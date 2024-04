Llaryora y Schiaretti: gestos para la vigencia del proyecto cordobesista

Por Bettina Marengo

Schiaretti is back y con respaldo explícito al gobernador Martín Llaryora, en un momento escarpado para el oficialismo provincial por la relación inestable con el presidente Javier Milei, la escasez de recursos por la caída de los ingresos y las arremetidas judiciales del ahora mileista Luis Juez. Con el telón de fondo de la figura de Sonia Torres, la recientemente fallecida titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, el ex y el actual mandatario se mostraron juntos por primera vez desde el recambio de gobierno de diciembre, en la búsqueda de una señal de fortaleza del cordobesismo y del proyecto político que los une, ahora desafiado por un electorado que dejó de ser solo anti K para abrazar la identidad mileista. En lo nacional, Llaryora no tiene grupo de gobernadores al estilo de los patagónicos o los de Juntos por el Cambio, de modo que su equipo hoy es con Schiaretti, que conserva gran parte de la imagen positiva con que se fue.

El encuentro, previsto inicialmente para la semana pasada, fue en la inauguración de una estatua de la dirigente de Derechos Humanos en la Plazoleta de la Merced, en la zona de la “city” cordobesa. Torres y Schiaretti tuvieron una muy buena relación y el Panal incorporó la figura de la Abuela como parte de la simbología del “modelo Córdoba” que el sanfrancisqueño continuó. La pieza artística fue elaborada por la artista Trinidad Caminos.

Lo cierto es que la reunión pública Schiaretti-Llaryora se dio apenas unos días después de la primera incursión política del ex desde que está en el llano, en el primer paso de una vuelta al ruedo cuya meta está abierta. El sábado participó del Masters Argentina de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde fue invitado para exponer sobre liderazgo y gestión. En su intervención neoyorkina, Schiaretti envió un mensaje de apoyo a Milei y adhirió al llamado “pacto de mayo” que el libertario convocó para firmar en Córdoba con los gobernadores del país. A su vez, insistió en remarcar las diferencias con el kirchnerismo, al que acusó de ser responsable de “la decadencia” argentina. A su lado estaba su frustrado aliado para las elecciones PASO del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta, quien a diferencia del cordobés, se permitió más distancia crítica con Milei y ponderó el rol del Estado. “Es una hipocresía cuando hablamos de libertad si no garantizamos igualdad de oportunidades. Un chico que nace hoy en la pobreza en Argentina (casi del 50%) no tiene libertad para elegir en su vida. Eso solo se logra con un Estado que funciona, como lo demostramos en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el exjefe de gobierno porteño.

En sincronía con su antecesor, horas después del posicionamiento de Schiaretti, Llaryora ratificó la decisión del gobierno de Córdoba de colaborar con el jefe de la Casa Rosada y apoyar el pacto de mayo. El cordobesismo ya decidió que votará la ley Bases y el paquete fiscal pese a que Milei no está girando los fondos para la Caja de Jubilaciones de la Provincia ni restituyó el Fonid, que tuvo que asumir la Provincia. “El minué con los libertarios sigue por detalles, pero Llaryora no se va a volver a subir al ring para que le pase de nuevo lo que le pasó”, admitió un oficialista bien informado, en relación al costo político interno que le significó al mandatario el haber jugado en contra de la primera versión de la ley Bases. El nuevo piso del Impuesto a las Ganancias, los términos de la reforma laboral, las privatizaciones que quedaron, las desregulaciones y las facultades delegadas, tienen el visto bueno del Panal para el voto de sus diputados, con excepción posiblemente de Natalia de la Sota.

En el acto de ayer, Schiaretti ponderó la figura de Sonia Torres: “Ella es un símbolo de la defensa de los derechos humanos. Fue una persona que junto con su familia sufrió los horrores de la dictadura genocida, pero ella nunca tuvo espíritu de venganza, siempre tenía amor para buscar, tratar de recuperar y poder abrazar a su nieto a quien nunca encontró, y a otros nietos que todavía nos faltan”, dijo, acompañado por la senadora Alejandra Vigo.

Llaryora adhirió. “Su templanza y la esperanza que ella tenía e inculcaba; esa tranquilidad con la cual te miraba, pero esa tranquilidad y esperanza no era debilidad, era la fortaleza de alguien que no se iba a apartar nunca, viniera lo que viniera, de la pelea para recuperar, no sólo a su nieto, sino a cada uno de los nietos que faltan”, destacó.