exportación” que quisieron tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri.

Este diario le hizo una consulta sobre Lijo a Luis Juez, el primer senador por Córdoba según el resultado de las elecciones de 2021, pero no obtuvo respuesta. El dato es que unos pocos días antes del anuncio de la Presidencia sobre los cambios en la Corte, Juez solicitó, en su carácter de miembro de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que se trate un expediente por mala conducta contra Lijo, que estuvo “congelado” varios años en el organismo. Concretamente, el senador del Frente Cívico hizo un pedido de informes sobre el tema y pidió que el Consejo resuelva, incidente que también abre un signo de interrogante sobre el futuro del “decano de Comodoro Py” en el Senado.

Maqueda viene hoy a esa ciudad, invitado por el Poder Judicial a la inauguración del año judicial que hará en el Palacio de Justicia el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo. El límite de los 75 años que mencionó el comunicado de Presidencia donde se anunciaron los movimientos en la Corte no está en la Constitución provincial como sí en la Nacional, pero sin embargo fue mencionado por la ex vocal del TSJ, Mercedes Blanc de Arabel, en la carta al gobernador Martín Llaryora donde anunció su renuncia a partir de febrero. “Elegí la fecha de mi cumpleaños 75 para reflejar mi incondicional adhesión a los postulados de los textos constitucionales que rigen la magistratura”, destacó la exjueza y revolearon los ojos de muchos, en el Panal y en los Tribunales. En el entorno llaryorista se leyó esta frase como una picardía de la renunciante para marcar la cancha a los jueces más añosos del TSJ, como Luis Rubio o el propio Angulo, aunque en el Palacio tribunalicio le quitaron trascendencia. “La jueza Cafure de Battistelli se jubiló a los 82 años”, mencionó una fuente, y otra señaló que hay jueces y camaristas que superan los 75 años. La pregunta es ahora si, con el antecedente de Milei respecto al fin de las funciones de Maqueda y a la ocupación de lugares en la Corte, Llaryora encontrará plafón para avanzar en la postulación de la sucesora o sucesor de Blanc de Arabel en el TSJ o, como dicen los operadores de su entorno, esperará para presentar ante la oposición legislativa “un combo” de funcionarios judiciales que esté integrado por un segundo lugar en el alto cuerpo más las autoridades del Ministerio de la Defensa, aún vacío.

Es muy probable que Angulo aproveche el discurso de hoy, donde estará también el gobernador, ministros y legisladores de todos los sectores, para hablar de la necesidad de diálogo y consenso en los tiempos de crisis que se viven. Para los jueces, como hizo el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer con los directores de hospitales, habrá arenga sobre la productividad y los tiempos de los juicios como uno de los baluartes de la administración de justicia.