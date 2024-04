Belgrano, de la calma a un inesperado llamado a las urnas

Por Federico Jelic

El llamado a las urnas llegó a Alberdi en el momento más inesperado, donde las aguas políticas lucían quietas hace unos meses atrás y de repente lucen revueltas, con un Belgrano posicionado en los puestos bajos de la tabla y vaya paradoja, debutando en una Copa Internacional. Mientras el presidente Luis Artime se encaminaba sin oposición rumbo a su reelección como oficialismo del club, ahora resulta que aparecieron algunos grupos a escena en busca de discutir el poder que parecía irreductuble, en medio de un clima enrarecido por el pobre desempeño deportivo del equipo y algunas acusaciones con egos personales. Antes de eso, poco y nada en ese ámbito inquietante pero apasionante.

Por eso el próximo domingo 28 de marzo se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en Alberdi, con renovación de autoridades, donde todo indica que podría haber dos listas en los comicios, con algún sector derivado al ex presidente y gerenciador Armando Pérez pero con otra conducción. ¿Habrá alguna otra facción en danza? Por lo pronto, la dirigencia apunta a mantener su gestión un mandato más, y la verdad se sabrá a fin de mes. Y como ocurre siempre, el aspecto deportivo siempre incide en el humor del socio a la hora de votar, razón por la cuál de manera rementina asoman otras voces políticas por Alberdi.

Artime y ¿Orgaz?

Artime ya lo hizo público en varias entrevistas, desde hace un mes: apunta a la reelección y seguir en el despacho principal del club. Ocurre que no hace mucho tiempo atrás, el buen momento de Belgrano en el torneo, con la clasificación a la Sudamericana consumada y con la ampliación del Gigante de Alberdi (Ya comenzaron las obras en la tribuna Cuellar, luego de adquirir las viviendas lindantas, hecho histórico en la entidad), todo parecía indicar que el ídolo "Pirata" se encaminaría a su segundo ciclo sin necesidad de votación. Ese presente desalentaba cualquier intento de gobierno por parte de otros grupos, sin dudas, sabiéndose perdedores de antemano ante tantos logros.

Ocurre que el sinuoso camino del equipo en la Copa de la Liga Profesional motivó otros ánimos y críticas inesperadas, al punto que el DT Guillermo Farré, otrora intocable en el corazón del hincha, se vio obligado a renunciar con Belgrano en el penúltimo escalón de la tabla.

Allí salieron a la palestra otros nombres. ¿Armando Pérez? Cuentan sus cercanos que no participará directamente por razones de salud pero que apoyará al grupo que bendijo en los escrutinios pasados. Y el nombre que suena con fuerza para ser postulado a presidente es el del abogado Jorge Orgáz. Apellido ilustre, nieto de uno de los fundadores del club, calle simbólica que conforma la esquina histórica del "Gigante" con "Orgaz y La Rioja", fue también parte de la lista "Siempre Belgrano" que cayó en las urnas en manos del oficialismo actual.

Lo acompañará en la vicepresidencia Hernán Pérez, abogado del Grupo Dinosaurio, cercano al empresario Euclides Bugliotti, y en tanto que la otra vicepresidencia quedaría para algún referente del partido político "La Libertad Avanza". ¿Agustín Spaccesi? Es conocido socio del "Pirata" aunque no mostró intenciones de protagonismo en esa función de ser dirigente.

En tanto, Artime avanza a pasos firmes. De acuerdo a algunos rumores, solamente habría cedido ser cabeza de la lista si el empresario Antonio Mariano buscaba apetencias para ser líder de la fórmula, algo que finalmente no ocurrió. Incluso a río revuelto con el magro momento deportivo de Belgrano, hubo trascendidos de que no sería descabellado la irrupción de otro dirigente por encima del máximo goleador "Pirata" en los registros de AFA. ¿Héctor "Tori" Baistrocchi? ¿Héctor "Tato" Gennaro? Enojos hay, pases de factura también, como ocurre de manera convicencial en todas las estructuras, pero hoy por hoy, Artime sigue siendo el hombre fuerte del oficialismo y estará compitiendo en las urnas por su segundo capítulo en Belgrano.

¿Algún nombre más? Otro actor político que dio muestras de querer participar en los comicios fue Marcelo Rodio, Secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba. Fue candidato a vice en 2019 junto a Santiago Montoya en las elecciones que ungieron a Jorge Franceschi, y lidera el grupo "Belgrano de América", con activa participación social. ¿Estará con un grupo de ex jugadores del club para posicionar su propuesta?

La cuestión es que mientras el oficialismo gozaba de total gobernabilidad, elogios y un porvenir exitosos, hasta que un flojo mercado de pases trajo inestabilidad y dudas. Y enojos, sobre todo en lo deportivo, agitando unas aguas políticas que lucían bastante calmas y donde todo indicaba que Artime sería reelecto sin necesidad de elecciones. Cuando la pelota entra, la dirigencia queda indemne, invulnerable. Cuando la pelota pega en el palo y sale, no importa en el ánimo de algunos hinchas si el club creció patrimonialmente o si hay ampliación en el estadio "Julio César Villagra". Para colmo la interna con la barra luego de la sanción de más de 40 millones de pesos por parte de Cosedepro, por la utilización de bengalas clandestinasa en las tribunas durante el clásico ante Talleres en Alberdi, dejaron un manto de dudas en base a la relación entre las partes. La barra días atrás exhibió pasacalles, banderas, dentro del estadio durante las inspecciones de Conmebol en busca de lograr la habilitación en Alberdi por la Sudamericana, exponiendo un futuro foco de conflicto si no hay acuerdo de paz. El "Batir a la cana" (como rezaban las banderas) y los 250 pedidos de derecho de admisión a los barras fue caldo de cultivo para estas manifestaciones que distan de ser pacíficas, creando un frente impensado que la dirigencia deberá resolver para no sufrir más dolores de cabeza con su localía.

Aún hay plazo vigente para la presentación de listas en IPJ y la junta electoral, aunque todo indica que habrá elecciones. Artime buscando continuar en el poder, Orgáz encabezando un frente opositor con la venia de Armando Pérez. Para alquilar balcones.