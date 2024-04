Elecciones UNC: egresados patean el tablero

Por Francisco Lopez Giorcelli

El 14 y 15 de mayo del corriente se llevarán a cabo las elecciones universitarias en todos los claustros. Esto significa que habrá una renovación de nombres en los 15 consejos directivos y en el Honorable Consejo Superior por parte de estudiantes, docentes, no docentes y egresados.

Esta elección se presenta como una de las más importantes de los últimos años, sobretodo por el contexto en el que se desarrollan. Si se tiene en cuenta que en el Gobierno nacional hay un personaje como Milei es entendible que para dentro de la Universidad se van a necesitar alianzas y políticas claras que discutan con el libertario en pos de una “defensa” de la institución, pero también es un momento para poder discutir el futuro de la Casa de Trejo.

En este sentido los distintos espacios empiezan a tejer relaciones para dar un gran golpe de cara a los comicios. La puja por el poder lleva a que hayan puentes donde antes habían paredes o por el contrario que se cierren puentes y se abran nuevos. La reconfiguración de la política que se dio a nivel nacional empieza a decantar en la sociedad lo que sin dudas se va a ver reflejado en una Universidad que si bien tiene su microclima no es ajena a lo que sucede a su alrededor y mucho menos en la UNC.

Por un lado una parte del oficialismo universitario buscará engrosar sus filas para encarar lo que resta del año con más tranquilidad y poder contar con votos más fieles en los espacio de cogobierno sobretodo para poder llevar a cabo un plan de gestión que incluye el ajuste de las arcas por un lado y mantener ciertos lugares esenciales.

En lo estudiantil Franja Morada tendrá como objetivo mantener el Centro de Estudiantes de Psicología frente a una oposición que el año pasado logró unirse como oficialismo pero que no le alcanzó. El mapa un año después no es el mismo, la gestión del CEP está bajo cuestionamientos si se tiene en cuenta que desde febrero que la casa del centro de estudiantes está cerrada y no solo alcanza con el servicio en redes sociales. El contexto indica que los oficialismos son cuestionados en los últimos años, la cintura política de la agrupación radical seguramente busque sortear esa tendencia y consolidar algo que por el momento no se ve.

Otro objetivo está puesto en la manzana de las luces, precisamente en la Facultad de Derecho donde la disputa del radicalismo con la UEU, actual conducción del CED, se muestra fuerte y no se descarta que vaya en aumento las rispideces entre ambas agrupaciones. La primera parada en la carrera electoral se dio con un proyecto aprobado recientemente donde ambas agrupaciones estudiantiles salieron a disputar con bastante paridad una muestra de que el panorama es parejo y que el objetivo es despegarse un poco desde ambos lados de la disputa.

Por otro lado hay facultades donde básicamente hay una contienda más que resuelta como son la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Filosofía y Humanidades. En ambas hay un panorama parecido en lo estudiantil, no aparece una oposición fuerte capaz de disputar la conducción del Centro de Estudiantes de dichas facultades por lo que las sorpresas se dan en otros claustros.

En el caso de Comunicación Arcilla parece tener un poco más definida la elección estudiantil frente al radicalismo que hace unos años se ubicó como segunda fuerza, pero en el ámbito de egresados se dieron algunas sorpresas. En primera instancia el Cispren entraría a jugar fuerte en las elecciones de este claustro con un acuerdo con la Red de Egresados, agrupación que reunía, justamente, egresados de distintos espacios políticos y que el miércoles definió una nueva composición.

En los pasillos del gremio comentan que la decana Mariela Parisi fue quien le ofreció un lugar importante en la lista de egresados a un miembro del sindicato de prensa. En la misma lista confluyen ex militantes de distintos espacios como Patria Grande (La Mella), una egresada que se identifica con la gestión de Parisi y, quizás una sorpresa, un ex militante de Arcilla.

La Alianza Red de Egresados de Prensa y Comunicación cuenta en sus filas también con un nombre que no se oía desde que empezó el periodo de normalización luego de crearse la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es que la ex directora de la ex ECI (la escuelita antes de ser Facultad) Claudia Ardini decidió acompañar esta lista para los comicios de mayo. Sorpresa a medias ya que Ardini ya no cuenta con la estructura que la supo acompañar durante dos gestiones en la por entonces Escuela de Ciencias de la Información.

Mientras que del otro lado se confirmó que dos agrupaciones históricamente antagónicas decidieron juntarse en la lista de egresados que competirá en Comunicación. Es que en horas de la tarde del pasado miércoles se confirmaba que tanto Arcilla como Sur conformarán una misma lista para competir en mayo con la del Cispren.

Mientras que en Filosofía la sorpresa sería que la “verde” y la “pública” no presentan lista, algo que sorprendió ya que son espacios históricos dentro de esa facultad por lo que el panorama en egresados quedaría copado por el oficialismo, Sur y Franja Morada.

El 10 de abril, el próximo miércoles, se oficializan las listas de egresados por lo que ahi se vera cuales son las listas que finalmente compitan por un lugar en los espacios de cogobierno. Mientras que para las elecciones estudiantiles la rosca se extenderá hasta el 24 de abril por lo que aún queda mucha tela por cortar en las próximas tres semanas. Se picaron las elecciones que se pintan como las más importantes e interesantes después de mucho tiempo.