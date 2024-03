Por Yanina Soria

Con la puesta en marcha nuevamente del Instituto Diseñando Ciudad, la senadora Alejandra Vigo avisa que sigue plenamente activa en la política partidaria del justicialismo cordobés. Ese espacio, creado justamente para el diseño de políticas públicas y la formación de dirigentes, es un sello de su jefatura al frente del PJ Capital y, hasta el año pasado, un lugar de clara representación de la tropa viguista.

Hoy, con la reconfiguración del tablero cordobesista y el nuevo liderazgo ejercido por el gobernador Martín Llaryora las líneas internas del PJ se entremezclaron y muchos de los leales a la senadora se corrieron al calor del poder que emana el nuevo jefe político.

Por eso, en su discurso de cierre del primer encuentro del ciclo 2024 que tuvo lugar la semana pasada, la parlamentaria felicitó “a los que veo siempre” y convocó, en cambio, a “todos los que hoy tienen cargos, que se piensan dirigentes, a venir, participar y profundizar esto del Instituto” como una herramienta de “profesionalización” de la política.

“Este Instituto es un ámbito de pensamiento sobre políticas públicas, que sirvió de base para la conformación de cuadros políticos que hoy acompañan a nuestro intendente Passerini, al gobernador Llaryora y acompañaron a Juan Schiaretti”, resumió el legislador Leonardo Limia, uno de los impulsores del Diseñando que acompaña al matrimonio Vigo-Juan Schiaretti desde hace años.

Incluso, Vigo invitó a pensar la posibilidad de exportar la experiencia capitalina al escenario nacional en el que se espera, en breve, una reaparición del ex gobernador tras su candidatura presidencial.

Además de hacer un breve repaso y diagnóstico de la situación política actual nacional, del “fenómeno” Javier Milei, y de ponderar la decisión del ex gobernador de jugar en la liga nacional, la senadora ratificó el camino del cordobesismo de Llaryora. En la apertura todavía más amplia de la alianza provincial y en la profundización del “modelo Córdoba”.

Sin embargo, sorprendió la contundencia de su respaldo a la proyección nacional del gobernador cordobés; aunque Llaryora no lo diga por lo alto (no todavía) el mandatario sueña con ocupar el sillón de Rivadavia algún día. En ese sentido, el 2027 asoma como posibilidad y aunque suene prematuro y hasta apresurado, en el Panal ya hay un plan en ese sentido.

Mientras tanto, Llaryora demostró en los casi cuatro meses de gestión que Córdoba no es su límite político mientras cultiva, deliberadamente, un alto perfil nacional.

A diferencia de Schiaretti que durante la campaña presidencial debió batallar contra su propio nivel de desconocimiento fuera de la provincia, el actual gobernador no es un ignoto en el concierto de la política nacional.

En parte, por su decidida incursión en los medios nacionales y por participar de los debates que genera la agenda del gobierno nacional contrarrestando el “de eso no debo opinar” que caracterizó al ex gobernador, pero ganó en popularidad por el aventón que le dio el propio presidente Javier Milei cuando, por unas semanas, lo subió a su ring político.

Esa visibilidad ganada, lo coloca –por lo menos- en la carrera por la renovación del peronismo nacional, al menos, en Buenos Aires registran que el gobernador Axel Kicillof tiene competencia directa.

Y a eso se refirió Vigo durante su discurso en el Instituto: “nos faltó un montón y nos falta, pero creo que este es el camino. El que inició el Gallego (por José Manuel de la Sota), el que profundizó Juan (Schiaretti), y el que sigue Martín que es nuestra gran esperanza. Porque el modelo futuro en esta Argentina va a ser lo que represente Córdoba a través de Martin, o lo que pueda representar Kicillof, que son como las dos expresiones del filo peronismo”.

La senadora profundizó la grieta entre cordobesismo y el kirchnerismo y llamó a acompañar el proyecto peronista del sucesor de Schiaretti.

¿Quienes estuvieron en el primer encuentro del Diseñando? El Secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de Córdoba, Héctor “Pichi” Campaña; el Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava ; el secretario de Gobierno de la ciudad de Córdoba, Rodrigo Fernandez; la sub secretaria de Coordinación de la Municipalidad de Córdoba, Carolina Martín. También el presidente del bloque de Hacemos Unidos en el Concejo Deliberante de Córdoba, Martin Simonian; la presidenta provisoria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba , Sandra Trigo; la pro secretaria del bloque, Ana Papa; la legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba, Cristina Pereyra ; la presidenta de SACRA Córdoba y ex legisladora provincial, Carmen Suárez y el ex legislador Raúl Recalde; entre otros.

Participaron también la intendenta de Cuesta Blanca Ana Gaitán; referentes de SACRA Capital y del Sindicato de Camioneros ; Guillermo Kraisman y Sebastian Baigorrí; referentes del PJ de Córdoba Capital; Omar Trejo, presidente del PJ de Carlos Paz; entre otros.